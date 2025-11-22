Trao 20 tỷ đồng hỗ trợ Lâm Đồng khắc phục thiệt hại do mưa lũ

Sáng 22/11, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trao 20 tỷ đồng hỗ trợ Lâm Đồng khắc phục thiệt hại mưa lũ và làm việc với lãnh đạo tỉnh.

Sáng 22/11, trong chương trình công tác tại tỉnh Lâm Đồng, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã làm việc với lãnh đạo tỉnh nhằm nắm tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả mưa lũ.

Quang cảnh cuộc làm việc.

Buổi làm việc có sự tham dự của ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; bà Phạm Thị Phúc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban ngành.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài đề nghị, tỉnh Lâm Đồng tập trung ổn định cuộc sống và sớm khôi phục sản xuất cho nhân dân.

Báo cáo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười cho biết tính đến 9h30 ngày 22/11, mưa lũ đã gây thiệt hại nghiêm trọng trên địa bàn: 5 người chết, 1 người bị thương; hơn 2.060 căn nhà bị ảnh hưởng, trong đó 704 căn hư hỏng một phần và 74 căn bị sập hoặc cuốn trôi. Sản xuất nông nghiệp ghi nhận thiệt hại trên 3.470ha cây trồng; hơn 18.000 con gia cầm và 620 con gia súc bị cuốn trôi. Toàn tỉnh xuất hiện hơn 33 điểm sạt lở lớn trên các tuyến giao thông quan trọng như đèo Prenn và đèo Mimosa, với thiệt hại ban đầu ước tính trên 1.000 tỷ đồng.

Trước diễn biến phức tạp, tỉnh đã ban hành nhiều văn bản khẩn, huy động lực lượng xuống cơ sở hỗ trợ người dân; Đồng thời triển khai phân bổ nguồn hỗ trợ 200 tỷ đồng từ Trung ương theo Quyết định 2549/QĐ-TTg ngày 21/11/2025, ưu tiên khắc phục nhà ở, hạ tầng thiết yếu và phục hồi sản xuất.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm bày tỏ sự trân trọng đối với sự quan tâm và hỗ trợ kịp thời của Trung ương để địa phương khắc phục hậu quả thiên tai.

Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm bày tỏ sự trân trọng đối với sự quan tâm và chia sẻ kịp thời của Bộ Chính trị và các cơ quan Trung ương. Đồng chí khẳng định tỉnh Lâm Đồng sẽ nỗ lực cao nhất để khẩn trương khắc phục thiệt hại, sớm ổn định đời sống, đồng thời phục hồi sản xuất và phát triển kinh tế - xã hội.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài chia sẻ khó khăn với tỉnh Lâm Đồng, yêu cầu đặt an toàn tính mạng người dân lên hàng đầu; chủ động sơ tán các khu vực ngập sâu, sạt lở; bảo đảm lương thực, nước sạch và nhu yếu phẩm tại các điểm tránh trú; đồng thời theo dõi sát hoạt động xả nước của hồ chứa để kịp thời cảnh báo.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao tỉnh Lâm Đồng 20 tỷ đồng để khắc phục hậu quả do mưa lũ.

Bà đề nghị tỉnh sớm hoàn thiện báo cáo thiệt hại gửi Bộ Chính trị để kiến nghị các cơ chế, giải pháp và nguồn lực hỗ trợ; tập trung khắc phục hạ tầng bị hư hỏng và chăm lo đời sống Nhân dân.

Nhân dịp này, thay mặt Ban Vận động cứu trợ Trung ương, bà Bùi Thị Minh Hoài đã trao số tiền 20 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng khắc phục hậu quả mưa lũ.