Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Hội An lọt top điểm đến giá rẻ, hút khách quốc tế mùa đông

Du lịch

Hội An lọt top điểm đến giá rẻ, hút khách quốc tế mùa đông

Hội An được Time Out bình chọn là điểm đến tiết kiệm nhất mùa đông 2025, hút du khách quốc tế nhờ chi phí dễ chịu, ẩm thực phong phú và dịch vụ minh bạch.

Vân Giang (Tổng hợp)
Không cần chi tiêu “mạnh tay” để có một kỳ nghỉ trốn rét, Hội An (Việt Nam) vừa được tạp chí Time Out vinh danh là điểm đến “đường xa tiết kiệm nhất” cho mùa đông 2025. Ảnh Nguyễn Tiên
Không cần chi tiêu “mạnh tay” để có một kỳ nghỉ trốn rét, Hội An (Việt Nam) vừa được tạp chí Time Out vinh danh là điểm đến “đường xa tiết kiệm nhất” cho mùa đông 2025. Ảnh Nguyễn Tiên
Nhờ chi phí lưu trú, ăn uống dễ chịu, trải nghiệm đa dạng và giá dịch vụ minh bạch, phố cổ bên sông Hoài đang trở thành lựa chọn hàng đầu của du khách quốc tế. Ảnh Nguyễn Tiên
Nhờ chi phí lưu trú, ăn uống dễ chịu, trải nghiệm đa dạng và giá dịch vụ minh bạch, phố cổ bên sông Hoài đang trở thành lựa chọn hàng đầu của du khách quốc tế. Ảnh Nguyễn Tiên
Theo Time Out, Việt Nam là lựa chọn lý tưởng cho tháng 1, thời điểm miền Nam duy trì mức nhiệt khoảng 27°C, còn miền Bắc và miền Trung bớt mưa, rất thuận lợi để khám phá. Ảnh Nguyễn Tiên
Theo Time Out, Việt Nam là lựa chọn lý tưởng cho tháng 1, thời điểm miền Nam duy trì mức nhiệt khoảng 27°C, còn miền Bắc và miền Trung bớt mưa, rất thuận lợi để khám phá. Ảnh Nguyễn Tiên
Gợi ý hành trình gồm Hà Nội – Hội An – TP.HCM, trong đó Hội An được xem là “điểm nghỉ giữa hành trình” với nhịp sống chậm, cảnh sắc yên bình và ẩm thực đặc trưng miền Trung. Ảnh Nguyễn Tiên
Gợi ý hành trình gồm Hà Nội – Hội An – TP.HCM, trong đó Hội An được xem là “điểm nghỉ giữa hành trình” với nhịp sống chậm, cảnh sắc yên bình và ẩm thực đặc trưng miền Trung. Ảnh Nguyễn Tiên
Điều khiến Hội An nổi bật chính là chi phí “tại chỗ” rất hợp lý. Khách sạn hạng tiết kiệm chỉ khoảng 14–25 USD/đêm, phân khúc tầm trung dao động khoảng 50 USD. Ảnh Phạm Khánh Linh
Điều khiến Hội An nổi bật chính là chi phí “tại chỗ” rất hợp lý. Khách sạn hạng tiết kiệm chỉ khoảng 14–25 USD/đêm, phân khúc tầm trung dao động khoảng 50 USD. Ảnh Phạm Khánh Linh
Nếu lên kế hoạch hợp lý, tổng chi cho một tuần du lịch – gồm ăn uống, đi lại, lưu trú và một số hoạt động – chỉ khoảng 350 USD/người. Với ngân sách này, du khách có thể thoải mái tận hưởng trọn vẹn tinh thần Hội An mà không cần thắt chặt chi tiêu. Ảnh Nguyễn Tiên
Nếu lên kế hoạch hợp lý, tổng chi cho một tuần du lịch – gồm ăn uống, đi lại, lưu trú và một số hoạt động – chỉ khoảng 350 USD/người. Với ngân sách này, du khách có thể thoải mái tận hưởng trọn vẹn tinh thần Hội An mà không cần thắt chặt chi tiêu. Ảnh Nguyễn Tiên
Ẩm thực là điểm cộng lớn. Các món ăn đường phố có giá 1–3 USD/phần, quán địa phương 3–7 USD/bữa; bia nội phổ biến 0,5–2 USD/chai. Du khách có thể thưởng thức từ cao lầu, mì Quảng, bánh bao, bánh vạc đến hải sản tươi mà vẫn “dễ thở” về giá. Ảnh Nguyễn Tiên
Ẩm thực là điểm cộng lớn. Các món ăn đường phố có giá 1–3 USD/phần, quán địa phương 3–7 USD/bữa; bia nội phổ biến 0,5–2 USD/chai. Du khách có thể thưởng thức từ cao lầu, mì Quảng, bánh bao, bánh vạc đến hải sản tươi mà vẫn “dễ thở” về giá. Ảnh Nguyễn Tiên
Ngay cả các dịch vụ vui chơi, tham quan cũng minh bạch: vé vào Phố cổ 120.000 đồng/người lớn, trải nghiệm thuyền đèn lồng trên sông Hoài khoảng 170.000–220.000 đồng/chuyến. Ảnh Nguyễn Tiên
Ngay cả các dịch vụ vui chơi, tham quan cũng minh bạch: vé vào Phố cổ 120.000 đồng/người lớn, trải nghiệm thuyền đèn lồng trên sông Hoài khoảng 170.000–220.000 đồng/chuyến. Ảnh Nguyễn Tiên
Từ Đà Nẵng, du khách có thể di chuyển đến Hội An (khoảng 30 km) bằng taxi hoặc xe công nghệ với chi phí 250.000–450.000 đồng/chuyến (10–18 USD). Tất cả góp phần tạo nên hình ảnh một Hội An “dễ thương” không chỉ bởi vẻ cổ kính, mà còn ở sự thân thiện, minh bạch và hợp lý trong từng dịch vụ. Ảnh Nguyễn Tiên
Từ Đà Nẵng, du khách có thể di chuyển đến Hội An (khoảng 30 km) bằng taxi hoặc xe công nghệ với chi phí 250.000–450.000 đồng/chuyến (10–18 USD). Tất cả góp phần tạo nên hình ảnh một Hội An “dễ thương” không chỉ bởi vẻ cổ kính, mà còn ở sự thân thiện, minh bạch và hợp lý trong từng dịch vụ. Ảnh Nguyễn Tiên
Giữa thời điểm nhiều thành phố du lịch quốc tế trở nên đắt đỏ, Hội An nổi bật như một lựa chọn “vừa túi tiền” mà vẫn giữ trọn chất riêng – nơi du khách có thể tìm thấy bình yên, hương vị Việt và những trải nghiệm văn hóa không thể trộn lẫn. Ảnh Nguyễn Tiên
Giữa thời điểm nhiều thành phố du lịch quốc tế trở nên đắt đỏ, Hội An nổi bật như một lựa chọn “vừa túi tiền” mà vẫn giữ trọn chất riêng – nơi du khách có thể tìm thấy bình yên, hương vị Việt và những trải nghiệm văn hóa không thể trộn lẫn. Ảnh Nguyễn Tiên
Vân Giang (Tổng hợp)
#Điểm đến du lịch tiết kiệm #Hội An mùa đông 2025 #Chi phí du lịch hợp lý #Ẩm thực Hội An phong phú #Dịch vụ minh bạch và giá cả rõ ràng #Lựa chọn du lịch giá rẻ tại Việt Nam

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT