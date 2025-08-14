Hà Nội

Cận cảnh Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục sau khi phá dỡ xong tòa nhà "Hàm cá mập"

Xã hội

Cận cảnh Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục sau khi phá dỡ xong tòa nhà "Hàm cá mập"

Sau khi phá dỡ xong tòa nhà "Hàm cá mập" cao 6 tầng, Hà Nội bắt đầu công tác chỉnh trang mở rộng không gian quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Theo Đ.Hưng/VOV.VN
Theo giai đoạn 1 dự án mở rộng không gian phía Đông hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội tiếp tục tháo dỡ đầu hồi nhà hàng Thủy Tạ bên hồ Hoàn Kiếm chỉnh trang, khôi phục kiến trúc nguyên gốc, phục vụ việc mở rộng Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.
Nhà hàng Thủy Tạ hiện đang được lực lượng chức năng phá dỡ phần đầu hồi.
Sau đó sẽ được khôi phục theo nguyên gốc.
Phần đầu hồi không nằm theo nguyên gốc ban đầu đến nay đã hoàn thành phá dỡ
Công trình Nhà hàng Thủy Tạ gần 100 tuổi mang lối kiến trúc Á Đông là một dấu ấn đặc biệt bên Hồ Gươm. Trong những ngày tới các đơn vị chuyên môn sẽ tiến hành phục hồi theo kiến trúc nguyên gốc.
Theo quyết định quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 cải tạo, mở rộng, chỉnh trang quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục, diện tích khu vực quảng trường sau cải tạo rộng gần 14.000m2.
Ngay sau khi tháo dỡ xong tòa nhà "Hàm cá mập" đơn vị thi công dùng cẩu lắp ráp 5 trụ thép lớn dựng áp sát tường toà nhà số 7 Đinh Tiên Hoàng để chuẩn bị lắp đặt màn hình LED.
Những khung thép lớn đã được chuẩn để lắp đặt với các trụ lớn.
Các khung giá sẽ được cần cẩu nâng lên, áp sát vào trụ chuẩn bị cho công đoạn lắp đặt màn hình LED cỡ lớn.
Công nhân đang khẩn trương làm việc trong điều kiện thời tiết nắng nóng nhằm hoàn thành mục tiêu dự án theo đúng kế hoạch.
Các tốp công nhân hối hả hàn các giá đỡ thép lên những trụ lớn vừa được dựng cố định.
Theo kế hoạch đài phun nước trên quảng trưởng Đông Kinh Nghĩa Thục cũng sẽ được chỉnh trang cải tạo.
Mặt tiền tòa nhà số 7 Đinh Tiên Hoàng cũng được chỉnh trang để đảm bảo cảnh quan khu vực.
Bãi xe trên đường Đinh Tiên Hoàng đã di dời, mặt đường cũng được thảm nhựa lại. Trong giai đoạn 2, sẽ thực hiện chỉnh trang Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và phát triển các không gian ngầm để thực hiện các hoạt động thương mại, dịch vụ, văn hóa. Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành giai đoạn 1 chỉnh trang quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục vào dịp ngày 2/9.
