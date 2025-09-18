Triệt xóa đường dây cá độ bóng đá trên mạng internet ở Khánh Hoà

Cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hoà vừa triệt phá đường dây cá độ bóng đá trên mạng Internet, tạm giữ hơn 334 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan.

Ngày 18/9, thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị vừa phối hợp triệt phá thành công đường dây cá độ bóng đá có quy mô lớn trên mạng Internet, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Trước đó, vào khoảng 19h30 ngày 13/9, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa chủ trì, phối hợp với các Phòng nghiệp vụ và Công an các phường (Nha Trang, Tây Nha Trang, Bắc Nha Trang) tiến hành kiểm tra đồng loạt 05 điểm có dấu hiệu tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá cược bóng đá trên mạng Internet (điểm K+).

Một tụ điểm của đường dây cá cược bóng đá.

Qua đấu tranh, làm việc với 16 đối tượng có liên quan, cơ quan Công an xác định đối tượng N.N.T.N (SN 02/01/1993; trú 58 Mạc Đĩnh Chi, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) cầm đầu tổ chức cá cược bóng đá tại 05 điểm nêu trên.

Qua khám xét, cơ quan điều tra tiến hành tạm giữ 334,59 triệu đồng tiền mặt; 13 xe máy; 10 tivi; 15 bộ máy tính bàn; 17 điện thoại di động; 05 máy in phơi và nhiều giấy tờ, sổ sách liên quan.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hoà điều tra, làm rõ.

