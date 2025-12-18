Bắt giữ đối tượng môi giới mại dâm ở Hà Nội

Công an Hà Nội vừa bắt giữ đối tượng môi giới mại dâm ở phường Giảng Võ, điều tra hành vi bán dâm và xử lý theo quy định pháp luật.

Ngày 18/12, Công an TP Hà Nội cho biết, thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công an phường Giảng Võ, TP Hà Nội vừa bắt giữ đối tượng Đoàn Đức Luân (SN 1999; thường trú: tại xã Xuân Trường, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.

Đối tượng Đoàn Đức Luân.

Trước đó, vào hồi 21h45’ ngày 14/12/2025, Tổ công tác của Công an phường Giảng Võ kiểm tra khách sạn trên phố Phạm Huy Thông phát hiện một đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. Qua đấu tranh, gái bán dâm khai nhận được một người môi giới bán dâm với số tiền 4 triệu đồng. Tổ công tác tiến hành lập biên bản và đưa các đối tượng về trụ sở làm việc.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Công an phường Giảng Võ đã làm rõ đối tượng có hành vi môi giới mại dâm là Đoàn Đức Luân. Tại cơ quan Công an, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện Công an phường Giảng Võ đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

