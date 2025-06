Triệt phá đường dây cá độ bóng đá quy mô hơn 350 tỷ đồng

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn ở Quảng Nam Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam vừa triệt phá đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn, hoạt động tinh vi dưới hình thức tổ chức đánh bạc qua mạng Internet.

Ngày 23/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Hồng Thanh (SN 1988, trú tại tổ 4, khối Bàu Súng, phường Thanh Hà, TP. Hội An) để điều tra về hành vi “Tổ chức đánh bạc”.



Trước đó, qua công tác nắm tình hình và điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam đã phát hiện đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn tại TP. Hội An, hoạt động tinh vi dưới hình thức tổ chức đánh bạc qua mạng Internet.