Triều Tiên thể hiện sức mạnh quân sự qua bảo tàng khí tài chiến tranh

Trong bảo tàng mới, Bình Nhưỡng trưng bày khí tài phương Tây thu giữ, gửi đi thông điệp chính trị rõ ràng về vai trò và liên minh quân sự.

Triều Tiên mới đây đã gây chú ý khi công bố trưng bày các khí tài quân sự phương Tây, bao gồm xe tăng M1 Abrams của Mỹ và Leopard 2 của Đức, được cho là thu giữ trong chiến sự tại khu vực Kursk.

Theo truyền thông nhà nước Triều Tiên, các khí tài này xuất hiện trong một bảo tàng quân sự mới tại Bình Nhưỡng, nơi trưng bày những chiến lợi phẩm liên quan đến hoạt động quân sự ở nước ngoài. Sự kiện có sự tham dự của nhà lãnh đạo Kim Jong Un cùng các quan chức cấp cao và phái đoàn Nga.

Xuất hiện xe tăng phương Tây hiện đại

Các hình ảnh công bố cho thấy nhiều loại khí tài do NATO cung cấp cho Ukraine, trong đó đáng chú ý là xe tăng M1A1 Abrams và Leopard 2A4 - hai dòng xe tăng chủ lực hiện đại của phương Tây.

Ngoài ra, triển lãm còn có các phương tiện như xe chiến đấu bộ binh Marder của Đức, xe trinh sát AMX-10RC của Pháp và xe bọc thép Kirpi do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất.

Việc những khí tài này xuất hiện tại Triều Tiên cho thấy chúng có thể đã bị lực lượng Nga thu giữ trong các trận giao tranh, đặc biệt tại khu vực Kursk - nơi từng ghi nhận nhiều đợt giao tranh dữ dội giữa Nga và Ukraine.

Thông điệp chính trị và quân sự rõ rệt

Giới quan sát nhận định, việc trưng bày các vũ khí phương Tây mang ý nghĩa tuyên truyền mạnh mẽ. Triều Tiên không chỉ muốn thể hiện sự ủng hộ đối với Nga mà còn khẳng định vai trò ngày càng rõ trong cuộc xung đột.

Bảo tàng này được mô tả là “Bảo tàng chiến công quân sự ở nước ngoài”, nhằm tôn vinh các binh sĩ Triều Tiên tham gia chiến đấu bên cạnh lực lượng Nga.

Xe tăng M1A1 Abrams của quân đội Ukraine bị lực lượng Nga thu giữ ở Sumy vào tháng 6/2025.

Sự kiện cũng diễn ra trong bối cảnh Nga và Triều Tiên tăng cường hợp tác quân sự. Moscow trước đó đã thừa nhận sự tham gia của binh sĩ Triều Tiên trong các hoạt động tại khu vực biên giới, đặc biệt là Kursk.

Dù các hình ảnh được công bố rộng rãi, tính xác thực của những khí tài bị thu giữ vẫn chưa thể kiểm chứng độc lập. Một số chuyên gia cho rằng đây có thể là các phương tiện bị bỏ lại hoặc hư hỏng trong quá trình giao tranh, thay vì bị “chiếm giữ” nguyên vẹn.

Tuy vậy, việc các mẫu xe tăng hiện đại như Abrams và Leopard 2 xuất hiện tại Bình Nhưỡng vẫn mang ý nghĩa biểu tượng lớn, đặc biệt trong bối cảnh chúng được coi là đại diện cho sức mạnh công nghệ quân sự phương Tây.

Phản ánh xu hướng chiến tranh hiện đại

Sự kiện này cũng phản ánh thực tế rằng ngay cả những khí tài tiên tiến nhất cũng có thể bị mất mát hoặc rơi vào tay đối phương trong chiến tranh cường độ cao.

Trong xung đột Ukraine, nhiều xe tăng phương Tây đã bị phá hủy, hư hại hoặc bị bỏ lại trên chiến trường do tác động của UAV, tên lửa chống tăng và pháo binh hiện đại.

Xe tăng Chonma-20 của Triều Tiên sử dụng hệ thống bảo vệ chủ động để đánh chặn mục tiêu.

Việc Triều Tiên trưng bày các khí tài này không chỉ mang tính tuyên truyền mà còn cho thấy một xu hướng đáng chú ý: chiến tranh hiện đại không chỉ diễn ra trên chiến trường, mà còn mở rộng sang mặt trận thông tin và biểu tượng sức mạnh.