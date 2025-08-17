Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Lũ quét, lở đất ở Pakistan khiến hơn 340 người thiệt mạng

Mưa lớn gây ra lũ quét và lở đất ở Pakistan những ngày qua, khiến ít nhất 344 người thiệt mạng.

An An (Theo AA)

Anadolu dẫn lời các quan chức ngày 16/8 cho biết, số người tử vong do lũ quét và lở đất ở Pakistan những ngày qua đã tăng lên 344 người.

Trong đó, 328 người thiệt mạng và 143 người bị thương ở tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, tây bắc Pakistan, Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Pakistan (NDMA) thông tin.

Trong hai ngày qua, 5 người ở Gilgit-Baltistan và 9 người ở Azad Jammu và Kashmir thiệt mạng.

lulut.jpg
Lũ quét và lở đất ở Pakistan đã khiến hàng trăm người thiệt mạng. Ảnh: AA.

Các trường học đã phải đóng cửa tại Azad Jammu và Kashmir ngày 16/8 khi mưa lớn tiếp tục đổ xuống khu vực này.

Hàng chục ngôi nhà đã bị hư hại ở các khu vực bị ảnh hưởng. Thông tin liên lạc ở nhiều khu vực cũng đã bị cắt đứt.

Chính quyền tỉnh Khyber Pakhtunkhwa đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại tất cả khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt khi số người chết tăng lên, và hoạt động tìm kiếm cứu nạn những người mất tích vẫn đang tiếp tục.

Theo NDMA, các đội cứu hộ của Quân đội Pakistan cũng đã đến các khu vực bị ảnh hưởng và đang tích cực tham gia vào các nỗ lực tìm kiếm cứu hộ.

Chính quyền khuyến cáo du khách tránh các khu vực phía bắc trong 5 đến 6 ngày tới do mưa lớn và lở đất.

>>> Mời độc giả xem thêm video về trận lũ quét ở Ấn Độ

Nguồn video: Al Jazeera
Anadolu
Link bài gốc Copy link
https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/death-toll-from-rains-flash-floods-rises-to-344-in-pakistan/3660990
#lũ quét Pakistan #lở đất Pakistan #thiệt mạng do mưa lớn #cứu hộ Pakistan #thảm họa tự nhiên Pakistan #tình trạng khẩn cấp Pakistan

Bài liên quan

Thế giới

Lũ quét tàn phá miền bắc Pakistan, gần 200 người thiệt mạng

Ít nhất 194 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương ở các khu vực phía bắc Pakistan sau khi mưa lớn gây ra lũ quét và lở đất kinh hoàng.

Theo Geo News, Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Pakistan (NDMA) ngày 15/8 cho biết ít nhất 194 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương ở các khu vực phía bắc Pakistan sau khi mưa lớn gây ra lũ quét và lở đất kinh hoàng.

Trong số các nạn nhân thiệt mạng có 180 người ở Khyber Pakhtunkhwa, 5 người ở Gilgit Baltistan và 9 người ở Azad Jammu và Kashmir. Số người tử vong dự kiến sẽ tăng lên khi còn nhiều nạn nhân vẫn mất tích.

Xem chi tiết

Thế giới

Hình ảnh ngập lụt nghiêm trọng vì mưa lũ ở Bắc Kinh

Mưa lũ ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, đã khiến ít nhất 30 người thiệt mạng, làm hư hại đường sá và buộc hàng chục nghìn người phải sơ tán.

lu1.png
Theo Tân Hoa Xã ngày 29/7, những trận mưa lớn kéo dài đã gây ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều khu vực ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: THX.
lu2.png
Tính đến nửa đêm 28/7, mưa lũ đã khiến ít nhất 30 người thiệt mạng ở Bắc Kinh. Theo chính quyền địa phương, các trường hợp tử vong được ghi nhận ở vùng miền núi phía bắc Bắc Kinh, trong đó có 28 người ở huyện Mật Vân và 2 người ở huyện Diên Khánh. Ảnh: AC.
Xem chi tiết

Thế giới

Mưa lớn kéo dài khiến 63 người thiệt mạng ở Ấn Độ

Những trận mưa lớn kéo dài đã gây ra lũ lụt và lở đất nghiêm trọng ở miền bắc Ấn Độ, khiến ít nhất 63 người thiệt mạng trong hai tuần qua.

RT đưa tin, những trận mưa lớn kéo dài hai tuần qua đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 63 người ở bang Himachal Pradesh, miền bắc Ấn Độ.

Theo các phương tiện truyền thông địa phương, mưa lớn đã gây ra lũ lụt, đường sá bị hư hỏng và cô lập nhiều ngôi làng tại bang này.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới