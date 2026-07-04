Hóa thạch thằn lằn bay nhỏ nhất được tìm thấy ở Trung Quốc

Sinh vật này không có răng và sải cánh chỉ 25 cm, khiến nó trở thành loài bò sát bay nhỏ nhất từng được tìm thấy trên thế giới.

Một hóa thạch thằn lằn bay tí hon đã được phát hiện ở phía tây tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Hiện tại, đây là loài thằn lằn bay nhỏ nhất từng được tìm thấy trên thế giới.

Theo hãng tin Tân Hoa Xã đưa tin, một hóa thạch của loài bò sát bay nhỏ bé đã được phát hiện tại Kiến Xương, tỉnh Liêu Ninh, đông bắc Trung Quốc. Khu vực này từng được bao phủ bởi rừng vào thời điểm loài bò sát nhỏ bé này sinh sống, cách đây khoảng 120 triệu năm trước.

Theo chuyên gia Wang Xiaolin thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, hóa thạch này được bảo quản tốt và có mỏ dài, sắc nhọn. Sinh vật này không có răng và sải cánh chỉ 25 cm, khiến nó trở thành loài bò sát bay nhỏ nhất từng được tìm thấy trên thế giới.

Một hóa thạch thằn lằn bay tí hon đã được phát hiện ở phía tây tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Ảnh: @China.org.

Các nhà khoa học từ Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc và hai nhà cổ sinh vật học người Brazil đã cùng nhau nghiên cứu về hóa thạch nhỏ bé này. Họ đã phân loại nó là một loài thằn lằn bay sống ẩn dật trong rừng. Xương ngón chân dài và cong của nó hoàn toàn thích nghi với việc đậu trên cành cây trong những khu rừng bạch quả và rừng thông cổ đại.

Con vật có hốc mắt khá lớn, cho thấy loài thằn lằn bay này có thể thích nghi tốt với mức độ ánh sáng yếu ở tầng dưới của một khu rừng nguyên sinh rậm rạp. Bàn chân sau bốn ngón có móng vuốt sắc nhọn, có thể giúp chúng bám vào cành cây, mang lại cho loài bò sát bay nhỏ bé này một chỗ bám chắc chắn trên ngọn cây.

"Con vật thể hiện những đặc điểm thích nghi tốt nhất cho lối sống trên cây trong số tất cả các loài thằn lằn bay", nhóm nghiên cứu đến từ Trung Quốc và Brazil cho biết trong một tuyên bố.