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Quân sự - Thế giới

Mưa lớn, giao thông tê liệt ở thủ đô Tokyo

Trận bão nhiệt đới đã gây mưa lớn và làm tê liệt giao thông ở Tokyo, Nhật Bản, khiến hàng trăm chuyến bay bị hủy và ảnh hưởng đến dịch vụ tàu hỏa.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, cơn bão nhiệt đới đã gây mưa lớn và làm tăng nguy cơ lũ lụt ở khu vực miền trung và phía đông Nhật Bản khi nó di chuyển vào vùng Tokyo đông dân cư hôm 2/6.

Mưa lớn đã làm tê liệt giao thông trong thành phố, khiến hàng trăm chuyến bay bị hủy và dịch vụ tàu hỏa tạm ngừng hoặc bị trễ. Theo Công ty Cổ phần Điện lực Tokyo (TEPCO), đơn vị cung cấp điện cho khu vực thủ đô, hơn 5.000 hộ gia đình đã bị mất điện.

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Người dân che ô đi bộ dưới trời mưa ở Tokyo, Nhật Bản, ngày 3/6/2026. Ảnh: AP/Hiro Komae.

Tại trung tâm thủ đô Tokyo, người dân sống gần sông Zenpukuji được khuyến cáo tìm nơi trú ẩn. Hình ảnh được chiếu trên truyền hình cho thấy mực nước đang dâng cao và có nguy cơ tràn bờ.

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, bão nhiệt đới Jangmi đang ở phía đông thành phố Shima và di chuyển về hướng đông bắc vào khoảng giữa buổi sáng với sức gió duy trì tối đa 90 km/h.

Cơ quan này đã ban hành cảnh báo lũ lụt cấp cao nhất tại một số khu vực ở miền trung và miền đông Nhật Bản, kêu gọi người dân sống ở khu vực dọc theo các con sông và những khu vực dễ bị tổn thương di chuyển đến vùng đất cao hơn để đảm bảo an toàn.

Bão đã đổ bộ vào tỉnh Wakayama với sức gió mạnh 126 km/h trước khi di chuyển vào sâu bên trong và suy yếu đáng kể. Trước đó, cơn bão đã đổ bộ vào đảo Okinawa phía nam và khiến 15 người bị thương nhẹ.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Mưa lớn khiến nhiều người mất tích tại Nhật Bản hồi tháng 8/2025

Nguồn video: VTV
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