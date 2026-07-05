Loại vải 2.500 năm tuổi viết lại lịch sử ngành dệt may Trung Quốc

Các nhà khảo cổ học Trung Quốc đã phát hiện ra các loại vải dệt trong một ngôi mộ bí ẩn có niên đại gần 2.500 năm tại miền đông tỉnh Giang Tây, Trung Quốc và đây là những hiện vật dệt cổ nhất từng được phát hiện trong lịch sử Trung Quốc.

Nhóm chuyên gia Trung Quốc phát hiện ra những hiện vật dệt may 2.500 năm tuổi, hé lộ sự thật thú vị. Ảnh: @China.org.

Những loại vải dệt cổ này được bảo quản rất tốt và thể hiện các kỹ thuật nhuộm, dệt hết sức ấn tượng, sẽ giúp viết lại lịch sử ngành dệt may Trung Quốc, theo nhà khảo cổ Wang Yarong, người đã theo dõi các phát hiện trong lĩnh vực dệt may khảo cổ suốt hơn ba thập kỷ.

“Các nhà nhân học Trung Quốc nghi ngờ rằng, ngành dệt may đã phát triển rực rỡ từ những giai đoạn rất xa xưa trong lịch sử. Đây là bằng chứng cụ thể đầu tiên chứng minh cho giả thuyết đó”, Wang Yarong nói.

Nhóm chuyên gia đã tìm thấy hơn 20 mảnh lụa mịn, vải lanh và vải bông trong 22 trên tổng số 47 quan tài được khai quật từ nhóm mộ táng cổ nằm tại làng cổ Lijia, huyện Tĩnh An, Giang Tây, Trung Quốc.

Wang Yarong và các đồng nghiệp đã tìm thấy hơn 20 mảnh lụa mịn, vải lanh và vải bông trong 22 trên tổng số 47 quan tài được khai quật từ nhóm mộ táng cổ nằm tại làng cổ Lijia, huyện Tĩnh An, Giang Tây, Trung Quốc.

“Phần lớn trong số đó là các loại vải mịn, và mảnh lớn nhất dài 130 cm, rộng 52 cm, được dệt bằng những kỹ thuật phức tạp”, Wang Yarong cho biết thêm.

Còn một giáo sư của Đại học Bắc Kinh, sử dụng thiết bị hồng ngoại, đã phát hiện rằng một mảnh vải bông có một phần màu đỏ và một phần màu đen. “Nó được nhuộm đỏ bằng bột chu sa”, GS Zhang Xiaomei cho biết.