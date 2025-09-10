Hà Nội

Xã hội

Tranh cãi về diện mạo Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục sau phá "Hàm cá mập"

Nhiều ý kiến cho rằng việc để khoảng trống sau khi phá công trình "Hàm cá mập" khiến không gian Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục trơ trọi, "vô hồn".

Thiên Tuấn

Sau khi phá bỏ toà nhà “Hàm cá mập”, tháo dỡ một phần nhà hàng Thủy Tạ, nhiều hạng mục chỉnh trang tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục đã cơ bản hoàn thành, giúp không gian trở nên khang trang và thoáng đãng hơn.

Tuy nhiên, trên mạng xã hội, một số ý kiến cho rằng việc để khoảng trống lớn sau khi phá dỡ công trình "Hàm cá mập" khiến không gian của Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục thoáng hơn nhưng "vô hồn" vì không có điểm nhấn.

Thậm chí, một số ý kiến tiêu cực lại cho rằng nhìn diện mạo của khu vực như một hình ảnh "dạng tâm linh", không phù hợp với thẩm mỹ hiện đại.

Ngoài ra, có ý kiến về việc bố trí các bồn hoa không thuận lợi dẫn đến xung đột giao thông tại khu vực hồ Hoàn Kiếm.

kto-tl_d17945a780570b095246.jpg

Được biết, sau thời gian chỉnh trang, cải tạo quy mô lớn, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục đã được mở rộng lên 1,4 ha, nằm sát hồ Gươm đã khoác lên mình diện mạo mới khang trang, thoáng đãng.

Theo kế hoạch, ở giai đoạn 1, UBND P. Hoàn Kiếm đã cơ bản hoàn thành thi công các hạng mục chỉnh trang quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục gồm: lắp đặt màn hình LED ở đầu hồi tòa nhà số 7 - 9 Đinh Tiên Hoàng, chỉnh trang hạ tầng và cây xanh, trang thiết bị đô thị, trải thảm nhựa sau khi phá dỡ tòa nhà "hàm cá mập" ở số 1 - 3 - 5 Đinh Tiên Hoàng.

kto-tl_95a835c6f0367b682227.jpg

Theo ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, tại số 7-9 Đinh Tiên Hoàng, vị trí từng là tòa nhà “Hàm cá mập” nay đã được lắp đặt một màn hình LED cỡ lớn, phục vụ hoạt động tuyên truyền, quảng bá hình ảnh và tạo điểm nhấn trực quan cho khu vực quảng trường.

Phía mặt tòa nhà hướng ra Hồ Gươm hiện đang trong quá trình chỉnh trang lại mặt đứng và tầng tum, bên ngoài được trang trí bằng banner, cờ Tổ quốc.

Trên tuyến phố Đinh Tiên Hoàng, nhiều hạng mục đã được điều chỉnh như di dời bãi xe, tháo dỡ dải phân cách, giữ nguyên hệ thống cây xanh và tổ chức lại giao thông.

kto-tl_1998691341924962904.jpg

Theo kế hoạch dài hạn, tại giai đoạn 2, phường Hoàn Kiếm sẽ tiếp tục triển khai các hạng mục về tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan (như bố trí tháp ánh sáng, xây dựng phần ngầm…) theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội; đồng thời nghiên cứu tái thiết mặt đứng các tuyến phố liên quan, lát đá toàn bộ khu vực quảng trường và bổ sung thêm các tiện ích đô thị.

Mời độc giả xem thêm video Tạm biệt Hàm cá mập: Cận cảnh quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục thoáng đãng chưa từng thấy:

