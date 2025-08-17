Lũ quét, lở đất ở Pakistan khiến hơn 340 người thiệt mạng

Mưa lớn gây ra lũ quét và lở đất ở Pakistan những ngày qua, khiến ít nhất 344 người thiệt mạng.

Anadolu dẫn lời các quan chức ngày 16/8 cho biết, số người tử vong do lũ quét và lở đất ở Pakistan những ngày qua đã tăng lên 344 người.

Trong đó, 328 người thiệt mạng và 143 người bị thương ở tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, tây bắc Pakistan, Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Pakistan (NDMA) thông tin.

Trong hai ngày qua, 5 người ở Gilgit-Baltistan và 9 người ở Azad Jammu và Kashmir thiệt mạng.

Lũ quét và lở đất ở Pakistan đã khiến hàng trăm người thiệt mạng. Ảnh: AA.

Các trường học đã phải đóng cửa tại Azad Jammu và Kashmir ngày 16/8 khi mưa lớn tiếp tục đổ xuống khu vực này.

Hàng chục ngôi nhà đã bị hư hại ở các khu vực bị ảnh hưởng. Thông tin liên lạc ở nhiều khu vực cũng đã bị cắt đứt.

Chính quyền tỉnh Khyber Pakhtunkhwa đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại tất cả khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt khi số người chết tăng lên, và hoạt động tìm kiếm cứu nạn những người mất tích vẫn đang tiếp tục.

Theo NDMA, các đội cứu hộ của Quân đội Pakistan cũng đã đến các khu vực bị ảnh hưởng và đang tích cực tham gia vào các nỗ lực tìm kiếm cứu hộ.

Chính quyền khuyến cáo du khách tránh các khu vực phía bắc trong 5 đến 6 ngày tới do mưa lớn và lở đất.

