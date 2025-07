Triệu tập 4 đối tượng liên quan đường dây mua bán số lô, số đề

Công an Đà Nẵng triệu tập 19 đối tượng trong quá trình mở rộng vụ án đánh bạc, tổ chức đánh bạc trên không gian mạng, quy mô khoảng 350 tỷ đồng.

Ngày 27/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng cho biết, mở rộng đấu tranh, triệt phá giai đoạn 2 chuyên án đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng quy mô khoảng 350 tỷ đồng, đơn vị vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao Công an thành phố triệu tập 19 đối tượng tổ chức và tham gia đánh bạc.