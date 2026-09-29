Tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ trong hang đá ở nước Lào

Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị vừa tìm thấy và cất bốc 2 hài cốt liệt sĩ tại khu vực bản Thặm, xã Na Xể, thị xã Thà Khẹc, tỉnh Khăm Muồn, Lào.

Vị trí hài cốt liệt sĩ được tìm thấy sâu trong hang đá ở nước bạn Lào. Ảnh: Hoàng Cuối.

Theo đó trong quá trình rà soát địa bàn, Đội tìm kiếm đã tiếp nhận thông tin từ ông Khăm Vả Xì Chăm Pa, 75 tuổi, ở bản Thẳm, xã Na Xể, huyện Thà Khẹc cho biết trước đây ông từng tham gia phục vụ chiến đấu cùng bộ đội Việt Nam và biết khu vực hang đá trên địa bàn có bộ đội Việt Nam hy sinh, được an táng tại đây.

Ngay sau đó Đội tiến hành khảo sát thực địa, đối chiếu thông tin, mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực được xác định. Giữa địa hình rừng núi hiểm trở, những hang đá nhỏ, sâu và chật hẹp dần được bóc tách từng lớp đá để khai quật. Kết quả đội tìm kiếm đã phát hiện 2 hài cốt liệt sĩ nằm sâu trong hang đá.

Cả hai hài cốt đều được tìm thấy trong hang đá. Ảnh: Hoàng Cuối.

Cụ thể hài cốt thứ nhất được phát hiện trong một hang đá ở độ cao khoảng 3m. Hang sâu khoảng 3,5m, cửa hang rộng khoảng 0,5m và càng vào bên trong càng hẹp, chỉ đủ hai người nghiêng mình di chuyển. Tại vị trí này, lực lượng tìm kiếm phát hiện 2 răng, 2 đoạn xương cẳng chân đã vỡ, trong đó một đoạn dài khoảng 8cm, một đoạn dài khoảng 7,5cm. Nhiều phần xương khác đã vỡ vụn, phân hủy và hóa thổ. Bên cạnh những dấu tích còn lại của hài cốt là 2 mảnh tăng bộ đội, 1 vỏ đạn trung liên và 1 thỏi pin.

Hài cốt thứ hai được tìm thấy tại một hang đá khác, ở độ sâu khoảng 4,5m so với mặt đất Cửa hang rộng khoảng 0,7m, tại đây lực lượng tìm kiếm phát hiện 2 răng, 1 đốt xương ngón tay dài khoảng 3cm. Nhiều phần xương khác đã vụn vỡ, số còn lại đã hóa thổ. Những di vật được tìm thấy gồm 3 mảnh tăng bộ đội, 1 vỏ lựu đạn chày và 1 thỏi pin. Được biết đây là kết quả sau gần một tháng cán bộ, chiến sĩ trong Đội triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào trong mùa khô 2026-2027.

Hiện nay sau khi cất bốc 2 hài cốt liệt sĩ và các di vật được đơn vị tiếp nhận, bảo quản chu đáo, thờ cúng trang nghiêm và làm các thủ tục có liên theo đúng quy định, sớm đưa về an táng.