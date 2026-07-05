Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Loại vải 2.500 năm tuổi viết lại lịch sử ngành dệt may Trung Quốc

Nhóm chuyên gia Trung Quốc phát hiện ra những hiện vật dệt may 2.500 năm tuổi, hé lộ sự thật thú vị.

Thiên Đăng - (Theo China.org)

Các nhà khảo cổ học Trung Quốc đã phát hiện ra các loại vải dệt trong một ngôi mộ bí ẩn có niên đại gần 2.500 năm tại miền đông tỉnh Giang Tây, Trung Quốc và đây là những hiện vật dệt cổ nhất từng được phát hiện trong lịch sử Trung Quốc.

anh-chup-man-hinh-2026-07-02-114341.png
Nhóm chuyên gia Trung Quốc phát hiện ra những hiện vật dệt may 2.500 năm tuổi, hé lộ sự thật thú vị. Ảnh: @China.org.

Những loại vải dệt cổ này được bảo quản rất tốt và thể hiện các kỹ thuật nhuộm, dệt hết sức ấn tượng, sẽ giúp viết lại lịch sử ngành dệt may Trung Quốc, theo nhà khảo cổ Wang Yarong, người đã theo dõi các phát hiện trong lĩnh vực dệt may khảo cổ suốt hơn ba thập kỷ.

“Các nhà nhân học Trung Quốc nghi ngờ rằng, ngành dệt may đã phát triển rực rỡ từ những giai đoạn rất xa xưa trong lịch sử. Đây là bằng chứng cụ thể đầu tiên chứng minh cho giả thuyết đó”, Wang Yarong nói.

anh-chup-man-hinh-2026-07-02-114355.png
Nhóm chuyên gia đã tìm thấy hơn 20 mảnh lụa mịn, vải lanh và vải bông trong 22 trên tổng số 47 quan tài được khai quật từ nhóm mộ táng cổ nằm tại làng cổ Lijia, huyện Tĩnh An, Giang Tây, Trung Quốc.

Wang Yarong và các đồng nghiệp đã tìm thấy hơn 20 mảnh lụa mịn, vải lanh và vải bông trong 22 trên tổng số 47 quan tài được khai quật từ nhóm mộ táng cổ nằm tại làng cổ Lijia, huyện Tĩnh An, Giang Tây, Trung Quốc.

“Phần lớn trong số đó là các loại vải mịn, và mảnh lớn nhất dài 130 cm, rộng 52 cm, được dệt bằng những kỹ thuật phức tạp”, Wang Yarong cho biết thêm.

Còn một giáo sư của Đại học Bắc Kinh, sử dụng thiết bị hồng ngoại, đã phát hiện rằng một mảnh vải bông có một phần màu đỏ và một phần màu đen. “Nó được nhuộm đỏ bằng bột chu sa”, GS Zhang Xiaomei cho biết.

Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện mộ cổ niên đại khoảng 5.000 năm tại Trung Quốc”. Nguồn video: @VTV24.
#Hiện vật #dệt may #khai quật #vải #lụa #ngôi mộ

Bài liên quan

Kho tri thức

Khai quật được di tích của 'vương quốc cổ nhất' ở Chiết Giang, Trung Quốc

Các chuyên gia hào hứng khi tìm thấy tàn tích một thành phố 4.000 năm tuổi - lớn hơn cả Tử Cấm Thành, đây có thể là vương quốc cổ nhất trong lịch sử quốc gia.

Di tích thành cổ Lương Chử nằm ở huyện Vũ Hàng, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) có niên đại ít nhất 5.300 năm, trải rộng trên diện tích 2,9 triệu mét vuông với tường thành rộng từ 4 đến 6 mét. Và nền văn hóa Lương Chử tồn tại ở miền đông Trung Quốc đã tạo ra nhiều tác phẩm nghệ thuật tinh xảo phục vụ mục đích tôn giáo, nổi bật nhất là các hiện vật bằng ngọc bích.

Theo lời ông Liu Bin, một nhà nghiên cứu tại Viện Khảo cổ học Chiết Giang cho biết, dưới một thửa ruộng lúa, các nhà khảo cổ đã tìm thấy một con hào cổ rộng 40 mét được xây bằng đất cứng, bên trong có rất nhiều mảnh gốm vỡ.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Tận mục hộp sọ của 'quái vật biển' tại Peru

Tại sa mạc Ocucaje của Peru, các chuyên gia khai quật được hộp sọ được bảo quản cực kỳ tốt, có niên đại 36 triệu năm của một loài Basilosaurus cổ đại.

Cụ thể, các nhà cổ sinh vật học đã khai quật được hộp sọ của một loài động vật ăn thịt biển hung dữ, tổ tiên cổ đại của loài cá voi hiện đại, từng sinh sống trong một đại dương thời tiền sử bao phủ một phần lãnh thổ Peru ngày nay.

Theo lời Rodolfo Salas, trưởng khoa cổ sinh vật học tại Đại học Quốc gia San Marcos của Peru, tại một cuộc họp báo, hộp sọ được bảo quản tốt, có niên đại khoảng 36 triệu năm, đã được khai quật nguyên vẹn từ tảng đá khô cằn ở sa mạc Ocucaje phía nam Peru, với những hàng răng dài và nhọn.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Bí ẩn xác ướp ngựa con 40.000 năm tuổi được khai quật ở Siberia

Các chuyên gia đã phát hiện xác con ngựa con cổ đại ở độ sâu 100 mét trong miệng núi lửa Batagaika.

Gần đây, các nhà cổ sinh vật học đã khai quật được một xác ngựa con được bảo quản cực kỳ tốt trong lớp băng vĩnh cửu đang tan chảy ở Siberia, và phân tích cho thấy nó đã chết cách đây 30.000 đến 40.000 năm trước. Thi thể được ướp xác của nó được bảo quản tốt một cách đáng kinh ngạc trong điều kiện đóng băng, với da, móng, đuôi, mũi và thậm chí cả những sợi lông nhỏ xung quanh móng đều có thể nhìn thấy rõ.

Các nhà cổ sinh vật học đã phát hiện xác con ngựa con ở độ sâu 100 mét trong miệng núi lửa Batagaika trong một cuộc thám hiểm ở vùng Yakutia thuộc miền đông Siberia.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

NASA tăng tốc xây dựng căn cứ 30 tỷ USD trên Mặt Trăng

NASA tăng tốc xây dựng căn cứ 30 tỷ USD trên Mặt Trăng

Chỉ vài tháng sau khi công bố ý tưởng xây dựng căn cứ trên Mặt Trăng, NASA đã bắt đầu triển khai hàng loạt bước đi cụ thể nhằm đưa tàu đổ bộ, xe tự hành, xe địa hình và nhiều thiết bị khác lên bề mặt vệ tinh tự nhiên của Trái Đất.