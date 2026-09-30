Cầu Mai Lĩnh tăng tốc thi công, dự kiến thông tuyến bên phải đầu tháng 12

Hà Nội đang đẩy nhanh tiến độ dự án cải tạo, nâng cấp và mở rộng quốc lộ 6 đoạn Hà Đông - Xuân Mai, trong đó tập trung tháo gỡ điểm nghẽn tại cầu Mai Lĩnh.

Ngày 29/9, tại Hội nghị tiếp xúc cử tri của các đại biểu Quốc hội thuộc Đơn vị bầu cử số 9, ông Vũ Mạnh Tuấn, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị đang tập trung nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ dự án cải tạo, nâng cấp và mở rộng quốc lộ 6 đoạn Hà Đông - Xuân Mai.

Theo ông Tuấn, cầu Mai Lĩnh hiện là một trong những vị trí gây ùn tắc trên toàn tuyến dự án. Vì vậy, Ban Quản lý dự án đang tập trung nhân lực, đẩy nhanh thi công, phấn đấu đầu tháng 12/2026 thông tuyến bên phải cầu Mai Lĩnh.

Cầu Mai Lĩnh thường xuyên ùn tắc, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.

Ngay sau khi phần tuyến này hoàn thành, cầu Mai Lĩnh cũ sẽ được phá dỡ để tiếp tục triển khai tuyến bên trái. Việc tổ chức thi công theo từng bước được kỳ vọng từng bước tháo gỡ nút thắt tại khu vực, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ chung của toàn dự án.

Theo kế hoạch, dự án sẽ được thông xe kỹ thuật trước Tết Nguyên đán 2027. Toàn bộ dự án cải tạo, nâng cấp và mở rộng quốc lộ 6 đoạn Hà Đông - Xuân Mai có chiều dài khoảng 21,7km, dự kiến hoàn thành trong quý I/2027.

Ông Vũ Mạnh Tuấn cho biết, tiến độ dự án thời gian qua chịu tác động bởi nhiều yếu tố, trong đó có biến động giá nguyên, vật liệu xây dựng; khó khăn về nguồn mỏ vật liệu và điểm tập kết phế thải dự án.

Trong bối cảnh đó, việc tháo gỡ từng điểm nghẽn, đẩy nhanh từng hạng mục đang trở thành yêu cầu trọng tâm để dự án giữ nhịp thi công, hướng tới những mốc tiến độ đã đề ra.

Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 6, đoạn Ba La - Xuân Mai được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt ngày 18/3/2022 và phê duyệt điều chỉnh ngày 22/1/2024, thực hiện trong giai đoạn 2022-2027. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội là chủ đầu tư.

Theo thông tin, dự án có tổng mức đầu tư khoảng 9.590 tỷ đồng, với tuyến đường dài khoảng 21,7km, từ phường Yên Nghĩa đến xã Xuân Mai. Tuyến được thiết kế với mặt cắt ngang từ 50 - 60m, vận tốc 80 - 100km/h.