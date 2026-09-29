Ngày 29/9, miền Bắc nắng nóng trước đợt không khí lạnh

Dự báo thời tiết ngày 29/9/2026, miền Bắc và Trung Bộ trời nắng, có nơi nắng nóng như mùa hè với nhiệt độ cao nhất trên 35 độ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 29/9, thời tiết hầu khắp các khu vực trên cả nước có nắng, có nơi nắng nóng. Trong đó, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ nhiệt độ cao nhất trên 35 độ; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Đáng lưu ý, từ đêm 30/9, một bộ phận không khí lạnh yếu và lệch đông sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, gây mưa rào rải rác, có nơi có giông.

Thời tiết Hà Nội có nơi nắng nóng trên 35 độ trước khi không khí lạnh tràn về. Ảnh: Nam Khánh

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 29/9, nhiệt độ cao nhất vẫn trên 35 độ, trời khá oi bức. Tuy nhiên, từ ngày 1-2/10, do ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiệt độ khu vực giảm khoảng 4 độ C, xuống còn 32 độ.

Sau đó, khoảng từ đêm 4-5/10, khối không khí lạnh có khả năng tăng cường mạnh hơn. Thời tiết khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Hà Tĩnh thay đổi rõ rệt. Mưa tăng thêm, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ tiếp tục giảm.

Trong khi đó, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ về chiều và tối vẫn có mưa rào, giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh trong mưa giông.

Dự báo thời tiết ngày 29/9/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, phía Bắc có nơi trên 35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

TP HCM có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ.