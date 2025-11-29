Hà Nội

Xã hội

Triệt phá loạt ổ mại dâm trá hình karaoke, nhà nghỉ "chui" ở Hà Nội

Công an TP Hà Nội đồng loạt kiểm tra các quán karaoke, nhà nghỉ “chui” ở xã An Khánh, bắt quả tang nhiều cặp nam nữ mua bán dâm và khởi tố 19 đối tượng.

Gia Đạt

Ngày 29/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội cho biết vừa triệt phá hàng loạt tụ điểm mại dâm tại địa bàn xã An Khánh, TP Hà Nội. Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phát hiện nhiều cơ sở sở kinh doanh karaoke, nhà nghỉ trên địa bàn thôn Phương Quan, xã An Khánh có biểu hiện hoạt động mại dâm. Quá trình điều tra, lực lượng hình sự phát hiện khi khách có nhu cầu mua dâm, quản lý của quán sẽ điều gái bán dâm từ nhà trọ gần đó đến.

6.jpg
Các đối tượng bị bắt giữ.

Nếu đồng ý bán dâm cho khách, thì gái bán dâm phải thông báo và được sự đồng ý của quản lý quán mới được cùng khách ra ngoài quan hệ. Các quán karaoke đều sẽ liên lạc với taxi quen có nhiệm vụ đưa đón khách và gái bán dâm đi đến các nhà nghỉ gần đó. Các nhà nghỉ đều sẽ bố trí camera quan sát bên ngoài để cảnh giới, nhận biết taxi quen hoặc phải được quản lý của quán karaoke thông báo trước thì mới mở cửa đón và cho khách thuê phòng mua bán dâm.

Ngày 11/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an xã An Khánh đồng loạt tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh Karaoke Ba Sao, Karaoke Amazing, nhà nghỉ Bảo Ngọc, nhà nghỉ Ngọc Ánh. Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện tại nhà nghỉ Bảo Ngọc có 3 đôi nam nữ đang có hành vi mua dâm, bán dâm và 2 đôi nam nữ đang chuẩn bị ra về.

Tại nhà nghỉ Ngọc Ánh có 1 đôi nam nữ đang mua bán dâm và 2 đôi nam nữ ở quầy lễ tân. Đấu tranh tại chỗ các đối tượng khai nhận được môi giới tại cơ sở kinh doanh karaoke trá hình mang tên “Ba Sao”, “Alibaba”, “Amazing”, “F1”. Phòng Cảnh sát hình sự đã triệu tập 86 đối tượng có liên quan bao gồm chủ cơ sở, nhân viên cơ sở kinh doanh, gái bán dâm, khách mua dâm… về trụ sở để xác minh, làm rõ.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã bắt giữ 19 đối tượng về các hành vi Chứa mại dâm, môi giới mại dâm, mua dâm người dưới 18 tuổi. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.

Nguồn: ĐTHĐT.
