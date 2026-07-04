Điểm sàn tuyển sinh đại học 2026, nhiều trường từ 15 điểm trở lên

Sau kỳ thi tốt nghiệp THPT, các trường đại học xác định điểm sàn năm 2026, gồm nhiều mức từ 15 đến 22 điểm, giúp thí sinh định hướng chọn ngành.

Sau khi có điểm thi tốt nghiệp THPT, các trường đại học bắt đầu công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn).

Sau khi Bộ GD-ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT, nhiều trường đại học đã bắt đầu công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) năm 2026. Với khối ngành đào tạo giáo viên, sức khỏe và pháp luật, điểm sàn sẽ được Bộ GD-ĐT công bố vào ngày 8/7.

Tính đến sáng 4/7, đã có 23 trường đã công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT 2026.

Ba trường có điểm sàn từ 15 gồm Đại học Gia Định, Xây dựng Miền Trung, Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương. Đây là cũng là mức tối thiểu mà thí sinh cần đạt để đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm nay, theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đại học Kinh tế Quốc dân công bố điểm sàn vào ngày 3/7 đối với phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và phương thức kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ tiếng Anh quốc tế là 22 điểm ở tất cả các tổ hợp.

Năm nay, trường sử dụng 4 tổ hợp xét tuyển gồm A00, A01, D01 và D07. Điểm xét tuyển và điểm trúng tuyển được áp dụng thống nhất giữa các tổ hợp, không có chênh lệch.

Cùng thời điểm, Đại học Bách khoa Hà Nội công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2026. Theo phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT, điểm sàn là 20 điểm đối với nhóm ngành kỹ thuật và 19,5 điểm đối với nhóm ngành kinh tế, giáo dục, ngoại ngữ.

Với phương thức xét tuyển tài năng, điểm sàn áp dụng cho tất cả các ngành là 55 điểm; còn phương thức sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá tư duy có điểm sàn 44,93 đối với nhóm ngành kỹ thuật và 43,88 đối với nhóm ngành kinh tế, giáo dục, ngoại ngữ.

Trường cũng công bố mức chênh lệch điểm giữa các tổ hợp xét tuyển theo phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT, căn cứ trên phổ điểm thi năm 2026.

Thí sinh hoàn thành môn thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Ảnh: Lê Khánh/Nguồn thanglong.chinhphu.vn

Trước đó, ngày 27/6 Trường Đại học Nông lâm TPHCM là trường đầu tiên công bố điểm sàn xét tuyển cho các phương thức. Với phương thức xét tuyển từ điểm thi tốt nghiệp THPT, học bạ, điểm sàn từ 16-18 điểm. Phương thức xét tuyển điểm thi đánh giá năng lực có điểm sàn từ 601-650.

Tiếp đó, ngày 2/7 Đại học Quốc gia Hà Nội là trường thứ 2 công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào chung năm 2026 là 19 điểm, là tổng ba môn thi tốt nghiệp THPT, chưa nhân hệ số, đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực, đối tượng. Với phương thức xét kết quả thi đánh giá năng lực HSA, điểm xét tuyển sẽ được quy đổi tương đương sang thang 30 và điểm sàn cũng là 19.

Việc công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là căn cứ quan trọng để các đơn vị đào tạo xây dựng mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển theo từng ngành/chương trình đào tạo, bảo đảm chất lượng tuyển sinh và thực hiện đúng quy định hiện hành.

Thông báo này là căn cứ để các đơn vị triển khai công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2026 theo đúng Quy chế và Hướng dẫn tuyển sinh hiện hành.

Theo lịch tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng đại học đến 17h ngày 14/7.