Chuyên gia nhận định mới nhất về đợt không khí lạnh sắp bao phủ miền Bắc

Một bộ phận không khí lạnh yếu sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ từ đêm 30/9, gây mưa ở vùng núi và làm nhiệt độ giảm 2-3 độ

Tối ngày 29/9, bà Trần Thị Thuý Nga, Dự báo viên phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Cục Khí tượng Thuỷ văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có những chia sẻ thông tin về đợt không khí lạnh sắp bao phủ miền Bắc.

Sau những ngày thời tiết ít mưa, nắng nhiều, một bộ phận không khí lạnh yếu sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ từ đêm 30/9, gây mưa ở vùng núi và làm nhiệt độ giảm 2-3 độ. Hôm nay (29/9), thời tiết trên cả nước chủ yếu ổn định, ít mưa, nhiều nơi có nắng. Khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi còn xảy ra nắng nóng, với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ C.

Không khí lạnh gây mưa từ đêm mai ở miền Bắc. Ảnh: Tuấn Anh

Tại Bắc Bộ, trạng thái thời tiết này còn duy trì trong ngày mai (30/9). Khoảng từ đêm 30/9, một bộ phận không khí lạnh yếu sẽ ảnh hưởng đến khu vực.

Do tác động của không khí lạnh, từ gần sáng 1/10 đến ngày 2/10, vùng núi Bắc Bộ có mưa. Nhiệt độ tại Bắc Bộ từ ngày 1/10 giảm khoảng 2-3 độ C so với những ngày trước, phổ biến 32-34 độ C, nắng nóng chấm dứt.

Tại Trung Bộ, nắng nóng còn duy trì trong khoảng 2 ngày tới. Ngày 30/9, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ, khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%.

Ngày 01/10, khu vực từ Nghệ An đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%. Từ ngày 02/10 nắng nóng diện rộng kết thúc ở khu vực từ Nghệ An đến Tp. Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1.

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Lưu ý: nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 1-3 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Đáng chú ý, từ ngày 4-5/10, một bộ phận không khí lạnh mạnh hơn có khả năng ảnh hưởng đến nước ta. Đợt không khí lạnh này có thể gây mưa tại Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ, đồng thời khiến nền nhiệt giảm đáng kể.

Khi không khí lạnh mạnh tác động, thời tiết Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất tại các khu vực này được dự báo giảm xuống khoảng 20-23 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 20 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến không khí lạnh và tình hình thời tiết trong các bản tin tiếp theo.