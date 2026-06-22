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Số hóa - Xe

Lexus triệu hồi gần 2.600 xe sang lỗi cụm đồng hồ kỹ thuật số

Lỗi cụm đồng hồ kỹ thuật số tiếp tục là nỗi ám ảnh với loạt xe sang Lexus, khiến hãng phải triệu hồi lên tới 2.593 xe sang mới tại thị trường Úc.

Thảo Nguyễn
Video: Đánh giá chi tiết Lexus GX 550 2024 tại Việt Nam.

Tổng cộng, Lexus sẽ phải triệu hồi 2.593 ôtô tại thị trường Úc do lỗi trên, tất cả đều thuộc đời 2024 - 2025, gồm các mẫu xe cụ thể: GX 550, UX 300e, UX300h và UX300h AWD. Dự kiến, các xe trong diện ảnh hưởng có thể nhận bản cập nhật phần mềm thông qua mạng (OTA) hoặc tiến hành khắc phục trực tiếp tại đại lý.

Trước đó, Toyota và Lexus cũng phải tiến hành các đợt triệu hồi hàng loạt mẫu xe do nguyên nhân tương tự tại các thị trường khác nhau. Vào tháng 5 vừa qua, tập đoàn ôtô Nhật Bản đã thông báo triệu hồi hàng loạt mẫu xe (gồm Toyota Land Cruiser, Toyota Mirai, Lexus UX và Lexus GX) tại thị trường Bắc Mỹ với số lượng khoảng 90.000 chiếc.

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Lexus triệu hồi gần 2.600 xe sang lỗi cụm đồng hồ kỹ thuật số.

Trước đó, vào tháng 9/2025, hãng cũng triệu hồi gần 662.000 ôtô tại thị trường Bắc Mỹ do lỗi phần mềm điều khiển cụm đồng hồ kỹ thuật số khiến các đèn báo hiệu không hiển thị, ảnh hưởng đến các mẫu xe Toyota gồm: Camry, RAV4, RAV4 Prime, RAV4 Hybrid, Highlander, Grand Highlander, Venza, GR Corolla, Crown, Crown Signia, Tacoma và 4Runner; cùng với các mẫu xe Lexus gồm: RX, TX và LS.

Vào tháng 8/2025, thông báo từ Cổng An toàn của Ủy ban châu Âu (EC) cho biết khoảng 900.000 chiếc Toyota cũng phải triệu hồi trên toàn cầu do lỗi tương tự, ảnh hưởng đến các xe được sản xuất từ năm 2022 đến 2025, gồm các mẫu: C-HR, Corolla, Corolla Cross, GR Yaris, Highlander, RAV4, Yaris, Yaris Cross; cùng với bộ đôi LBX và LM350h của Lexus.

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