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Số hóa - Xe

Triệu hồi 103 xe sang Lexus GX 550 tại Việt Nam lỗi cụm đồng hồ

Sau mẫu xe SUV Toyota Land Cruiser Prado, đến lượt Lexus Việt Nam thực hiện chiến dịch triệu hồi với mẫu xe sang Lexus GX 550 vì lỗi cụm đồng hồ táp-lô.

Thảo Nguyễn

Cục Đăng kiểm Việt Nam mới đây đã công bố đợt triệu hồi đối với Lexus GX 550 tại thị trường trong nước do lỗi cụm đồng hồ táp-lô. Theo đó, Lexus Việt Nam sẽ phải triệu hồi 103 chiếc Lexus GX 550, các xe này đều được sản xuất từ ngày 19/2/2024 đến 26/12/2024 tại nhà máy ở Nhật Bản.

Từ ngày 30/6/2026 đến ngày 30/6/2029, chủ sở hữu xe trong diện ảnh hưởng có thể mang phương tiện đến các đại lý ủy quyền của hãng để được cập nhật phần mềm điều khiển đồng hồ táp-lô. Tuy nhiên, nhà sản xuất Nhật Bản chưa công bố thời gian cần thiết cho quá trình sửa chữa cho mỗi xe.

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Triệu hồi 103 xe sang Lexus GX 550 tại Việt Nam lỗi cụm đồng hồ táp-lô.

Cách đây ít ngày, Toyota Việt Nam cũng đã tiến hành đợt triệu hồi mẫu Land Cruiser Prado với số lượng 563 chiếc do lỗi tương tự tại Việt Nam, thời gian thực hiện cập nhật phần mềm dự kiến hết khoảng 55 phút – 1h40 phút cho mỗi xe.

Theo lý giải của Lexus Việt Nam, trên các mẫu Lexus GX 550 được trang bị cụm đồng hồ táp lô với màn hình 12,3 inch có thể gặp sự cố, không hiển thị các thông tin và đèn cảnh báo quan trọng, giảm khả năng giám sát vận hành xe của người lái và làm tăng nguy cơ hỏng hóc trong các điều kiện vận hành khắc nghiệt...

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Trên các mẫu Lexus GX 550 được trang bị cụm đồng hồ táp lô với màn hình 12,3 inch có thể gặp sự cố, không hiển thị các thông tin và đèn cảnh báo quan trọng.

Nguyên nhân cụ thể nằm ở lỗi phần mềm của đồng hồ trong quá trình khởi động, khu vực hiển thị đồ họa 3D trên đồng hồ có thể không hiển thị, dẫn đến các đèn báo như đèn báo về áp suất dầu động cơ, nhiệt độ nước làm mát, đèn báo sạc cũng như các cảnh báo khác có thể không hiển thị trên cụm đồng hồ.

Cũng với lỗi này, Toyota Motor Corp đã phải triệu hồi hơn 90.000 chiếc Lexus và Toyota tại Bắc Mỹ vào cuối tháng 5/2026. Tiếp theo đó, đến lượt thị trường Úc cũng phải triệu hồi gần 2.600 chiếc vì lỗi tương tự. Các mẫu xe phải triệu hồi tại hai thị trường này bao gồm: GX 550, UX 300e, UX300h và UX300h AWD các mẫu Toyota gồm Land Cruiser/LC Prado, Mirai...
Tại Việt Nam, cùng với số Lexus này, Toyota cũng đã triệu hồi hơn 560 chiếc Land Cruiser Prado phiên bản 2024 - 2025

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