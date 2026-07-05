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Hà Nội tiêu hủy hàng nghìn mực in giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng

Sau kiểm tra, lực lượng chức năng Hà Nội tạm giữ hơn 5.000 sản phẩm mực in giả mạo, phối hợp xác minh xử lý các hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Bình Nguyên

Ngày 7/3, thông tin từ Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1, Chi cục QLTT thành phố Hà Nội vừa đồng loạt kiểm tra, phát hiện và tạm giữ hơn 5.000 sản phẩm mực in giả mạo các nhãn hiệu Epson và Canon tại hai cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố.

Theo Đội QLTT số 1, qua thời gian dài triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định các đối tượng kinh doanh hàng giả sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi nhằm che giấu hoạt động vi phạm.

Đối với hình thức kinh doanh truyền thống, hàng hóa được phân tán, cất giấu xen lẫn với các sản phẩm khác hoặc đưa lên các tầng cao, khu vực khuất trong cửa hàng nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Đối với hoạt động kinh doanh trên môi trường mạng, các đối tượng lựa chọn căn hộ tại các chung cư hiện đại có hệ thống kiểm soát ra vào để làm nơi tập kết hàng hóa; chỉ giao dịch thông qua các hội, nhóm trên mạng xã hội; thanh toán bằng hình thức chuyển khoản qua nhiều tài khoản khác nhau và không giao hàng trực tiếp cho khách mà thông qua các đơn vị vận chuyển. Đáng chú ý, đơn vị vận chuyển cũng được thay đổi liên tục theo từng đơn hàng nhằm gây khó khăn cho công tác kiểm tra, xác minh.

Lực lượng chức năng Hà Nội kiểm tra sản phẩm mực in giả mạo. Ảnh DMS

Sau khi nắm chắc phương thức hoạt động của các đối tượng, ngày 01/7/2026, Đội QLTT số 1 đã đồng loạt kiểm tra hai địa điểm kinh doanh.

Tại căn hộ B0905, tầng 9, chung cư Bình Minh Garden, số 93 Đức Giang, phường Việt Hưng, thành phố Hà Nội do ông N.V.T làm chủ, lực lượng chức năng phát hiện 4.092 lọ mực in giả mạo nhãn hiệu Epson và 186 lọ mực in giả mạo nhãn hiệu Canon đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Qua kiểm tra, ông N.V.T hoạt động kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh nhưng không đăng ký thành lập hộ kinh doanh theo quy định. Đồng thời, đối tượng sử dụng tài khoản Facebook "Mực in – Giá tốt" và tài khoản Zalo gắn với số điện thoại 0978075026 để đăng tải, giới thiệu và cung cấp thông tin về các sản phẩm mực in giả mạo nhãn hiệu Epson và Canon trên môi trường internet.

Sản phẩm mực in có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Epson Đội QLTT số 1 phát hiện tại hiện trường kiểm tra. Ảnh DMS
Sản phẩm mực in có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Epson Đội QLTT số 1 phát hiện tại hiện trường kiểm tra. Ảnh DMS

Cùng thời điểm, Đội QLTT số 1 kiểm tra cửa hàng tại số 59 Lý Nam Đế, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội thuộc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đầu tư T&H do bà N.T.T.H làm Giám đốc. Tại đây, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện 628 lọ mực in giả mạo nhãn hiệu Epson và 155 lọ mực in giả mạo nhãn hiệu Canon đang được bày bán.

Tổng cộng, Đội QLTT số 1 đã tạm giữ 5.061 sản phẩm mực in có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Epson và Canon tại hai cơ sở để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Các sản phẩm bị tạm giữ để tiếp tục xác minh, làm rõ dấu hiệu vi phạm. Ảnh DMS

Hiện Đội QLTT số 1 đang phối hợp với chủ thể quyền của hai nhãn hiệu Epson và Canon để xác nhận tình trạng giả mạo của số hàng hóa bị tạm giữ, đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ nguồn gốc hàng hóa và các hành vi vi phạm liên quan nhằm xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Vụ việc một lần nữa cho thấy các đối tượng kinh doanh hàng giả đang liên tục thay đổi phương thức hoạt động, kết hợp giữa kinh doanh trực tiếp và kinh doanh trên môi trường số nhằm che giấu hành vi vi phạm. Lực lượng QLTT sẽ tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình, triển khai các biện pháp nghiệp vụ và kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, người tiêu dùng, đồng thời xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh.

Mời độc giả xem video Hộ kinh doanh chỉ còn phải nộp 2 loại thuế (Nguồn VTV1)
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