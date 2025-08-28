Mưa lớn gây lở đất ở Ấn Độ, hàng chục người thiệt mạng

Ít nhất 30 người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương sau khi mưa lớn gây ra trận lở đất ở khu vực Kashmir do Ấn Độ quản lý.

Theo Al Jazeera, trận lở đất do mưa lớn xảy ra gần Đền Vaishno Devi, trên tuyến đường hành hương nổi tiếng của người Hindu ở khu vực Katra, chiều 26/8.

Cảnh sát trưởng Paramvir Singh nói với hãng thông tấn Anadolu rằng ít nhất 30 người được xác nhận đã thiệt mạng trong thảm họa này.

Trận lở đất do mưa lớn xảy ra gần Đền Vaishno Devi, Ấn Độ, đã khiến hàng chục người thương vong. Ảnh: Ảnh: PTI.

"Lực lượng an ninh, đội cứu trợ thiên tai và tình nguyện viên địa phương đã được huy động để dọn dẹp đống đổ nát và tìm kiếm những người sống sót", cảnh sát trưởng Paramvir Singh thông tin.

Hãng thông tấn DPA đưa tin, cuộc hành hương đến Đền Vaishno Devi phải dừng lại sau thảm họa.

Mưa lớn cũng gây thiệt hại nghiêm trọng cho cơ sở hạ tầng trong khu vực, cuốn trôi cầu, đường và gây ngập lụt nhà dân.

Lũ lụt và lở đất thường xuyên xảy ra trong mùa gió mùa từ tháng 6 đến tháng 9 tại Ấn Độ, nhưng các chuyên gia cho biết biến đổi khí hậu đang làm tăng tần suất và mức độ nghiêm trọng của chúng.

Theo các quan chức, hơn 1.200 người đã thiệt mạng vì mưa lũ, lở đất,...và các sự cố khác liên quan đến mưa lớn ở Ấn Độ kể từ tháng 6, DPA đưa tin, trong khi ít nhất 800 người thiệt mạng ở Pakistan kể từ cuối tháng 6.

Trước đó trong tháng này, những trận mưa lớn ở khu vực Himalaya đã khiến hàng chục người thiệt mạng và 200 người mất tích ở Kishtwar thuộc vùng Kashmir do Ấn Độ quản lý.

