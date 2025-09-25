Hà Nội

Du lịch

Gợi ý trải nghiệm thú vị ở Bãi Môn cho du khách mê khám phá

Bãi Môn dưới chân Mũi Điện (Đắk Lắk) hoang sơ, chiêm ngưỡng bình minh đầu tiên trên đất liền Việt Nam, nhưng không phù hợp tắm biển.

Vân Giang (Tổng hợp)

Vẻ đẹp nguyên sơ hiếm thấy

Bãi Môn hiện lên như một góc thiên nhiên nguyên sơ, nơi núi, rừng và biển hòa quyện. Bờ cát trắng mịn dài khoảng 400 – 500 m, ôm trọn giữa hai mũi đất – Mũi Nạy và Mũi Đại Lãnh. Dòng suối nước ngọt len qua vách đá, đổ thẳng ra biển, tạo nên khung cảnh vừa hoang sơ vừa nên thơ.

bai-mon1.jpg
Ảnh PhuYen

Bãi Môn càng trở nên đặc biệt vào lúc bình minh. Khi mặt trời nhô lên từ biển, cả vùng trời nước nhuộm màu hồng rực rỡ, mang đến trải nghiệm khó quên cho du khách yêu thiên nhiên và khám phá.

Điều khiến bãi biển này hiếm có là sự hòa quyện giữa núi, rừng và biển. Dòng suối quanh năm chảy qua vách đá, đổ thẳng ra đại dương, mang đến cảm giác hoang sơ nhưng đầy phóng khoáng. Khoảnh khắc bình minh, từ 4h30 đến 5h sáng, khi đứng trên bãi cát hay leo lên hải đăng Mũi Điện, du khách sẽ chứng kiến mặt trời nhô lên, nhuộm hồng cả vùng trời nước – trải nghiệm được ví như “chạm tay vào bình minh đầu tiên của Tổ quốc”.

bai-mon.jpg
Ảnh Hạnh Hạnh

Không dành cho tắm biển

Dù cảnh quan đẹp, Bãi Môn không phải điểm tắm biển an toàn. Nhiều du khách từng phản ánh khu vực này có biển báo cấm tắm, do địa hình phức tạp, sóng lớn theo mùa, đá ngầm và vùng nước xoáy nguy hiểm. Hơn nữa, dịch vụ cứu hộ và an toàn bãi tắm chưa được đầu tư đồng bộ, khiến rủi ro cao hơn các bãi biển khác.

bai-mon3.jpg
Ảnh Quang Anh

Chính quyền địa phương và người dân bản địa khuyến cáo du khách hạn chế xuống nước, đặc biệt trong mùa biển động từ tháng 9 đến tháng 12. Thay vào đó, Bãi Môn được quy hoạch như thắng cảnh để tham quan, chiêm ngưỡng thiên nhiên và trải nghiệm các hoạt động ngoài trời an toàn.

Trải nghiệm nên thử

Cắm trại qua đêm: Bãi rộng thoáng, ít thương mại, thích hợp dựng lều, đốt lửa, ngắm trăng sao. Cần chuẩn bị lương thực, nước uống và dụng cụ cần thiết.

Leo hải đăng Mũi Điện: Ngọn hải đăng cao hơn 100 m, tầm nhìn toàn cảnh biển trời và Bãi Môn xanh biếc.

Khám phá suối nước ngọt: Dòng suối trong lành, mát lạnh, chạy xuyên rừng, qua vách đá ra biển – nơi lý tưởng để thư giãn, chụp ảnh.

bai-mon2.jpg
Ảnh Phương Tali

Sau khi tham quan, du khách có thể nghỉ tại các resort hoặc homestay gần Đông Hòa hoặc trung tâm Tuy Hòa, cách Bãi Môn 15 – 30 km, như Stelia Beach Resort, Rosa Alba Resort hay các homestay ven biển Hòa Hiệp Trung.

Hãy đến Bãi Môn để trở về với thiên nhiên, chiêm ngưỡng bình minh, trải nghiệm cắm trại và khám phá cảnh quan hoang sơ. Tuân thủ các cảnh báo an toàn, chuẩn bị đầy đủ vật dụng để chuyến đi vừa thú vị vừa an toàn.

