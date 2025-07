Trao Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho thanh niên cứu 4 người vụ lật tàu

Ngày 21/7, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh này đã phối hợp với Công an phường Hồng Gai tiến hành xác minh, làm việc với N.H.A.T. (SN 1982, trú tại tổ 9, khu phố 3, phường Hồng Gai) về hành vi đăng tải nội dung sai sự thật trên mạng xã hội liên quan đến vụ việc lật tàu Vịnh Xanh 58 trên Vịnh Hạ Long.

N.H.A.T làm việc tại cơ quan Công an