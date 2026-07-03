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Quân sự - Thế giới

Trực thăng hải quân Mỹ "hạ cánh khẩn cấp" trên biển Ả Rập

Theo Hải quân Mỹ, chiếc trực thăng MH-60S Seahawk gặp nạn khi chở theo 4 thành viên phi hành đoàn, hiện còn 1 người đang mất tích.

Tuệ Minh

Quân đội Mỹ đang tiến hành tìm kiếm một thành viên phi hành đoàn mất tích sau khi một trực thăng MH-60S Seahawk thuộc biên chế tàu sân bay USS George H.W. Bush (CVN 77), “đã thực hiện hạ cánh khẩn cấp xuống biển Ả Rập".

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Một chiếc trực thăng MH-60S Seahawk thuộc tàu sân bay USS G.W. Bush. Ảnh: Jeremy Ortiz, Hải quân Mỹ

Hạm đội 5 Hải quân Mỹ cho biết thông tin này trong một bài đăng trên mạng xã hội X đồng thời khẳng định “Không có dấu hiệu cho thấy sự cố này do hành động thù địch gây ra.”

Ba trong số bốn thành viên phi hành đoàn đã được cứu và hiện trong tình trạng ổn định trên tàu George H. W. Bush.

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Hải quân Mỹ trục vớt một chiếc trực thăng MH-60 rơi trên Biển Đông năm 2021.

Các lực lượng Hải quân Mỹ trong khu vực hiện đang tiếp tục tìm kiếm thành viên phi hành đoàn còn lại đang mất tích. Sự cố xảy ra vào lúc 3 giờ 30 sáng ngày 1/7/2026 theo giờ miền Đông nước Mỹ.

Sự cố xảy ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Iran nhằm chấm dứt chiến tranh vẫn đang diễn ra. Đây là lần thứ hai trong vài tuần gần đây, phi hành đoàn trực thăng quân sự Mỹ phải được cứu hộ sau một vụ "hạ cánh khẩn cấp" tại khu vực này.

Trước đó, phi hành đoàn trực thăng AH-64 Apache đã được giải cứu khỏi Vịnh Oman vào đêm 9/6 nhờ một tàu không người lái Corsair. Tổng thống Donald Trump khẳng định các lực lượng Iran đã bắn hạ chiếc trực thăng tấn công này.

Mỹ điên cuồng tấn công trả đũa sau khi Iran bắn hạ trực thăng Apache.
TWZ, Centcom
#Sự cố trực thăng Mỹ #Hạ cánh khẩn cấp trên biển #Tìm kiếm phi hành đoàn mất tích #Tình hình căng thẳng Mỹ-Iran #Hoạt động cứu hộ hải quân

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