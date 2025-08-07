Trách nhiệm Công ty Than Thống Nhất trong vụ TNLĐ 1 công nhân tử vong?

Theo thông tin ban đầu, trong ca làm việc thứ hai ngày 4/8, Phó quản đốc Bùi Văn Thịnh đã phân công nhóm bốn công nhân gồm: Nguyễn Văn Đệ, Lương Văn Nghiễn, Đồng Văn Phương và Nông Văn Sỵ thực hiện nhiệm vụ đào lò tại DVTG LC II-3C-1 số 2. Trong quá trình thi công thực hiện đào lò thì xảy ra tai nạn khiến anh Nông Văn Sỵ (SN 1986) tử vong. Được biết, đây không phải là lần đầu xảy ra tai nạn lao động tại đơn vị này. Trước đó, vào khoảng 00h20 ngày 3/4/2024, tại Gương lò XV5-140 số 2, phân xưởng Đào lò 2, cũng đã xảy ra một vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 4 thợ lò của Công ty Than Thống Nhất - TKV thiệt mạng.

Công ty Than Thống Nhất - TKV (phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh).

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, đây là vụ tai nạn lao động nghiêm trọng. Đơn vị sử dụng lao động đã trình báo sự việc với cơ quan chức năng để xem xét làm rõ nguyên nhân đồng thời giải quyết hậu quả của vụ tai nạn, hỗ trợ gia đình mai táng và thực hiện các thủ tục để đảm bảo quyền lợi của người lao động theo quy định của pháp luật.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội)

Luật sư Cường cho biết thêm, những hoạt động nghề nghiệp nặng nhọc như xây dựng, khai thác khoáng sản... rất dễ xảy ra tai nạn, gây thiệt hại về sức khỏe, tính mạng, tài sản của người lao động. Bởi vậy đối với những hoạt động nghề nghiệp đặc thù, an toàn lao động là khẩu hiệu luôn được đề cao. Đơn vị sử dụng lao động, đơn vị thi công ở công trường cần phải tuân thủ nghiêm các quy tắc để đảm bảo an toàn cho người lao động, đặc biệt là các công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, những công việc làm việc ở trên cao hoặc dưới hầm lò.

Khi có vụ tai nạn xảy ra nếu kết quả xác minh của cơ quan chức năng xác định đã có hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động dẫn đến hậu quả nghiêm trọng thì sẽ chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra để khởi tố vụ án hình sự về tội vi phạm quy định về an toàn lao động để xử lý đối với người vi phạm theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp này, người vi phạm pháp luật sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý và phải bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân. Đơn vị sử dụng lao động cũng có một phần trách nhiệm đối với vấn đề bồi thường thiệt hại khi tai nạn lao động xảy ra có lỗi trong công tác quản lý.

Còn trường hợp kết quả xác minh của cơ quan chức năng cho thấy, vụ tai nạn xảy ra là do yếu tố khách quan, bất khả kháng, đơn vị sử dụng lao động đã tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc, quy tắc an toàn... thì sẽ không khởi tố vụ án hình sự. Khi đó đơn vị sử dụng lao động sẽ thực hiện các thủ tục để hỗ trợ cho gia đình nạn nhân và giải quyết các quyền lợi của người lao động. Theo quy định trên, trường hợp người lao động đang làm việc bị chết do tai nạn lao động thì thân nhân được hưởng trợ cấp một lần bằng 36 lần mức lương cơ sở tại tháng người lao động bị chết và được hưởng chế độ tử tuất.

Theo luật sư Cường, gia đình nạn nhân sẽ liên hệ với ban chấp hành công đoàn và lãnh đạo của công ty để giải quyết các chế độ quyền lợi của người lao động theo quy định của pháp luật. Sẽ làm rõ người lao động được tuyển dụng làm việc từ khi nào, vị trí công việc là gì, có đòi hỏi phải có bằng cấp chính trị chuyên môn hay không, khi làm việc có được trang bị dụng cụ, thiết bị để đảm bảo an toàn lao động hay không. Tất cả những yếu tố này sẽ được làm rõ để xác định trách nhiệm của đơn vị sử dụng lao động cũng như đảm bảo quyền lợi của người lao động theo quy định của pháp luật.

>>> Xem thêm video: Bắt loạt cán bộ xã ở Hà Nội về hành vi nhận hối lộ