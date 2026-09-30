Sạt lở nghiêm trọng, Thanh Hóa công bố tình huống khẩn cấp

Sạt lở tại đồi Na Niêng, Na Lo ở xã Đồng Lương (Thanh Hoá) làm 9 nhà sập, hư hỏng, ảnh hưởng 34 hộ dân và tuyến ĐT.530B.

Sụt lún tại đồi Na Lo khiến ngôi nhà của gia đình ông Lương Văn Anh, thôn Tân Lập, bị nứt tường, phải di dời khẩn cấp. Ảnh: Hoài Thu

Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 13 - 19.9, khu vực đồi Na Niêng, Na Lo ở thôn Tân Lập, xã Đồng Lương xảy ra sạt lở đất, sụt lún sườn đồi trên diện rộng.

Theo đánh giá hiện trạng, khu vực sạt lở tại đồi Na Niêng có chiều dài khoảng 400m, chiều cao lớn nhất từ đỉnh cung sạt xuống chân đồi khoảng 20m. Khối lượng đất đá sạt lở ước tính khoảng 20.000m³.

Đất đá tràn xuống tuyến ĐT.530B gây ách tắc giao thông, làm hư hỏng một số vị trí mặt đường. Tại Km6+350, sạt lở còn làm đẩy trồi mặt đường và hư hỏng khoảng 15 - 20m rãnh dọc.

Tại khu vực đồi Na Lo và Na Niêng, nhiều vết nứt tiếp tục xuất hiện với chiều dài khoảng 70 - 100m. Độ sụt lún dao động từ 0,3 - 0,7m, bề rộng các vết nứt khoảng 0,2 - 0,5m.

Sạt lở đã làm 9 ngôi nhà bị sập, hư hỏng. Khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp gồm 34 hộ với 180 nhân khẩu, Trường Mầm non Đồng Lương và tuyến ĐT.530B.

Trong số 34 hộ dân bị ảnh hưởng, có 18 hộ nằm trong danh sách tái định cư tập trung theo Đề án sắp xếp, ổn định dân cư tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 - 2030. 16 hộ còn lại chưa thuộc diện của đề án này.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, chính quyền địa phương đã tổ chức sơ tán người dân và tài sản đến nơi an toàn.

Trước diễn biến sạt lở có nguy cơ tiếp tục phức tạp, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 3221/QĐ-UBND công bố tình huống khẩn cấp sạt lở đất tại khu đồi Na Niêng và Na Lo, thôn Tân Lập, xã Đồng Lương.

Nhiều đoạn đường tại khu vực đồi Na Lo tiếp tục xuất hiện tình trạng sụt lún sâu. Ảnh: Hoài Thu

Theo quyết định, UBND xã Đồng Lương được yêu cầu tiếp tục triển khai các biện pháp khẩn cấp nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân và Nhà nước trong khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Địa phương phải tổ chức lực lượng thường trực, theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở và kịp thời báo cáo khi xuất hiện tình huống nguy hiểm.

Đồng thời, phải lập rào chắn, cắm biển cảnh báo, tuyên truyền để người dân chủ động phòng tránh và không đi vào khu vực nguy hiểm.

UBND xã Đồng Lương cũng được yêu cầu chủ động phương án ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ", sẵn sàng sơ tán các hộ dân, bảo đảm nhu yếu phẩm thiết yếu và không để người dân tự ý trở về nơi ở khi chưa bảo đảm an toàn.

Về lâu dài, địa phương phải căn cứ tình hình thực tế để xây dựng phương án xử lý, trong đó nghiên cứu việc di dời, tái định cư các hộ dân bị ảnh hưởng theo hình thức xen ghép hoặc tập trung.

Đối với những trường hợp chưa thể di dời, địa phương phải nghiên cứu giải pháp công trình phù hợp nhằm ổn định dân cư tại chỗ, bảo đảm an toàn cho người và tài sản.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao các sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Tài chính cùng các đơn vị liên quan theo chức năng kiểm tra, thẩm định phương án khắc phục và báo cáo UBND tỉnh trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc.