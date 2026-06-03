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Xã hội

Đề và gợi ý đáp án đề thi môn Toán vào lớp 10 THPT tại Tây Ninh 2026

Sáng ngày 3/6, hơn 35.800 thí sinh tại Tây Ninh hoàn thành bài thi môn Toán- kỳ tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2026-2027.

Bình Nguyên

Sáng 03/6, hơn 35.600 thí sinh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh hoàn thành môn thi cuối cùng của Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027. Các em dự thi môn Toán với thời gian làm bài 120 phút,

Tại các điểm thi, không khí trong buổi thi cuối diễn ra khá thoải mái. Nhiều thí sinh bước vào phòng thi với tâm thế tự tin sau khi đã hoàn thành hai môn thi Ngữ văn và Tiếng Anh. Sau khi kết thúc thời gian làm bài, đa số thí sinh nhận định đề thi Toán bám sát chương trình học, có tính phân hóa nhưng không quá khó, phù hợp để đánh giá năng lực học sinh.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 được tổ chức nghiêm túc, an toàn và đúng quy chế. Các khâu tổ chức thi được triển khai chặt chẽ, bảo đảm điều kiện tốt nhất cho thí sinh tham gia dự thi.

Chiều cùng ngày, 1.739 thí sinh đăng ký nguyện vọng vào Trường THPT Chuyên Trần Văn Giàu và THPT Chuyên Hoàng Lê Kha tiếp tục bước vào các môn thi chuyên. Công tác tổ chức thi tiếp tục được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm công bằng, khách quan, tạo điều kiện để thí sinh phát huy tốt năng lực và hoàn thành bài thi.

Thí sinh phấn khởi sau khi hoàn thành kỳ thi/ Ảnh baotayninh.vn

Đề thi môn Toán tuyển sinh vào lớp 10 của Tây Ninh năm 2026 như sau:​

Đề thi Toán

Đáp án gợi ý đề thi vào lớp 10 môn Toán - Tây Ninh 2026 từ tuyensinh247 như sau:

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Đáp án gợi ý chỉ mang tính tham khảo.
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