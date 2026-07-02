Triệt phá đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia quy mô đặc biệt lớn

Cơ quan điều tra đã khởi tố 22 bị can, thu giữ 1.100 viên kim cương các loại, với tổng doanh thu từ số kim cương đã tiêu thụ ước tính khoảng 280 tỷ đồng.

Mở rộng Chuyên án 268V đấu tranh với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và buôn lậu trang sức trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và các địa phương liên quan, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp triệt phá một đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu, hoạt động tinh vi, khép kín nhiều tầng nấc. Cơ quan điều tra đã khởi tố 22 bị can, thu giữ 1.100 viên kim cương các loại, với tổng doanh thu từ số kim cương đã tiêu thụ ước tính khoảng 280 tỷ đồng.

Các đối tượng trong đường dây. Ảnh: CATH.

Theo kết quả điều tra, từ nguồn tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đã mở rộng xác minh, lần theo các mắt xích trong chuỗi cung ứng, vận chuyển và tiêu thụ kim cương nhập lậu. Qua đó phát hiện một đường dây buôn lậu quy mô lớn, hoạt động xuyên quốc gia, được tổ chức chặt chẽ, điều hành từ nước ngoài với phương thức, thủ đoạn đặc biệt tinh vi từ khâu vận chuyển, giao nhận đến thanh toán.

Kết quả điều tra xác định, các đối tượng cầm đầu là người Ấn Độ, chủ yếu sinh sống và làm việc tại Hồng Kông (Trung Quốc). Từ đây, chúng thu gom kim cương tại Ấn Độ, tập kết ở Hồng Kông rồi tổ chức vận chuyển trái phép vào Việt Nam để tiêu thụ. Đường dây được tổ chức theo mô hình nhiều tầng lớp, mỗi đối tượng chỉ đảm nhiệm một công đoạn nhằm che giấu toàn bộ hoạt động phạm tội.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã làm rõ vai trò của nhiều đối tượng chủ chốt. Trong đó, Abhishek Deepak Patel (sinh năm 1994, quốc tịch Ấn Độ) giữ vai trò quản lý hàng hóa và dòng tiền của đường dây tại Việt Nam. Trịnh Quang Chung (sinh năm 1984, trú tại phường Trấn Biên, TP. Đồng Nai) là người trực tiếp nhận kim cương tại Hồng Kông và vận chuyển trái phép về Việt Nam.

Sau khi hàng được đưa vào nội địa, Đặng Ngọc Sơn (sinh năm 2005, trú tại phường Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh) tiếp nhận, tổ chức vận chuyển và phân phối đến các đầu mối tiêu thụ tại TP. Hồ Chí Minh, An Giang và Hà Nội. Trần Thị Hằng (sinh năm 1985, trú tại phường Nhiêu Lộc, TP. Hồ Chí Minh) là đầu mối nhận số lượng lớn kim cương để tiếp tục phân phối cho các đại lý cấp dưới.

Đáng chú ý, một số đối tượng trong nước có vai trò đặc biệt trong việc hợp thức hóa hàng hóa. Trong đó, Đặng Ngọc Thảo (sinh năm 1974, trú tại phường Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh), Giám đốc Công ty TNHH một thành viên giám định PNJ-LAP thuộc Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), bị xác định có hành vi liên quan đến buôn lậu.

Theo điều tra, Thảo đã câu kết với các đối tượng khác để mua kim cương nhập lậu có thông số sai lệch so với giấy kiểm định GIA. Sau đó, đối tượng lợi dụng kiến thức chuyên môn để mài, xóa mã số GIA trên viên kim cương, khắc lại mã số của PNJ-LAP và cấp giấy chứng nhận kiểm định mới nhằm đưa ra thị trường tiêu thụ.

Cơ quan điều tra xác định, giấy chứng nhận kiểm định là yếu tố then chốt quyết định giá trị thương mại và niềm tin của khách hàng đối với kim cương. PNJ-LAP là đơn vị kiểm định độc lập, không được phép kinh doanh sản phẩm do mình kiểm định. Tuy nhiên, đối tượng đã lợi dụng chức vụ, vi phạm quy định nhằm trục lợi, gây ảnh hưởng đến uy tín của đơn vị giám định và niềm tin của người tiêu dùng.

Ngày 20/6/2026, Công an tỉnh Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với Công an Thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt triển khai các biện pháp tố tụng, bắt giữ 22 đối tượng liên quan, khám xét 20 địa điểm là cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý và nơi ở của các đối tượng. Lực lượng chức năng thu giữ 1.100 viên kim cương cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử, chứng từ giao dịch và thiết bị lưu trữ phục vụ điều tra.

Theo kết quả điều tra mở rộng, từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã thực hiện trót lọt 141 lượt vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương từ Hồng Kông (Trung Quốc) vào Việt Nam tiêu thụ, với doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 22 bị can, chủ yếu liên quan hành vi vận chuyển và kinh doanh kim cương nhập lậu. Vụ án đang tiếp tục được mở rộng để làm rõ vai trò của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Công an tỉnh Thanh Hóa đánh giá, việc triệt phá thành công đường dây là kết quả của quá trình đấu tranh kiên trì, mở rộng điều tra từ vụ án ban đầu, thể hiện sự chủ động, sáng tạo và phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng trong đấu tranh với tội phạm kinh tế xuyên biên giới, góp phần giữ vững an ninh kinh tế và trật tự thị trường.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân chỉ nên mua hàng tại các cơ sở kinh doanh uy tín, có địa chỉ rõ ràng, đầy đủ hóa đơn, chứng từ và giấy kiểm định hợp pháp. Đồng thời, cảnh giác với các quảng cáo kim cương giá rẻ bất thường hoặc các hình thức đầu tư, góp vốn, ký gửi kim cương trên mạng xã hội và sàn giao dịch không rõ nguồn gốc.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến buôn lậu, làm giả giấy kiểm định hoặc lừa đảo trong mua bán kim cương, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để được xử lý theo quy định của pháp luật.