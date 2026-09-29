Khởi công dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi Điện Kính Thiên

Sáng 29/9, tại Khu di sản Trung tâm Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội, UBND TP Hà Nội tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi Điện Kính Thiên.

Đây là bước triển khai quan trọng trong quá trình bảo tồn, phục hồi và phát huy giá trị Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội, Di sản Thế giới được UNESCO ghi danh năm 2010.

Sáng 29/9, tại Khu di sản Trung tâm Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội, UBND TP Hà Nội tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi Điện Kính Thiên.

Điện Kính Thiên – trung tâm của Cấm thành Thăng Long

Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội là quần thể di sản có giá trị nổi bật về lịch sử, văn hóa, khảo cổ và kiến trúc, phản ánh tiến trình phát triển của Thăng Long – Hà Nội trong hơn một nghìn năm.

Trong tổng thể đó, Điện Kính Thiên giữ vị trí đặc biệt trong không gian Cấm thành Thăng Long. Đây từng là nơi các hoàng đế tổ chức những nghi lễ quan trọng, đồng thời diễn ra nhiều hoạt động chính trị, ngoại giao của nhà nước Đại Việt.

Điện Kính Thiên giữ vị trí đặc biệt trong không gian Cấm thành Thăng Long xưa.

Vì vậy, việc bảo quản, tu bổ, phục hồi Điện Kính Thiên không chỉ đặt mục tiêu tái hiện một công trình kiến trúc lịch sử mà còn hướng tới từng bước khôi phục không gian trung tâm của Hoàng thành Thăng Long, qua đó làm rõ hơn các giá trị lịch sử, văn hóa của di sản.

Dự án được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong định hướng phục hồi trục trung tâm Hoàng thành Thăng Long, gắn với tầm nhìn đến năm 2035 và định hướng quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội trong dài hạn.

15 năm nghiên cứu làm cơ sở cho dự án

Theo thông tin tại lễ khởi công, dự án được chuẩn bị trên cơ sở quá trình nghiên cứu liên ngành kéo dài khoảng 15 năm, với sự tham gia của các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực như lịch sử, khảo cổ học, kiến trúc và di sản văn hóa phi vật thể.

Các kết quả nghiên cứu được đối chiếu với những trường hợp tương đồng trong khu vực, đồng thời tiếp nhận ý kiến tham vấn của các chuyên gia quốc tế, trong đó có UNESCO và ICOMOS.

Không gian Chính điện Kính Thiên được định hướng trở thành một không gian văn hóa – lịch sử, góp phần tăng khả năng tiếp cận và trải nghiệm di sản của công chúng.

Quá trình nghiên cứu nhằm xây dựng cơ sở khoa học cho phương án bảo quản, tu bổ, phục hồi Điện Kính Thiên, trong đó chú trọng các yêu cầu về tính xác thực, tính khả thi và sự hài hòa với tổng thể Khu di sản.

Phương án phục hồi cũng được xây dựng trên cơ sở tham chiếu các nguyên tắc bảo tồn di sản quốc tế và các hướng dẫn, công cụ chuyên môn do ICOMOS đề xuất.

Việc lựa chọn giải pháp bảo tồn đối với Điện Kính Thiên đặt ra yêu cầu cân bằng giữa việc làm rõ những giá trị lịch sử, kiến trúc đã được nghiên cứu với yêu cầu bảo vệ các dấu tích khảo cổ và cấu trúc hiện hữu của Khu di sản.

Hướng tới không gian văn hóa – lịch sử

Sau khi được triển khai, không gian Chính điện Kính Thiên được định hướng trở thành một không gian văn hóa – lịch sử, góp phần tăng khả năng tiếp cận và trải nghiệm di sản của công chúng.

Các giá trị của Hoàng thành Thăng Long có thể được diễn giải thông qua hệ thống trưng bày, hoạt động giáo dục di sản và thực hành văn hóa phi vật thể cung đình phù hợp với không gian lịch sử.

Qua đó, việc bảo tồn không chỉ dừng ở bảo vệ các dấu tích vật chất mà còn hướng tới việc đưa các giá trị di sản đến gần hơn với cộng đồng, du khách và thế hệ trẻ.

Dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi Điện Kính Thiên được kỳ vọng tạo thêm cơ sở để phát huy giá trị Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long, kết hợp bảo tồn di sản với phát triển văn hóa và du lịch, góp phần làm rõ vị trí của Hoàng thành Thăng Long trong không gian lịch sử – văn hóa của Thủ đô Hà Nội.