Du lịch

Trekking đỉnh Chư Nâm, tận hưởng cảnh sắc Tây Gia Lai tuyệt đẹp

Đỉnh Chư Nâm được ví như ‘nóc nhà’ Tây Gia Lai là điểm trekking lý tưởng, nơi du khách săn mây, ngắm bình minh và hòa mình vào thiên nhiên hoang sơ tuyệt đẹp.

Vân Giang (Tổng hợp)
Gia Lai cao nguyên nắng gió và sương mờ luôn là điểm đến lý tưởng cho những du khách yêu thiên nhiên, muốn thử thách bản thân và tìm kiếm trải nghiệm trekking độc đáo. Ảnh Traveloka
Nổi bật trong bản đồ du lịch Tây Gia Lai là núi Chư Nâm, được mệnh danh là “nóc nhà” phía Tây tỉnh với độ cao gần 1.500 m. Ngọn núi này không chỉ sở hữu cảnh quan hùng vĩ mà còn là điểm trekking nổi tiếng, thu hút hàng nghìn lượt khách mỗi năm.
Hành trình chinh phục đỉnh Chư Nâm thường bắt đầu từ hồ thủy lợi Tân Sơn, men theo triền núi trong khoảng 6 – 8 tiếng. Trên đường đi, du khách sẽ trải qua những đoạn đường xuyên rừng, vượt suối, thỉnh thoảng gặp những loài hoa dại và tiếng chim rừng vang vọng. Ảnh hi_honglam
Mỗi bước chân là cơ hội để hòa mình vào thiên nhiên hoang sơ, thư giãn và quên đi bộn bề cuộc sống. Khi lên tới đỉnh, một bãi cỏ rộng mở chờ đón, nơi du khách có thể dựng lều, nghỉ qua đêm và thưởng thức không khí trong lành, thanh bình. Ảnh hi_honglam
Từ đỉnh Chư Nâm, tầm mắt bao quát cao nguyên Gia Lai với bình nguyên xanh mướt, điểm xuyết những thảm hoa dã quỳ vàng rực rỡ, và xa xa là ngọn núi lửa Chư Đăng Ya huyền thoại, một di tích núi lửa hàng triệu năm tuổi ẩn mình giữa vùng đất bazan màu mỡ. Ảnh hi_honglam
Khoảnh khắc bình minh hé rạng hay hoàng hôn rực đỏ trên cao nguyên thực sự khiến du khách mê mẩn, còn lớp mây trắng bồng bềnh trên sườn núi lại tạo nên trải nghiệm săn mây khó quên. Ảnh Nguyễn Thanh Trung
Chư Nâm còn là nơi lý tưởng cho những hoạt động ngoài trời khác như chụp ảnh sống ảo, cắm trại, ngắm cảnh và thư giãn giữa thiên nhiên. Ảnh Nguyễn Thanh Trung
Với những ai ưa phiêu lưu, việc chinh phục từng đoạn đường rừng, vượt suối và leo lên sườn núi dốc vừa thử thách sức bền, vừa mang lại cảm giác chiến thắng trọn vẹn. Ảnh hi_honglam
Nếu du khách đang băn khoăn không biết nên chọn tour có hướng dẫn hay đi tự túc, cả hai đều có những ưu điểm riêng. Với tour, những người lần đầu đến Gia Lai hoặc đi theo nhóm nhỏ vừa được đảm bảo an toàn, vừa có hướng dẫn chi tiết về kỹ thuật trekking, đồng thời dễ dàng khám phá thêm các điểm tham quan phụ như hồ Tân Sơn, thác nước hay làng dân tộc. Ảnh hi_honglam
Ngược lại, tự túc lại phù hợp với những phượt thủ muốn chủ động lịch trình, trải nghiệm thiên nhiên theo nhịp riêng. Tuy nhiên, để chuyến đi trọn vẹn, du khách cần chuẩn bị kỹ lưỡng từ bản đồ, giày leo núi, áo khoác chống gió đến thực phẩm, nước uống và dụng cụ cắm trại. Nhờ vậy, dù chọn tour hay tự túc, hành trình lên đỉnh Chư Nâm vẫn an toàn, thú vị và đáng nhớ. Ảnh 52Hz
