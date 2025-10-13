Trách nhiệm Công ty luyện kim đen Thái Nguyên trong vụ vỡ đập chứa bùn thải?

Liên quan đến sự cố vỡ đập chứa bùn thải ở Công ty cổ phần Luyện kim đen Thái Nguyên, ngày 13/10, phía Công ty cho biết, vị trí bờ bao hồ chứa đã được gia cố, không để nước, bùn đất tiếp tục tràn xuống phía dưới ảnh hưởng đến người dân. Hiện, Công ty cũng đang phối hợp với chính quyền địa phương họp với các hộ dân để thống nhất phương án xử lý sự cố, thống kê tài sản, rừng trồng, ao cá của người dân để khắc phục.

Hồ chứa nước bùn của Nhà máy Luyện gang thép (chủ đầu tư là Công ty cổ phần Luyện kim đen Thái Nguyên).

Trước đó, sáng 7/10, Nhà máy Công ty cổ phần luyện kim đen Thái Nguyên (ở xã Nam Hòa, tỉnh Thái Nguyên) xảy ra sự cố vỡ đập chứa bùn thải. Thời điểm xảy ra sự cố, trên địa bàn đang mưa lớn. Đập chứa bùn thải bị vỡ khiến lượng lớn bùn, nước và đất đá tràn ra khu dân cư, gây ngập đường, nhà cửa, ảnh hưởng đến đời sống của nhiều hộ dân. Trong đó, bùn thải theo dòng nước từ khu vực hồ chứa chảy tràn ra tuyến đường liên xã, làm đục nguồn nước sinh hoạt, tràn vào một số nhà dân và nhiều hoa màu, vườn cây. Không chỉ gây ô nhiễm môi trường tại chỗ, bùn thải độc hại còn theo dòng chảy qua nhiều khu vực gây hiện tượng cá chết hàng loạt, màu nước vẩn đục, bốc mùi hôi thối.

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn Phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, theo quy định của pháp luật thì hoạt động luyện kim, các công ty sản xuất thép phải tuân thủ các quy định rất nghiêm ngặt về đánh giá tác động môi trường, đảm bảo an toàn về môi trường. Đối với các chất thải từ hoạt động luyện kim trong đó có bùn thải phải thu gom xử lý theo đúng quy định của pháp luật, với các chất thải được xác định là chất thải nguy hại thì quy trình càng phải chặt chẽ.

Luật sư Cường cho biết thêm, sự cố về bùn thải của nhà máy gây ảnh hưởng đến đời sống và tài sản của nhiều hộ dân là rất đáng lo ngại. Với sự việc như vậy thì cơ quan chức năng sẽ vào cuộc xác minh làm rõ về việc thiết kế, thi công, bảo quản, quản lý hồ chứa bùn thải này như thế nào? Trong trường hợp kết quả xác minh cho thấy việc thiết kế thi công hoặc quản lý vận hành không đúng quy định, gây thiệt hại đến tài sản của các hộ dân thì sẽ xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Hành vi vi phạm quy định về bảo vệ môi trường thì tùy vào tính chất mức độ của hành vi vi phạm, tùy thuộc vào hậu quả xảy ra mà người vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Hành vi gây thiệt hại thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. Trong sự việc nêu trên, trước tiên cơ quan chức năng sẽ yêu cầu nhà máy phải khắc phục khẩn trương sự cố, làm rõ nguyên nhân để có hướng khắc phục giải quyết theo quy định của pháp luật.

Cần phải đánh giá thiệt hại và vấn đề ô nhiễm môi trường do hậu quả của việc bùn thải chảy vào Khu dân cư để đảm bảo an toàn cho các hộ dân, xử lý sự cố về ô nhiễm môi trường đồng thời sẽ đánh giá thiệt hại để bồi thường cho các hộ dân đồng thời xem xét cơ sở pháp lý để xử lý theo quy định của pháp luật.

