Vượt đối thủ giá thấp, Công ty Tân Hóa An trúng gói xây lắp hơn 8,5 tỷ đồng

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Phòng Kinh tế xã Phước Thái (TP Đồng Nai) vừa ban hành Quyết định số 188/QĐ-PKT ngày 30/06/2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 (xây dựng): Xây lắp và đảm bảo an toàn giao thông thuộc dự án Hẻm 192 đường Tân Hiệp, xã Phước Thái. Dự án này sử dụng nguồn vốn ngân sách xã thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2026, đóng vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn tại địa phương.

Hiệu quả kinh tế từ gói thầu hạ tầng giao thông cơ sở

Gói thầu trên được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ với loại hợp đồng trọn gói, thời gian triển khai thực tế tối đa trong 120 ngày kể từ ngày khởi công. Giá dự toán của gói thầu được phê duyệt ở mức 8.810.204.702 đồng. Sau quá trình tổ chức chấm thầu công khai và khách quan, Công ty TNHH Tân Hóa An đã được phê duyệt trúng thầu với giá 8.529.172.589 đồng.

Như vậy, thông qua công tác tổ chức đấu thầu rộng rãi, chủ đầu tư đã tiết kiệm cho nguồn vốn ngân sách nhà nước số tiền 281.032.113 đồng, tương đương với tỷ lệ tiết kiệm đạt xấp xỉ 3,2%. Đây là mức giảm giá được phân loại ở nhóm tốt trong hoạt động quản lý chi phí đầu tư công cơ sở, đáp ứng các tiêu chí tối ưu hóa hiệu quả sử dụng dòng vốn ngân sách. Trước đó, kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt đồng bộ tại Quyết định số 118/QĐ-PKT ngày 29/05/2026 do Trưởng phòng Kinh tế Trần Trọng Pháp ký, dựa trên nền tảng Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật tại Quyết định số 1308/QĐ-UBND do Phó Chủ tịch UBND xã Phước Thái phê duyệt ngày 27/05/2026.

Quyết định số 188/QĐ-PKT. (Nguồn MSC)

Nguyên nhân nhà thầu bỏ giá thấp hơn bị loại ở bước pháp lý

Biên bản mở thầu ngày 22/06/2026 ghi nhận có 2 đơn vị tham gia nộp hồ sơ dự thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong đó, Công ty TNHH Tư vấn - Xây dựng Nam Thuận Tiến đưa ra mức giá dự thầu sau giảm giá là 8.300.202.056 đồng (sau khi áp dụng tỷ lệ giảm giá khoảng 0,45% so với giá chào ban đầu là 8.337.721. 805 đồng). Mức giá này thấp hơn đáng kể so với giá trúng thầu của đơn vị còn lại.

Tuy nhiên, căn cứ Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu số 183/2026/BCĐG-ĐK ngày 26/06/2026 do Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Đấu thầu Đăng Khoa lập, hồ sơ của Công ty TNHH Tư vấn - Xây dựng Nam Thuận Tiến đã không vượt qua bước đánh giá tính hợp lệ tổng quát. Lý do cụ thể là thư bảo lãnh dự thầu ngày 19/06/2026 do nhà thầu cung cấp có nội dung không phù hợp với Mẫu số 04A ban hành kèm theo Thông tư số 79/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính. Vì lỗi thể thức hành chính này, hồ sơ không được tiếp tục xem xét ở các bước đánh giá năng lực, kỹ thuật và tài chính tiếp theo.

Đối với Công ty TNHH Tân Hóa An, đơn vị đề xuất giá dự thầu 8.529.172. 589 đồng và không áp dụng tỷ lệ giảm giá. Trong quá trình chấm thầu, bên mời thầu đã phát hành Công văn số 696/CV-PKT ngày 26/06/2026 yêu cầu làm rõ một số nội dung liên quan đến hồ sơ năng lực kinh nghiệm. Nhà thầu đã thực hiện phản hồi kịp thời bằng văn bản giải trình kèm tài liệu chứng minh ngay trong ngày, bảo đảm hồ sơ đạt toàn bộ các tiêu chuẩn kỹ thuật và tài chính quy định. Do là nhà thầu duy nhất đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, đơn vị được xem xét phê duyệt trúng thầu theo luật định.

Sức khỏe tài chính và năng lực triển khai dự án thực tế

Tìm hiểu sâu về lịch sử hoạt động, dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, Công ty TNHH Tân Hóa An có mã số thuế 3600584909, đặt trụ sở tại số 36, Tổ 20, Khu Phố Cầu Hang, Phường Biên Hòa, TP Đồng Nai. Doanh nghiệp này thể hiện năng lực đấu thầu đáng chú ý với việc từng tham gia tổng cộng 74 gói thầu trên phạm vi cả nước, trong đó trúng 61 gói, trượt 9 gói và có 4 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu độc lập đạt 143.015.825.379 đồng và giá trị liên danh đạt khoảng 227.466.701.099 đồng. Đặc biệt, địa bàn TP Đồng Nai là thị trường trọng điểm của doanh nghiệp với khoảng 59 gói thầu từng tham gia xây lắp.

Theo chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ, "việc gói thầu thu hút được 2 nhà thầu tham gia cạnh tranh công khai và đạt tỷ lệ tiết kiệm ngân sách xấp xỉ 3,2% là điểm sáng cần khích lệ trong bối cảnh siết chặt kỷ cương đầu tư công hiện nay". Tỷ lệ này chứng minh công tác lập dự toán bám sát giá trị thực tế thị trường.

Theo luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM), "quy định về tính hợp lệ của bảo đảm dự thầu tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn mới vô cùng nghiêm ngặt, chỉ một sai sót nhỏ về mặt biểu mẫu hành chính cũng dẫn đến việc bị loại trực tiếp nhằm bảo đảm tính bình đẳng giữa các nhà thầu".