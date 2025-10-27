Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Trải nghiệm hành trình 'săn' bình minh đầu tiên tại Mũi Điện hùng vĩ

Du lịch

Trải nghiệm hành trình 'săn' bình minh đầu tiên tại Mũi Điện hùng vĩ

Giữa tiếng sóng và gió biển, hành trình chinh phục Mũi Điện mang đến cho du khách cảm xúc thiêng liêng khi được ngắm ánh mặt trời đầu tiên trên đất Việt.

Vân Giang (Tổng hợp)
Mũi Điện, còn gọi là Mũi Đại Lãnh, là điểm cực Đông của Việt Nam nơi được xem là nơi đón bình minh sớm nhất trên đất liền. Ảnh Điệu Võ
Mũi Điện, còn gọi là Mũi Đại Lãnh, là điểm cực Đông của Việt Nam nơi được xem là nơi đón bình minh sớm nhất trên đất liền. Ảnh Điệu Võ
Trước đây, khu vực này thuộc tỉnh Phú Yên, nay nằm trên địa bàn xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk sau khi điều chỉnh địa giới hành chính. Dù thuộc địa phương nào, Mũi Điện vẫn giữ nguyên giá trị biểu tượng thiêng liêng và là điểm đến thu hút du khách yêu thích khám phá. Ảnh Đức Ngô
Trước đây, khu vực này thuộc tỉnh Phú Yên, nay nằm trên địa bàn xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk sau khi điều chỉnh địa giới hành chính. Dù thuộc địa phương nào, Mũi Điện vẫn giữ nguyên giá trị biểu tượng thiêng liêng và là điểm đến thu hút du khách yêu thích khám phá. Ảnh Đức Ngô
Để đón được ánh nắng đầu tiên của ngày mới, du khách thường khởi hành từ 4 giờ sáng, đi bộ khoảng 500m theo con đường mòn men theo triền núi. Ảnh Đức Ngô
Để đón được ánh nắng đầu tiên của ngày mới, du khách thường khởi hành từ 4 giờ sáng, đi bộ khoảng 500m theo con đường mòn men theo triền núi. Ảnh Đức Ngô
Hai bên đường là khung cảnh thiên nhiên nguyên sơ: một bên rừng xanh rậm rạp, chim hót líu lo; bên kia là biển cả bao la, sóng vỗ rì rào. Không khí trong lành, gió biển mặn mòi khiến hành trình dù vất vả vẫn đầy hứng khởi. Ảnh Đức Ngô
Hai bên đường là khung cảnh thiên nhiên nguyên sơ: một bên rừng xanh rậm rạp, chim hót líu lo; bên kia là biển cả bao la, sóng vỗ rì rào. Không khí trong lành, gió biển mặn mòi khiến hành trình dù vất vả vẫn đầy hứng khởi. Ảnh Đức Ngô
Khi lên đến đỉnh, du khách sẽ chiêm ngưỡng khung cảnh hùng vĩ: mặt biển xanh thẳm, mây trắng bảng lảng, và vệt sáng đầu tiên lóe lên nơi chân trời xa. Ảnh Đức Ngô
Khi lên đến đỉnh, du khách sẽ chiêm ngưỡng khung cảnh hùng vĩ: mặt biển xanh thẳm, mây trắng bảng lảng, và vệt sáng đầu tiên lóe lên nơi chân trời xa. Ảnh Đức Ngô
Mặt trời dần nhô lên, ánh sáng đỏ rực phản chiếu xuống mặt nước, dát vàng lên từng con sóng bạc đầu. Đó là khoảnh khắc đất trời giao hòa, mang lại cảm giác yên bình và tự hào khi được chứng kiến ánh bình minh đầu tiên chiếu rọi Tổ quốc. Ảnh Đức Ngô
Mặt trời dần nhô lên, ánh sáng đỏ rực phản chiếu xuống mặt nước, dát vàng lên từng con sóng bạc đầu. Đó là khoảnh khắc đất trời giao hòa, mang lại cảm giác yên bình và tự hào khi được chứng kiến ánh bình minh đầu tiên chiếu rọi Tổ quốc. Ảnh Đức Ngô
Trên đỉnh Mũi Điện, ngọn hải đăng hơn 100 năm tuổi vẫn hiên ngang đứng giữa trời, được xem là biểu tượng kiên cường nơi cực Đông. Công trình này được người Pháp xây dựng từ đầu thế kỷ XX, cao hơn 26m so với mặt đất, phạm vi chiếu sáng tới hơn 27 hải lý, phục vụ hoạt động hàng hải và trở thành điểm nhấn kiến trúc độc đáo giữa thiên nhiên bao la. Ảnh Ngan Nguyen
Trên đỉnh Mũi Điện, ngọn hải đăng hơn 100 năm tuổi vẫn hiên ngang đứng giữa trời, được xem là biểu tượng kiên cường nơi cực Đông. Công trình này được người Pháp xây dựng từ đầu thế kỷ XX, cao hơn 26m so với mặt đất, phạm vi chiếu sáng tới hơn 27 hải lý, phục vụ hoạt động hàng hải và trở thành điểm nhấn kiến trúc độc đáo giữa thiên nhiên bao la. Ảnh Ngan Nguyen
Phía dưới chân đồi là bãi Môn – bãi biển hình cánh cung mềm mại, cát trắng mịn và nước trong xanh như ngọc. Từ bãi Môn nhìn lên, mũi đá Mũi Điện vươn ra biển lớn; từ trên cao nhìn xuống, bãi biển nhỏ nằm nép mình giữa hai dãy núi, tạo nên khung cảnh hoang sơ, tĩnh lặng. Nơi đây cũng là địa điểm lý tưởng để cắm trại qua đêm, ngắm sao và đón bình minh. Ảnh Thanh Quỳnh
Phía dưới chân đồi là bãi Môn – bãi biển hình cánh cung mềm mại, cát trắng mịn và nước trong xanh như ngọc. Từ bãi Môn nhìn lên, mũi đá Mũi Điện vươn ra biển lớn; từ trên cao nhìn xuống, bãi biển nhỏ nằm nép mình giữa hai dãy núi, tạo nên khung cảnh hoang sơ, tĩnh lặng. Nơi đây cũng là địa điểm lý tưởng để cắm trại qua đêm, ngắm sao và đón bình minh. Ảnh Thanh Quỳnh
Mũi Điện không chỉ là điểm check-in nổi tiếng mà còn mang ý nghĩa đặc biệt trong hành trình tìm về với thiên nhiên. Ảnh Thanh Quỳnh
Mũi Điện không chỉ là điểm check-in nổi tiếng mà còn mang ý nghĩa đặc biệt trong hành trình tìm về với thiên nhiên. Ảnh Thanh Quỳnh
Sự hòa quyện giữa biển, trời và núi tạo nên bức tranh phong cảnh hùng vĩ, khiến mỗi du khách đều có thể cảm nhận được vẻ đẹp bình yên của đất nước ngay trong khoảnh khắc đầu ngày. Ảnh Đức Ngô
Sự hòa quyện giữa biển, trời và núi tạo nên bức tranh phong cảnh hùng vĩ, khiến mỗi du khách đều có thể cảm nhận được vẻ đẹp bình yên của đất nước ngay trong khoảnh khắc đầu ngày. Ảnh Đức Ngô
Vân Giang (Tổng hợp)
#Trải nghiệm săn bình minh tại Mũi Điện #Khám phá điểm cực Đông Việt Nam #Cảnh đẹp bình minh trên biển #Hành trình chinh phục Mũi Điện #Biểu tượng hải đăng cổ kính #Thiên nhiên hoang sơ và bình yên

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT