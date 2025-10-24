Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Bình minh trên biển Ba Động có gì hấp dẫn mà ai cũng muốn đến 'săn'?

Du lịch

Bình minh trên biển Ba Động có gì hấp dẫn mà ai cũng muốn đến 'săn'?

Bình minh trên biển Ba Động rực rỡ như tranh, hòa cùng nhịp sống ngư dân và hàng trụ điện gió, trở thành điểm check-in lý tưởng cho du khách.

Vân Giang (Tổng hợp)
Biển Ba Động, nằm ở phường Trường Long Hòa, thành phố Vĩnh Long (trước đây thuộc xã Trường Long Hòa, TX.Duyên Hải, Trà Vinh), sở hữu dải bờ biển dài cùng hàng trụ điện gió hùng vĩ vươn mình ra Biển Đông. Ảnh Nguyễn Thu Thuỷ
Biển Ba Động, nằm ở phường Trường Long Hòa, thành phố Vĩnh Long (trước đây thuộc xã Trường Long Hòa, TX.Duyên Hải, Trà Vinh), sở hữu dải bờ biển dài cùng hàng trụ điện gió hùng vĩ vươn mình ra Biển Đông. Ảnh Nguyễn Thu Thuỷ
Khi mặt trời ló dạng, ánh sáng rực rỡ nhuộm đỏ cả bầu trời, phản chiếu xuống mặt biển xanh thẳm, tạo nên khung cảnh đẹp như một bức tranh thủy mặc, khiến bất kỳ du khách nào cũng phải dừng chân để ngắm nhìn. Ảnh Nguyễn Thu Thuỷ
Khi mặt trời ló dạng, ánh sáng rực rỡ nhuộm đỏ cả bầu trời, phản chiếu xuống mặt biển xanh thẳm, tạo nên khung cảnh đẹp như một bức tranh thủy mặc, khiến bất kỳ du khách nào cũng phải dừng chân để ngắm nhìn. Ảnh Nguyễn Thu Thuỷ
Với khung cảnh bình minh tuyệt đẹp quanh năm, biển Ba Động nhanh chóng trở thành điểm đến quen thuộc của giới trẻ và những người yêu nhiếp ảnh. Ảnh Nguyễn Thu Thuỷ
Với khung cảnh bình minh tuyệt đẹp quanh năm, biển Ba Động nhanh chóng trở thành điểm đến quen thuộc của giới trẻ và những người yêu nhiếp ảnh. Ảnh Nguyễn Thu Thuỷ
Dải bờ biển trải dài, kết hợp với những hàng trụ điện gió lặng lẽ giữa trời mây, đem đến tầm nhìn rộng mở, thuận tiện để check-in và lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Ảnh Nguyễn Thu Thuỷ
Dải bờ biển trải dài, kết hợp với những hàng trụ điện gió lặng lẽ giữa trời mây, đem đến tầm nhìn rộng mở, thuận tiện để check-in và lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Ảnh Nguyễn Thu Thuỷ
Nhiều du khách chia sẻ rằng, bình minh ở đây không chỉ đẹp mà còn mang đến cảm giác yên bình, thanh thản, rất khác so với những địa điểm du lịch đông đúc. Ảnh Nguyễn Thu Thuỷ
Nhiều du khách chia sẻ rằng, bình minh ở đây không chỉ đẹp mà còn mang đến cảm giác yên bình, thanh thản, rất khác so với những địa điểm du lịch đông đúc. Ảnh Nguyễn Thu Thuỷ
Không chỉ thu hút bởi vẻ đẹp thiên nhiên, biển Ba Động còn ghi điểm với những hoạt động thường nhật của ngư dân. Vào lúc bình minh, những chiếc thuyền đánh cá từ từ rời bến, khởi đầu một ngày mưu sinh trên biển cả. Hình ảnh này tạo nên một bức tranh sống động, nơi thiên nhiên hòa quyện với đời sống con người, khiến chuyến tham quan trở nên trọn vẹn và đáng nhớ hơn. Ảnh Nguyễn Thu Thuỷ
Không chỉ thu hút bởi vẻ đẹp thiên nhiên, biển Ba Động còn ghi điểm với những hoạt động thường nhật của ngư dân. Vào lúc bình minh, những chiếc thuyền đánh cá từ từ rời bến, khởi đầu một ngày mưu sinh trên biển cả. Hình ảnh này tạo nên một bức tranh sống động, nơi thiên nhiên hòa quyện với đời sống con người, khiến chuyến tham quan trở nên trọn vẹn và đáng nhớ hơn. Ảnh Nguyễn Thu Thuỷ
Bình minh trên biển Ba Động vì thế không chỉ là khoảnh khắc thiên nhiên mà còn là sự kết nối giữa con người và biển cả, giữa nhịp sống hiện đại và nhịp sống mộc mạc của miền sông nước. Ảnh Nguyễn Thu Thuỷ
Bình minh trên biển Ba Động vì thế không chỉ là khoảnh khắc thiên nhiên mà còn là sự kết nối giữa con người và biển cả, giữa nhịp sống hiện đại và nhịp sống mộc mạc của miền sông nước. Ảnh Nguyễn Thu Thuỷ
Bên cạnh việc chiêm ngưỡng cảnh bình minh, du khách có thể trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị khác. Check-in với những trụ điện gió độc đáo, ngắm cảnh biển trải dài, thưởng thức hải sản tươi ngay tại bờ biển hay đơn giản là đi dạo, lắng nghe tiếng sóng vỗ rì rào và quan sát sinh hoạt của ngư dân đều mang lại cảm giác thư thái, gần gũi. Ảnh Nguyễn Thu Thuỷ
Bên cạnh việc chiêm ngưỡng cảnh bình minh, du khách có thể trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị khác. Check-in với những trụ điện gió độc đáo, ngắm cảnh biển trải dài, thưởng thức hải sản tươi ngay tại bờ biển hay đơn giản là đi dạo, lắng nghe tiếng sóng vỗ rì rào và quan sát sinh hoạt của ngư dân đều mang lại cảm giác thư thái, gần gũi. Ảnh Nguyễn Thu Thuỷ
Thời gian lý tưởng để ghé thăm là buổi sáng sớm hoặc chiều hoàng hôn, khi ánh sáng chiếu xuống biển tạo nên những cảnh sắc ấn tượng, lý tưởng để ghi lại những bức hình đẹp. Du khách nên chuẩn bị giày dép thoải mái, trang phục chống nắng và máy ảnh hoặc điện thoại có pin đầy đủ để không bỏ lỡ những khoảnh khắc đẹp nhất. Ảnh Linh Jii
Thời gian lý tưởng để ghé thăm là buổi sáng sớm hoặc chiều hoàng hôn, khi ánh sáng chiếu xuống biển tạo nên những cảnh sắc ấn tượng, lý tưởng để ghi lại những bức hình đẹp. Du khách nên chuẩn bị giày dép thoải mái, trang phục chống nắng và máy ảnh hoặc điện thoại có pin đầy đủ để không bỏ lỡ những khoảnh khắc đẹp nhất. Ảnh Linh Jii
Bình minh trên biển Ba Động, với sắc màu rực rỡ phản chiếu trên mặt nước, tiếng sóng vỗ và hình ảnh ngư dân vươn khơi, trở thành một bức tranh sống động đầy thơ mộng, níu chân mọi du khách một cách nhẹ nhàng mà sâu sắc. Ảnh Linh Jii
Bình minh trên biển Ba Động, với sắc màu rực rỡ phản chiếu trên mặt nước, tiếng sóng vỗ và hình ảnh ngư dân vươn khơi, trở thành một bức tranh sống động đầy thơ mộng, níu chân mọi du khách một cách nhẹ nhàng mà sâu sắc. Ảnh Linh Jii
Vân Giang (Tổng hợp)
#Khung cảnh bình minh tuyệt đẹp #Du lịch biển Ba Động #Hoạt động ngư dân sáng sớm #Check-in và nhiếp ảnh #Giao hòa thiên nhiên và đời sống #Trải nghiệm cảm giác yên bình

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT