Đỉnh Phượng Hoàng mùa mây trắng điểm cắm trại hút du khách ở Quảng Ninh

Du lịch

Đỉnh Phượng Hoàng mùa mây trắng điểm cắm trại hút du khách ở Quảng Ninh

Đỉnh Phượng Hoàng (Quảng Ninh) mùa thu đẹp mê hoặc với biển mây bồng bềnh, lý tưởng để cắm trại và ngắm bình minh sáng sớm.

Vân Giang (Tổng hợp)
Vào mùa thu, đỉnh Phượng Hoàng (Quảng Ninh) trở thành điểm đến hấp dẫn cho những ai yêu thích cảnh sắc thiên nhiên và trải nghiệm cắm trại săn mây. Ảnh Minh Cương
Vào mùa thu, đỉnh Phượng Hoàng (Quảng Ninh) trở thành điểm đến hấp dẫn cho những ai yêu thích cảnh sắc thiên nhiên và trải nghiệm cắm trại săn mây. Ảnh Minh Cương
Nơi đây mang vẻ đẹp không kém cạnh các điểm săn mây nổi tiếng như Tà Xùa. Ảnh Minh Cương
Nơi đây mang vẻ đẹp không kém cạnh các điểm săn mây nổi tiếng như Tà Xùa. Ảnh Minh Cương
Đỉnh Phượng Hoàng được nhiều du khách ví như “nóc nhà thứ hai” của vùng Đông Bắc. Ảnh Minh Cương
Đỉnh Phượng Hoàng được nhiều du khách ví như “nóc nhà thứ hai” của vùng Đông Bắc. Ảnh Minh Cương
Vào những buổi sáng mùa thu, nơi đây thường xuất hiện những biển mây bồng bềnh, trắng xoá, trập trùng vờn qua các ngọn đồi, tạo nên khung cảnh mơ mộng, lãng mạn. Ảnh Xuân Lộc
Vào những buổi sáng mùa thu, nơi đây thường xuất hiện những biển mây bồng bềnh, trắng xoá, trập trùng vờn qua các ngọn đồi, tạo nên khung cảnh mơ mộng, lãng mạn. Ảnh Xuân Lộc
Dải mây lúc trôi nhẹ như dòng suối êm đềm, lúc lại được nhuộm hồng bởi ánh nắng bình minh, khiến nhiều du khách không khỏi trầm trồ trước vẻ đẹp hoang sơ nhưng đầy mê hoặc. Ảnh Minh Cương
Dải mây lúc trôi nhẹ như dòng suối êm đềm, lúc lại được nhuộm hồng bởi ánh nắng bình minh, khiến nhiều du khách không khỏi trầm trồ trước vẻ đẹp hoang sơ nhưng đầy mê hoặc. Ảnh Minh Cương
Không chỉ hấp dẫn với cảnh sắc tự nhiên, đỉnh Phượng Hoàng còn là điểm lý tưởng để cắm trại. Nhiều gia đình và nhóm bạn trẻ chọn lưu trú qua đêm để vừa tận hưởng không khí mát mẻ, trong lành của vùng núi, vừa kịp ngắm bình minh và săn mây vào sáng sớm.
Không chỉ hấp dẫn với cảnh sắc tự nhiên, đỉnh Phượng Hoàng còn là điểm lý tưởng để cắm trại. Nhiều gia đình và nhóm bạn trẻ chọn lưu trú qua đêm để vừa tận hưởng không khí mát mẻ, trong lành của vùng núi, vừa kịp ngắm bình minh và săn mây vào sáng sớm.
Những tấm lều dựng giữa núi rừng, kết hợp với tiếng chim hót và làn sương mờ, tạo nên trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên mà khó nơi nào có được. Ảnh Minh Cương
Những tấm lều dựng giữa núi rừng, kết hợp với tiếng chim hót và làn sương mờ, tạo nên trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên mà khó nơi nào có được. Ảnh Minh Cương
Cuối tuần, khu vực này thường đông đúc du khách đến dã ngoại, mang theo đồ nướng, ghế xếp, trải thảm picnic… để hòa mình vào không gian núi rừng và tận hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ ngắn ngày. Ảnh Xuân Lộc
Cuối tuần, khu vực này thường đông đúc du khách đến dã ngoại, mang theo đồ nướng, ghế xếp, trải thảm picnic… để hòa mình vào không gian núi rừng và tận hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ ngắn ngày. Ảnh Xuân Lộc
Khác với những điểm săn mây xa xôi và mất nhiều thời gian di chuyển, đỉnh Phượng Hoàng có lợi thế gần trung tâm TP Quảng Ninh, thuận tiện cho du khách đi về trong ngày hoặc cắm trại qua đêm. Ảnh Thanh Thu
Khác với những điểm săn mây xa xôi và mất nhiều thời gian di chuyển, đỉnh Phượng Hoàng có lợi thế gần trung tâm TP Quảng Ninh, thuận tiện cho du khách đi về trong ngày hoặc cắm trại qua đêm. Ảnh Thanh Thu
Đây cũng là lý do trong thời gian gần đây, nơi này trở thành địa điểm được giới xê dịch chú ý, nhất là những người mê “săn mây” và trải nghiệm ngoài trời. Ảnh Minh Cương
Đây cũng là lý do trong thời gian gần đây, nơi này trở thành địa điểm được giới xê dịch chú ý, nhất là những người mê “săn mây” và trải nghiệm ngoài trời. Ảnh Minh Cương
Một điểm cộng khác là vẻ hoang sơ còn giữ nguyên của đỉnh Phượng Hoàng. Những rặng núi trập trùng, thảm thực vật xanh mướt và những đám mây bồng bềnh đã tạo nên một khung cảnh hiếm nơi nào có được. Không gian thiên nhiên nơi đây vừa thơ mộng, vừa bình yên, khiến nhiều du khách sau chuyến đi còn lưu luyến, muốn trở lại nhiều lần. Ảnh Minh Cương
Một điểm cộng khác là vẻ hoang sơ còn giữ nguyên của đỉnh Phượng Hoàng. Những rặng núi trập trùng, thảm thực vật xanh mướt và những đám mây bồng bềnh đã tạo nên một khung cảnh hiếm nơi nào có được. Không gian thiên nhiên nơi đây vừa thơ mộng, vừa bình yên, khiến nhiều du khách sau chuyến đi còn lưu luyến, muốn trở lại nhiều lần. Ảnh Minh Cương
Để chuyến cắm trại săn mây thuận lợi, du khách nên chuẩn bị đầy đủ lều, túi ngủ, đồ ăn nhẹ và nước uống, đồng thời mang giày thể thao hoặc dép leo núi để đi lại an toàn. Việc chọn thời điểm đi vào mùa thu cũng rất hợp lý, khi tiết trời mát mẻ, ít mưa, thuận tiện để ngắm biển mây và bình minh. Ảnh Minh Cương
Để chuyến cắm trại săn mây thuận lợi, du khách nên chuẩn bị đầy đủ lều, túi ngủ, đồ ăn nhẹ và nước uống, đồng thời mang giày thể thao hoặc dép leo núi để đi lại an toàn. Việc chọn thời điểm đi vào mùa thu cũng rất hợp lý, khi tiết trời mát mẻ, ít mưa, thuận tiện để ngắm biển mây và bình minh. Ảnh Minh Cương
