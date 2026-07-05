TP HCM: Hai nhà thầu cạnh tranh gói sửa Trường Tiểu học Thuận Kiều 4,36 tỷ

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, dự án Sửa chữa, cải tạo trường Tiểu học Thuận Kiều tại phường Đông Hưng Thuận, TP HCM đã chính thức công bố biên bản mở thầu công khai cho gói thầu xây lắp cốt lõi. Đây là dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương bổ sung có mục tiêu, được thiết lập nhằm nâng cấp đồng bộ cơ sở vật chất, bảo đảm mỹ quan và an toàn kết cấu cho môi trường giảng dạy và học tập.

Trước đó, Báo cáo kinh tế kỹ thuật của dự án đã được phê duyệt toàn diện theo Quyết định số 537/QĐ-UBND ngày 20/03/2026 do Chủ tịch UBND phường Đông Hưng Thuận Nguyễn Duy Hưng ký ban hành, xác định tổng mức đầu tư xây dựng là 5.000.000.000 đồng, trong đó riêng giá gói thầu xây lắp được phê duyệt ở mức 4.365.586.745 đồng. Hồ sơ mời thầu điện tử (E-HSMT) sau đó đã được chuẩn hóa và phê duyệt thông qua Quyết định số 26/QĐ-QLDA ngày 12/06/2026 bởi Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Đông Hưng Thuận.

Chi tiết phương án bỏ giá và tỷ lệ tiết kiệm ngân sách

Thời điểm đóng và mở thầu được ghi nhận công khai vào lúc 09:00 ngày 30/06/2026 trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Biên bản mở thầu chính thức hiển thị thông tin của hai đơn vị nộp hồ sơ dự thầu hợp lệ với các chiến lược định giá có sự chênh lệch rõ rệt.

Cụ thể, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Đầu tư Xây dựng Phát triển Gia Khang nộp hồ sơ dự thầu với giá đề xuất là 3.629.369.590 đồng. Đối chiếu với mức giá trần của gói thầu là 4.365.586.745 đồng, phương án bỏ giá của doanh nghiệp này tạo ra biên độ giảm chi phí trực tiếp cho ngân sách nhà nước là 736.217.155 đồng. Qua tính toán chuẩn xác bằng công thức nghiệp vụ, tỷ lệ tiết kiệm chi phí dự kiến từ hồ sơ của đơn vị này đạt 16,86%.

Nguồn: MSC

Ở cục diện đối trọng, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hồng Hà Vina tham gia đấu thầu với mức giá dự thầu ghi nhận là 4.212.321.036 đồng. Phương án này tạo ra mức giảm giá tuyệt đối là 153.265.709 đồng, tương ứng với tỷ lệ tiết kiệm đạt 3,51%. Cả hai doanh nghiệp đều thống nhất đề xuất thời gian thực hiện gói thầu là 90 ngày, hoàn toàn trùng khớp với yêu cầu tiến độ mà Bên mời thầu đưa ra trong E-HSMT.

Hành trình đấu thầu và tần suất trúng thầu của các đơn vị tham gia

Dữ liệu lịch sử vận hành của các ứng viên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy những đặc điểm kinh nghiệm và năng lực thi công rất khác biệt. Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Đầu tư Xây dựng Phát triển Gia Khang là doanh nghiệp quy mô nhỏ, có địa chỉ trụ sở tại số 42/5-7 Hồ Đắc Di, Phường Tây Thạnh, TP HCM. Đến thời điểm hiện tại, doanh nghiệp này đã tham gia tổng cộng 16 gói thầu trên toàn quốc, trong đó ghi nhận kết quả trúng 4 gói, trượt 11 gói và gói thầu sửa chữa trường Tiểu học Thuận Kiều đang ở trạng thái chờ kết quả chấm thầu. Tổng giá trị trúng thầu độc lập tích lũy của đơn vị đạt hơn 7,8 tỷ đồng.

Trong khi đó, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hồng Hà Vina, có trụ sở tại Số D30 Đường Lê Thị Riêng, Khu Phố 1, Phường Thới An, TP HCM, thể hiện năng lực tham gia đấu thầu với tần suất lớn hơn nhiều. Thống kê chi tiết cho thấy doanh nghiệp này đã tham gia 99 gói thầu, đạt tỷ lệ trúng thầu áp đảo với 88 gói trúng, 8 gói trượt và 3 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu lũy kế (bao gồm cả vai trò độc lập và liên danh) của đơn vị đạt mức 52.337.144.762 đồng.

Đáng chú ý, dữ liệu đấu thầu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hồng Hà Vina phản ánh mối liên hệ công việc chặt chẽ tại địa bàn phường Đông Hưng Thuận. Doanh nghiệp từng được công bố trúng nhiều gói thầu xây lắp và sửa chữa công ích do các cơ quan hành chính tại địa phương này phê duyệt. Điển hình là gói thầu xây lắp của Văn phòng HĐND và UBND phường Đông Hưng Thuận trúng ngày 02/06/2026 với giá 1.643.893.766 đồng; gói thầu mua sắm xây dựng cổng chào trang trí trúng ngày 06/05/2026 với giá 186.735.194 đồng; và gói thầu sửa chữa cải tạo Trụ sở UBND phường Đông Hưng Thuận trúng ngày 24/11/2025 với giá 497.636.958 đồng. Việc liên tục dự thầu và trúng thầu khẳng định Hồng Hà Vina là một nhà thầu có sự am hiểu sâu sắc về địa bàn thi công tại địa phương.

Nhận định pháp lý từ góc nhìn chuyên gia về hiệu quả đầu tư công

Phân tích về cục diện mở thầu gói thầu sửa chữa trường Tiểu học Thuận Kiều, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định, sự xuất hiện của hai nhà thầu với hai phương án giá khác nhau đem lại tính cạnh tranh thực chất cho gói thầu sử dụng vốn đầu tư công này. Theo quy định tại Điều 24 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15), hình thức Chào hàng cạnh tranh một giai đoạn một túi hồ sơ cho phép các nhà thầu nộp hồ sơ đề xuất kỹ thuật và đề xuất tài chính chung trong một túi hồ sơ. Hệ thống sẽ tự động hiển thị giá chào khi mở thầu.

Tuy nhiên, với việc một nhà thầu bỏ giá thấp hơn giá dự toán đến 16,86%, quy trình xét thầu sẽ phải tuân thủ nghiêm ngặt kiểm soát giá thấp bất thường nhằm ngăn ngừa rủi ro chậm tiến độ hoặc suy giảm chất lượng công trình. Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) nhấn mạnh, Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả và trách nhiệm trong công tác đấu thầu đã chỉ đạo rất rõ: đối với các gói thầu xây lắp, trường hợp nhà thầu chào giá dự thầu thấp bất thường so với giá gói thầu, chủ đầu tư bắt buộc phải yêu cầu nhà thầu giải trình, làm rõ tính khả thi và tính hợp lý của phương án giá đã chào.

Theo các chuyên gia đấu thầu, Bên mời thầu và Tổ chuyên gia chấm thầu sẽ cần cân đối kỹ lưỡng giữa hai kịch bản xét thầu. Kịch bản thứ nhất, nếu nhà thầu bỏ giá thấp nhất chứng minh được biện pháp tổ chức thi công tối ưu, nguồn cung ứng vật tư giá hợp lý và đáp ứng toàn bộ tiêu chuẩn kỹ thuật cấp III của công trình dân dụng, đơn vị này sẽ được xếp hạng thứ nhất và đề nghị trúng thầu. Kịch bản thứ hai, nếu giải trình của nhà thầu bỏ giá thấp không bảo đảm tính khả thi, hoặc hồ sơ kỹ thuật bị đánh giá không đạt, nhà thầu quen thuộc có mức giá tốt liền kề sẽ được xem xét tiếp theo.

Hiện gói thầu vẫn đang trong quá trình đánh giá của các chuyên gia. Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin./.