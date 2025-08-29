Hà Nội

Thế giới

Trên đường về nhà gặp lũ, 4 người trong một gia đình tử vong

Bốn người trong một gia đình ở Ấn Độ tử vong thương tâm sau khi bị nước lũ cuốn trôi.

An An (Theo IT)

Theo India Times ngày 27/8, mưa lớn trên khắp bang Chhattisgarh, Ấn Độ, đã gây ra lũ quét, lật thuyền và các tuyến đường cao tốc phải đóng cửa tạm thời,...

Tại khu vực Kota, Bilaspur, 4 thành viên trong gia đình Dhruv từ Balodabazar đã bị nước lũ cuốn trôi và tử vong khi đang trên đường trở về từ đền Marhimata ở Bhanwartank hôm 25/8.

ando1.png
4 thành viên trong gia đình Dhruv từ Balodabazar đã bị nước lũ cuốn trôi khi đang trên đường trở về từ đền Marhimata ở Bhanwartank. Ảnh: Express.

Khi đó, sau khi thăm đền, khoảng 40 người, trong đó có gia đình Dhruv, đi bộ qua cây cầu bị ngập nước bắc qua suối để đến nơi xe buýt đỗ. Mưa lớn bất ngờ trút xuống khu vực và nước từ các ngọn đồi đổ xuống khiến mực nước dâng cao.

6 thành viên trong gia đình Dhruv bị nước lũ cuốn trôi và chỉ hai người được cứu sống. 3 trẻ em, gồm Mitansh (5 tuổi), Gauri (13 tuổi) và Muskan (12 tuổi), và chú của các em, Balram Dhruv (45 tuổi), đuối nước tử vong.

Theo các quan chức, hơn 1.200 người đã thiệt mạng vì mưa lũ, lở đất,...và các sự cố khác liên quan đến mưa lớn ở Ấn Độ kể từ tháng 6, DPA đưa tin.

Nguồn video: Al Jazeera
