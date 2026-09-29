Bổ nhiệm Đại tá Trần Văn Quang giữ chức Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội

ANTD.VN - Sáng 28/9, hội trường CATP Hà Nội chứng kiến những khoảnh khắc đầy tự hào - Đại tá Trần Văn Quang, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ vinh dự nhận quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc CATP và chuẩn bị lên đường nhận trọng trách mới...

Sáng 28/9, hội trường CATP Hà Nội chứng kiến những khoảnh khắc đầy tự hào - Đại tá Trần Văn Quang, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ vinh dự nhận quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc CATP và chuẩn bị lên đường nhận trọng trách mới...

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Bí thư Đảng uỷ - Giám đốc CATP trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Đại tá Trần Văn Quang giữ chức Phó Giám đốc CATP Hà Nội

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc CATP tặng hoa chúc mừng Đại tá Trần Văn Quang

Sáng 28/9, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội đã chủ trì Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Cùng dự có các đồng chí Phó Giám đốc: Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy; Thiếu tướng Lê Văn Tuân; Đại tá Nguyễn Đức Long cùng chỉ huy các phòng nghiệp vụ.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ công Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Đại tá Trần Văn Quang, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội; Quyết định về việc Đại tá Trần Văn Quang nhận nhiệm vụ mới ở Ban Tổ chức Trung ương.

Dấu ấn tham mưu, kiến tạo bộ máy công an hai cấp

Trao quyết định và chúc mừng Đại tá Trần Văn Quang, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhìn nhận đây là một dấu mốc đặc biệt. Việc bổ nhiệm, nhận nhiệm vụ mới là niềm tự hào chung của lực lượng vũ trang Thủ đô khi một cán bộ tại chỗ được cấp trên tin tưởng giao trọng trách tại cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng.

Người đứng đầu Công an Thủ đô nhấn mạnh, thời gian qua, nhiều cán bộ từ nguồn tại chỗ đã trưởng thành qua thực tiễn, tiếp tục gánh vác trách nhiệm chỉ huy hoặc được giao giữ các chức vụ quan trọng tại Bộ Công an và cơ quan Đảng. Những kết quả ấy được tạo nên từ quá trình kiên trì giao việc, rèn người, từ sự công tâm trong đánh giá cán bộ.

Các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP chúc mừng Đại tá Trần Văn Quang

Nhìn lại hồ sơ, Đại tá Trần Văn Quang có gần gần 27 năm học tập, công tác trong lực lượng Công an nhân dân, trải qua nhiều vị trí từ cơ sở đến các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an. Nhưng 6 năm gắn bó với Công an Hà Nội mới thực sự là bệ phóng rèn giũa bản lĩnh. Suốt 5 năm liên tục (2021-2025), đồng chí Trần Văn Quang luôn được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Giám đốc Công an thành phố đánh giá tân Phó Giám đốc sở hữu tư duy nghiên cứu sâu sắc, có khả năng cụ thể hóa các chủ trương vĩ mô thành giải pháp sát thực tiễn.

Đặc biệt, quãng thời gian giữ cương vị Trưởng phòng Tổ chức cán bộ của Đại tá Trần Văn Quang gắn liền với một cuộc cách mạng về nhân sự: giai đoạn Hà Nội kiên quyết thực hiện mô hình công an địa phương hai cấp. Việc không tổ chức công an cấp huyện, sắp xếp lại công an cấp xã theo đúng đơn vị hành chính mới là bài toán hóc búa chưa từng có tiền lệ.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đánh giá tân Phó Giám đốc sở hữu tư duy nghiên cứu sâu sắc, có khả năng cụ thể hóa các chủ trương vĩ mô thành giải pháp sát thực tiễn.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhắn nhủ Đại tá Trần Văn Quang trên cương vị mới cần "Lấy chất lượng, hiệu quả công việc làm thước đo trách nhiệm và sự cống hiến"

"Đồng chí Trần Văn Quang đã trực tiếp tham mưu kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, góp phần bảo đảm mô hình công an địa phương 2 cấp vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả", Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng ghi nhận và cho biết nhiều sáng kiến của Công an Hà Nội trong giai đoạn này đã được Bộ Công an nhân rộng toàn quốc.

Nhớ lại chặng đường này, Đại tá Trần Văn Quang gọi đây là vinh quang mà cuộc đời công tác không mấy ai được trải qua. Từ một cán bộ thuộc diện đào tạo thực tiễn theo kế hoạch của Bộ Công an, nay đã trưởng thành qua các vị trí Phó trưởng phòng Tham mưu, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an thành phố.

"6 năm công tác tại Công an Hà Nội là quãng thời gian đẹp nhất. Nơi đây có những ký ức không bao giờ phai nhạt về tình đồng đội, sự dũng cảm hy sinh để giữ gìn bình yên cho nhân dân. Tôi sẽ nâng niu trong tâm trí như một thứ tài sản vô giá", Đại tá Trần Văn Quang bộc bạch.

Đại tá Trần Văn Quang chia sẻ: "6 năm công tác tại Công an Hà Nội là quãng thời gian đẹp nhất"

Lời hứa danh dự của người Công an Thủ đô

Nhiệm vụ mới đặt lên vai người cán bộ áp lực lớn. Giao nhiệm vụ, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đưa ra 3 yêu cầu khắt khe, đòi hỏi Đại tá Trần Văn Quang phải tiếp nối truyền thống, giữ vững sự liêm chính và đổi mới phương pháp làm việc theo hướng quyết liệt, sâu sát.

Đồng thời, tân Phó Giám đốc cần nhanh chóng vận dụng kinh nghiệm thực tiễn, khả năng xây dựng thể chế để tham mưu những đề xuất có chiều sâu, sát thực tế. "Lấy chất lượng, hiệu quả công việc làm thước đo trách nhiệm và sự cống hiến", Giám đốc CATP nhấn mạnh.

Đồng chí Giám đốc cũng căn dặn đồng chí Trần Văn Quang phải thực hiện đầy đủ các quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước, duy trì mối liên hệ, phối hợp với Công an thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, góp phần vào kết quả công tác chung.

Chỉ huy các phòng nghiệp vụ CATP tặng hoa chúc mừng Đại tá Trần Văn Quang

Gửi lời tri ân sâu sắc đến nguyên Giám đốc CATP Hà Nội - Trung tướng Nguyễn Hải Trung và Giám đốc đương nhiệm - Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cùng những đồng đội sát cánh suốt 6 năm qua, tân Phó Giám đốc CATP - Đại tá Trần Văn Quang thấu hiểu sâu sắc ý nghĩa của quyết định bổ nhiệm ngay trước thềm nhận nhiệm vụ mới. Đó là lời nhắn nhủ, là sự tự hào của người chiến sĩ Công an Thủ đô Anh hùng.

"Tình yêu với Công an thành phố Hà Nội không bao giờ phai và hôm nay với tâm thế nhận nhiệm vụ mới, tôi xin hứa sẽ quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó" - Đại tá Trần Văn Quang nhấn mạnh!