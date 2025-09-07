Hà Nội

Bất ngờ diện mạo mới của Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục

Xã hội

Bất ngờ diện mạo mới của Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục

Sau khi tháo dỡ công trình Hàm cá mập cùng một số hạng mục của nhà hàng Thủy Tạ, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục được nâng cấp và mở rộng lên 1,4 ha. 

Sau thời gian chỉnh trang, cải tạo quy mô lớn, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục rộng gần 1,4 ha, nằm sát hồ Gươm đã khoác lên mình diện mạo mới. Đến nay, UBND phường Hoàn Kiếm đã hoàn thành giai đoạn 1 với các hạng mục như chỉnh trang hạ tầng, cây xanh, trải thảm nhựa mặt đường...
Theo ghi nhận của PV, tại vị trí từng là tòa nhà Hàm cá mập đã được lắp đặt một màn hình LED cỡ lớn, phục vụ hoạt động tuyên truyền, quảng bá hình ảnh và tạo điểm nhấn trực quan cho khu vực quảng trường.
Phía mặt tòa nhà hướng ra Hồ Gươm hiện đang trong quá trình chỉnh trang lại mặt đứng và tầng tum, bên ngoài được trang trí bằng hàng trăm lá cờ Tổ quốc.
Tập thể dục quanh Hồ Gươm, ông Kiều Tuấn (Hoàn Kiếm, Hà Nội) không khỏi bất ngờ trước những thay đổi của Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. “Không gian giờ đã rộng rãi, thoáng mát hơn rất nhiều, có thêm ghế đá để nghỉ chân, hoa cây cảnh được bố trí đẹp mắt, nhìn chung sạch sẽ và tiện lợi hơn cho người dân cũng như du khách”.
Trên tuyến phố Đinh Tiên Hoàng, nhiều hạng mục đã được điều chỉnh như di dời bãi xe, tháo dỡ dải phân cách, giữ nguyên hệ thống cây xanh và tổ chức lại giao thông.
Khu vực này còn được bổ sung thêm nhiều cây xanh.
Chính quyền cũng bổ sung thêm nhiều ghế ngồi cho người dân và du khách.
Hệ thống đèn tín hiệu lắp đặt riêng tại khu vực này, cho phép người đi bộ có thể ấn nút điều khiển đèn khi muốn qua đường.
Tại khu vực nhà hàng Thủy Tạ sát hồ Gươm, các hạng mục như mái che, mái vẩy và công trình phụ trợ đã được tháo dỡ để khôi phục kiến trúc nguyên gốc.
Nhà hàng Thủy Tạ là toà nhà duy nhất nằm bên bờ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội).
Cốt đường quanh khu vực đài phun nước được nâng lên, chỉ còn cao hơn mặt đường một bậc, thay vì ba bậc như trước.
Công tác trồng cây xanh, bố trí chậu cảnh và hoàn thiện các hạng mục cảnh quan tại khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục vẫn đang được triển khai.
Xe quét rác hoạt động thường xuyên quanh quảng trường để giữ không gian sạch sẽ.
Không gian Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục hiện tại.
Theo kế hoạch dài hạn, ở phân kỳ 2, phường Hoàn Kiếm sẽ tiếp tục thực hiện các nội dung về tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan (bố trí tháp ánh sáng, phần ngầm…) theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội; nghiên cứu tái thiết mặt đứng tuyến phố liên quan; nghiên cứu lát đá tổng thể khu vực quảng trường; bổ sung các tiện ích đô thị...
