Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Triều Tiên thể hiện sức mạnh quân sự qua bảo tàng khí tài chiến tranh

Trong bảo tàng mới, Bình Nhưỡng trưng bày khí tài phương Tây thu giữ, gửi đi thông điệp chính trị rõ ràng về vai trò và liên minh quân sự.

Nguyễn Cúc

Triều Tiên mới đây đã gây chú ý khi công bố trưng bày các khí tài quân sự phương Tây, bao gồm xe tăng M1 Abrams của Mỹ và Leopard 2 của Đức, được cho là thu giữ trong chiến sự tại khu vực Kursk.

Theo truyền thông nhà nước Triều Tiên, các khí tài này xuất hiện trong một bảo tàng quân sự mới tại Bình Nhưỡng, nơi trưng bày những chiến lợi phẩm liên quan đến hoạt động quân sự ở nước ngoài. Sự kiện có sự tham dự của nhà lãnh đạo Kim Jong Un cùng các quan chức cấp cao và phái đoàn Nga.

Xuất hiện xe tăng phương Tây hiện đại

Các hình ảnh công bố cho thấy nhiều loại khí tài do NATO cung cấp cho Ukraine, trong đó đáng chú ý là xe tăng M1A1 Abrams và Leopard 2A4 - hai dòng xe tăng chủ lực hiện đại của phương Tây.

Ngoài ra, triển lãm còn có các phương tiện như xe chiến đấu bộ binh Marder của Đức, xe trinh sát AMX-10RC của Pháp và xe bọc thép Kirpi do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất.

Việc những khí tài này xuất hiện tại Triều Tiên cho thấy chúng có thể đã bị lực lượng Nga thu giữ trong các trận giao tranh, đặc biệt tại khu vực Kursk - nơi từng ghi nhận nhiều đợt giao tranh dữ dội giữa Nga và Ukraine.

Thông điệp chính trị và quân sự rõ rệt

Giới quan sát nhận định, việc trưng bày các vũ khí phương Tây mang ý nghĩa tuyên truyền mạnh mẽ. Triều Tiên không chỉ muốn thể hiện sự ủng hộ đối với Nga mà còn khẳng định vai trò ngày càng rõ trong cuộc xung đột.

Bảo tàng này được mô tả là “Bảo tàng chiến công quân sự ở nước ngoài”, nhằm tôn vinh các binh sĩ Triều Tiên tham gia chiến đấu bên cạnh lực lượng Nga.

article-69f6f5a8393ae8-36391466.png
Xe tăng M1A1 Abrams của quân đội Ukraine bị lực lượng Nga thu giữ ở Sumy vào tháng 6/2025.

Sự kiện cũng diễn ra trong bối cảnh Nga và Triều Tiên tăng cường hợp tác quân sự. Moscow trước đó đã thừa nhận sự tham gia của binh sĩ Triều Tiên trong các hoạt động tại khu vực biên giới, đặc biệt là Kursk.

Dù các hình ảnh được công bố rộng rãi, tính xác thực của những khí tài bị thu giữ vẫn chưa thể kiểm chứng độc lập. Một số chuyên gia cho rằng đây có thể là các phương tiện bị bỏ lại hoặc hư hỏng trong quá trình giao tranh, thay vì bị “chiếm giữ” nguyên vẹn.

Tuy vậy, việc các mẫu xe tăng hiện đại như Abrams và Leopard 2 xuất hiện tại Bình Nhưỡng vẫn mang ý nghĩa biểu tượng lớn, đặc biệt trong bối cảnh chúng được coi là đại diện cho sức mạnh công nghệ quân sự phương Tây.

Phản ánh xu hướng chiến tranh hiện đại

Sự kiện này cũng phản ánh thực tế rằng ngay cả những khí tài tiên tiến nhất cũng có thể bị mất mát hoặc rơi vào tay đối phương trong chiến tranh cường độ cao.

Trong xung đột Ukraine, nhiều xe tăng phương Tây đã bị phá hủy, hư hại hoặc bị bỏ lại trên chiến trường do tác động của UAV, tên lửa chống tăng và pháo binh hiện đại.

article-69f6f5c7671e15-85668284.png
Xe tăng Chonma-20 của Triều Tiên sử dụng hệ thống bảo vệ chủ động để đánh chặn mục tiêu.

Việc Triều Tiên trưng bày các khí tài này không chỉ mang tính tuyên truyền mà còn cho thấy một xu hướng đáng chú ý: chiến tranh hiện đại không chỉ diễn ra trên chiến trường, mà còn mở rộng sang mặt trận thông tin và biểu tượng sức mạnh.

Những khí tài này nhiều khả năng đã bị hư hại hoặc bỏ lại trong giao tranh, nhưng vẫn được sử dụng như biểu tượng cho “chiến thắng” trước vũ khí phương Tây. Động thái này đồng thời phản ánh mức độ hợp tác ngày càng sâu giữa Bình Nhưỡng và Moscow, cũng như xu hướng chiến tranh hiện đại, nơi yếu tố truyền thông và tâm lý đóng vai trò ngày càng quan trọng bên cạnh sức mạnh quân sự thuần túy.

Military Watch
Link bài gốc Copy link
https://militarywatchmagazine.com/article/nkorea-captured-nato-equipment-abrams-leo2
#Abrams #Leopard 2 #Triều Tiên #Nga Ukraine #vũ khí NATO #Kursk

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Ukraine chỉ còn 4 xe tăng M1 Abrams có thể chiến đấu

Tờ MWM của Mỹ cho biết, trong số 31 xe tăng M1A1 Abrams được Mỹ chuyển giao cho Kiev, chỉ còn lại không quá 4 chiếc, 27 xe đã bị phá hủy hoặc hư hỏng nặng.

1-7916.jpg
Quân đội Nga (RFAF) đã gần như phá hủy hoàn toàn số xe tăng M1A1 Abrams của Mỹ, được cung cấp cho Ukraine như một phần viện trợ quân sự. Trong số 31 xe tăng Abrams được Mỹ chuyển giao vào cuối năm 2023, chỉ còn 4 chiếc trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu, số 27 chiếc còn lại (chiếm 87%) đã bị phá hủy, hoặc bị Nga thu giữ làm chiến lợi phẩm.
2-189.jpg
Thông tin trên được xác nhận bởi các tài liệu phân tích, dựa trên nguồn tin từ phương Tây. Về phần phía Nga, hiện Moskva đang lưu giữ một số xe tăng Abrams của Ukraine, được sử dụng để các kỹ sư Nga nghiên cứu; một số đang được làm vũ khí triển lãm, như biểu tượng chiến thắng của Moskva trước phương Tây.
Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Nga tăng cường sản xuất xe tăng, T-90M liên tục xuất xưởng

Những chiếc xe tăng T-90M này sẽ được Nga bổ sung thêm cho các đơn vị đang tham chiến ở Ukraine, bên cạnh đó quá trình sản xuất vũ khí mới cũng gặp nhiều khó khăn bởi lệnh cấm vận từ phương Tây.

1-3159.png
Trong động thái mới nhất, Nga đã và đang tăng đáng kể sản lượng xe tăng chiến đấu chủ lực T-90M tại nhà máy Uralvagonzavod ở Nizhny Tagil, báo hiệu một động thái chiến lược, nhằm tăng cường lực lượng thiết giáp của mình khi căng thẳng toàn cầu vẫn đang tiếp diễn. Ảnh: @Defence Blog.
1.jpg
Theo đó, Tập đoàn Uralvagonzavod đang đẩy mạnh sản xuất hàng loạt dòng xe tăng chiến đấu chủ lực T-90M Proryv. Theo báo cáo mới công bố, sản lượng T-90M hiện đã tăng gấp ba lần so với giai đoạn 2020-2021, với kỳ vọng đạt mốc 1.000 chiếc mỗi năm vào năm 2028.
Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Quân Triều Tiên dùng chiến thuật Trung Quốc ở chiến trường Nga

Lực lượng đặc nhiệm Triều Tiên dùng chiến thuật của cổ điển “tam tam chế” để vượt qua bãi mìn của Quân đội Ukraine ở mặt trận Kursk.

Quan Trieu Tien dung chien thuat Trung Quoc o chien truong Nga

Sau khi giới chức Nga xác nhận Triều Tiên đã điều động lực lượng đặc biệt tới hỗ trợ Quân đội Nga trong cuộc chiến trên chiến tuyến Nga-Ukraine, truyền thông Nga, Ukraine và phương Tây liên tiếp đưa tin nhiều chi tiết về sự tham gia của Quân đội Triều Tiên trong cuộc chiến.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới