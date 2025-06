Nhóm nam nữ sử dụng ma túy trong chung cư tại Hưng Yên

Công an tỉnh Hưng Yên đã phát hiện nhóm nam nữ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một chung cư ở thị xã Mỹ Hào.

Ngày 4/6, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh này vừa phát hiện các đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Nhóm đối tượng trong vụ việc.

Thông tin ban đầu, lúc 16h50, ngày 1/6, Đội Phòng ngừa, điều tra tội phạm lĩnh vực tổ chức chứa chấp, sử dụng trái phép chất ma tuý, thuộc phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện, bắt quả tang tại phòng 504, Tòa C, Chung cư Phúc Hưng 2 thuộc tổ dân phố Phố Nối, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên do Hà Phi Hùng (SN 2000, ở thôn Bản Ngày, xã Vô Ngại, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh) đứng tên thuê để ở có 9 đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng gồm: Hà Phi Hùng, Lê Quang Hiếu, Nguyễn Tùng Lâm, Đặng Quốc Bảo, Mai Văn Trí, Bì Văn Điều, Nguyễn Thị Thủy, Trần Thị Nhung, Trần Thị Như Quỳnh (các đối tượng đa số thường trú trên địa bàn thị xã Mỹ Hào, huyện Phù Cừ (Hưng Yên), Thanh Hóa, Thái Bình).

Qua test nhanh có 7 đối tượng có kết quả dương tính với chất ma túy loại Ketamine, Methamphetamine và MDMA.

Quá trình khám xét, lực lượng Công an đã thu giữ tại phòng ngủ của Hà Phi Hùng có 1 đĩa sứ hình tròn trên bề mặt có bám chất dính tinh thể màu trắng; 1 tờ tiền được cuộn tạo thành ống hút có bám chất dính tinh thể màu trắng; 1 thẻ sim màu vàng có bám dính chất tinh thể màu trắng.

Ngoài ra lực lượng Công an còn thu giữ 510 chiếc điện thoại Iphone 6 (đã qua sử dụng) và nhiều vật chứng liên quan.

Qua đấu tranh Hùng khai nhận đã đi mua ma túy sau đó rủ các đối tượng đến để sử dụng.

Số điện thoại trên mà Cơ quan Công an thu giữ là của Hùng mua thu gom để bán kiếm lời (toàn bộ số điện thoại trên không có hóa đơn chứng từ).

Cơ quan Công an tiếp tục đấu tranh làm rõ và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video Cận cảnh thủ đoạn giấu ma túy trong lốp xe để tuồn vào Việt Nam. (Nguồn VTV24)