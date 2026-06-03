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Quân sự - Thế giới

Sân bay ở Kuwait thiệt hại nặng vì đòn tập kích của Iran

Sân bay quốc tế Kuwait đã bị hư hại nghiêm trọng trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Iran.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, Kuwait đã đình chỉ các chuyến bay thương mại vào ngày 3/6 sau khi máy bay không người lái của Iran gây thiệt hại nặng nề cho sân bay nước này. Theo truyền thông nhà nước, hãng hàng không Kuwait Airways tạm ngừng hoạt động cho đến khi có thông báo mới.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Kuwait, Chuẩn tướng Saud Abdulaziz Al-Otaibi, cho biết "một số máy bay không người lái thù địch" đã nhắm mục tiêu vào tòa nhà ở sân bay quốc tế Kuwait, gây hư hại nghiêm trọng cho địa điểm này.

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Kuwait đã đình chỉ các chuyến bay thương mại vào ngày 2/6 sau khi sân bay quốc tế của nước này bị tấn công. Ảnh: Times Of India.

Bộ Ngoại giao Kuwait thông tin thêm rằng, ít nhất một người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Được biết, sân bay mới chỉ được mở cửa trở lại vào ngày 1/6 kể từ lúc đóng cửa khi cuộc chiến giữa Mỹ và Iran bùng phát hồi cuối tháng 2/2026.

Theo thông báo từ Quân đội Mỹ, Iran đã bắn hai tên lửa vào Kuwait nhưng chúng đã bị phá hủy trên đường bay. Washington cũng đã "bắn hạ nhiều máy bay không người lái" nhắm vào lực lượng Mỹ tại Kuwait.

Quân đội Bahrain cũng cho biết, lực lượng Mỹ và Bahrain đã đánh chặn các tên lửa nhắm vào vương quốc vùng Vịnh này, nơi đặt căn cứ hạm đội 5 của Hải quân Mỹ. Theo Bộ Quốc phòng Bahrain, quân đội nước này đã đánh chặn và phá hủy 3 tên lửa cùng một số máy bay không người lái do Iran phóng.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran thừa nhận đã nhắm mục tiêu vào trụ sở Hạm đội 5 và các cơ sở quân sự của Mỹ ở một quốc gia khác, nhưng không nêu tên Kuwait. Họ khẳng định đòn tập kích là để trả đũa các cuộc tấn công vào đảo Qeshm.

Trong khi đó, quân đội Mỹ tuyên bố đã tiến hành các cuộc tấn công vào một trạm kiểm soát trên mặt đất của Iran trên đảo Qeshm để đáp trả các cuộc tấn công vào Bahrain và Kuwait.

Một nhà ngoại giao cấp cao của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất hôm 3/6 kêu gọi "lập trường kiên quyết, thống nhất và gắn kết của các nước vùng Vịnh" chống lại Iran sau các vụ tấn công.

“Hành động gây hấn này không nhắm vào một quốc gia cụ thể nào, mà là tất cả chúng ta”, nhà ngoại giao Anwar Gargash viết trên mạng X.

Cuộc tấn công diễn ra khi các hãng thông tấn bán chính thức của Iran cho biết nước này đã ngừng liên lạc với các nhà trung gian hòa giải về việc gia hạn lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến với Mỹ và Israel.

>>> Mời độc giả xem thêm video về eo biển Hormuz

Nguồn video: VTV
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