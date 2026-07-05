Tây Ninh: 3 nhà thầu cạnh tranh gói xây Trường THCS Lê Lợi hơn 9,6 tỷ đồng

Gói thầu thi công xây dựng và thiết bị Trường THCS Lê Lợi trị giá hơn 9,6 tỷ tại Tây Ninh đang thu hút sự cạnh tranh từ ba nhà thầu với tỷ lệ tiết kiệm ấn tượng.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, gói thầu thi công xây dựng + thiết bị thuộc dự án Trường THCS Lê Lợi (đề án hỗ trợ đầu tư xây dựng đổi mới giáo dục phổ thông kết hợp trường đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2026-2030) do Văn phòng HĐND và UBND xã Thạnh Đức, tỉnh Tây Ninh làm chủ đầu tư hiện đang trong giai đoạn xét thầu rộng rãi. Gói thầu này có giá dự toán công bố là 9.622.633.089 đồng, được thiết lập trên nền tảng nguồn vốn tỉnh hỗ trợ có mục tiêu và ngân sách xã năm 2026-2027. Diễn biến trích xuất từ biên bản mở thầu cho thấy một bức tranh cạnh tranh kinh tế vô cùng sôi động giữa ba ứng viên lớn tại địa phương.

Bức tranh giảm giá dự thầu đầy hứa hẹn

Kết quả ghi nhận tại thời điểm hoàn thành mở thầu vào lúc 10:03 ngày 01/07/2026 thể hiện cả ba doanh nghiệp tham gia đều chủ động đưa ra các phương án tài chính tối ưu nhằm gia tăng lợi thế trong quá trình chấm thầu.

Đơn vị hiện đang nắm giữ lợi thế lớn nhất về giá dự thầu sau giảm giá là Công ty TNHH Xây dựng Lê Phương. Với giá dự thầu gốc đưa ra ban đầu là 9.307.611.593,567 đồng cùng tỷ lệ giảm giá đề xuất 5,4%, giá dự thầu sau giảm giá của đơn vị này đạt mức 8.805.000.567 đồng. Phép tính toán chéo dựa trên giá dự toán cho thấy phương án này có khả năng tiết kiệm cho ngân sách nhà nước khoản tài chính lên tới 817.632.521,49 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm đạt mức 8,5%.

Nguồn: MSC

Ứng viên tiếp theo tạo nên điểm nhấn cho phiên mở thầu là Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Nhật Trung. Đây là doanh nghiệp duy nhất bỏ giá dự thầu gốc ở mức vượt giá gói thầu với số tiền 9.695.707.212 đồng. Tuy nhiên, nhờ đính kèm thư giảm giá lên tới 6%, giá dự thầu sau giảm giá của đơn vị được đưa về mức hợp lệ là 9.113.964.779,28 đồng. Giải pháp giảm giá này mang lại giá trị chiết khấu tiềm năng cho chủ đầu tư trị giá 508.668.309,72 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm công gần 5,3%.

Doanh nghiệp thứ ba tham gia cạnh tranh trực tiếp là Công ty TNHH Kỹ thương Hoằng Diệp. Không sử dụng cơ chế thư giảm giá, đơn vị nộp mức giá dự thầu cố định là 9.274.973.973,008 đồng. Phương án tài chính này giúp giảm chi cho quỹ đầu tư công địa phương khoản tiền 347.659.115,99 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 3,61%.

Về các tiêu chuẩn hành chính đi kèm, cả ba nhà thầu đều thống nhất đề xuất tiến độ thực hiện hợp đồng trọn gói trong vòng 180 ngày, đồng thời xuất trình bảo đảm dự thầu trị giá 100.000.000 đồng với hiệu lực bảo lãnh kéo dài 120 ngày kể từ ngày đóng thầu, hoàn toàn tương thích với các điều kiện tiên quyết của hồ sơ mời thầu.

Điều chỉnh hồ sơ mời thầu sát ngày mở thầu

Một trong những điểm đáng chú ý tại hồ sơ pháp lý của gói thầu này nằm ở nội dung sửa đổi E-HSMT theo Quyết định số 259/QĐ-VP ngày 24/06/2026 của Văn phòng HĐND và UBND xã Thạnh Đức. Nhằm bổ sung hạng mục thiết bị phòng cháy chữa cháy (PCCC) cho trường học, chủ đầu tư đã đưa vào yêu cầu chi tiết về chủng loại vật tư tại Khoản 3 Mục II Chương V của E-HSMT.

Hồ sơ yêu cầu cụ thể: Đối với máy bơm chữa cháy động cơ Diesel, động cơ phải là hiệu Jomaxx (Mã F254N) hoặc tương đương, đầu bơm hiệu Rados (Mã VPR65-250/30) hoặc tương đương; đối với máy bơm điện bù áp, yêu cầu hiệu Rados (Mã VP300/6T) hoặc tương đương; đối với tủ điện điều khiển PCCC, yêu cầu hiệu LS hoặc tương đương.

Phân tích năng lực thực tế của các ứng viên

Dữ liệu hệ thống quản lý nhà thầu cho thấy cục diện xét thầu hiện tại là cuộc đụng độ giữa những doanh nghiệp có thâm niên và mật độ phủ sóng lớn tại khu vực Tây Ninh.

Công ty TNHH Kỹ thương Hoằng Diệp (MSDN: vn3900843590), có địa chỉ tại số 71 Điện Biên Phủ, khu phố Ninh Tân, Phường Bình Minh, Tỉnh Tây Ninh, được thành lập năm 2009 do Nguyễn Thị Mỹ Uyên là người đại diện pháp luật. Là đơn vị có quy mô hoạt động đấu thầu thuộc nhóm dẫn đầu tại địa phương. Tính đến tháng 07/2026 nhà thầu đã tham gia khoảng 144 gói thầu, trong đó trúng 59 gói, trượt 75 gói, 2 chưa có kết quả, 8 gói đã bị huỷ. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) khoảng 120.129.463.956 đồng. Trong đó, với vai trò độc lập khoảng 74.466.093.073 đồng, với vai trò liên danh khoảng 45.663.370.883 đồng.

Đối thủ cạnh tranh, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Nhật Trung (MSDN: vn3900358107), có địa chỉ tại số 318, Đường Trần Hưng Đạo, Khu Phố 22, Phường Tân Ninh, Tây Ninh, được thành lập năm 2004 do Nguyễn Đình Minh là người đại diện pháp luật. Trong lịch sử hoạt động đấu thầu tính đến tháng 07/2026 nhà thầu này cũng đã tham gia khoảng 96 gói thầu, trong đó trúng 62 gói, trượt 26 gói, 4 chưa có kết quả, 4 gói đã bị huỷ. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) khoảng 358.374.959.905 đồng. Trong đó, với vai trò độc lập khoảng 167.311.067.652 đồng, với vai trò liên danh khoảng 191.063.892.253 đồng. Ngoài gói thầu đang chờ kết quả nêu trên thì Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Nhật Trung còn đang chờ kết quả Gói thầu Thi công xây dựng tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Hưng Thuận, trị giá 6.982.074.865 đồng cùng hai nhà thầu khác.

Trong khi đó, Công ty TNHH Xây dựng Lê Phương (MSDN: vn3900337499), có địa chỉ tại số 179A, Đường Thành Thái, Khu Phố Long Trung, Phường Hoà Thành, Tây Ninh, được thành lập năm 2004 do Nguyễn Lê Phương là người đại diện pháp luật. Trong lịch sử hoạt động đấu thầu tính đến tháng 07/2026 nhà thầu đã tham gia khoảng 90 gói thầu, trong đó trúng 56 gói, trượt 32 gói, 2 chưa có kết quả. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) khoảng 98.678.222.917 đồng. Trong đó, với vai trò độc lập khoảng 73.736.404.067 đồng, với vai trò liên danh khoảng 24.941.818.850 đồng, đang là ứng viên đang tạm dẫn đầu về giá sau giảm.

Góc nhìn chuyên gia

Phân tích về cục diện của gói thầu Trường THCS Lê Lợi dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định: "Việc một gói thầu quy mô hơn 9,6 tỷ đồng thu hút được 3 nhà thầu độc lập tham gia với các mức giảm giá sâu, đạt tỷ lệ tiết kiệm dao động từ 3,61% đến 8,5% là một tín hiệu rất tích cực cho thấy tính cạnh tranh cao của môi trường đầu tư công tại địa phương. Quy trình xét thầu trong giai đoạn tiếp theo cần bám sát các điều kiện làm rõ hồ sơ dự thầu quy định tại Điều 30 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. Đặc biệt, đối với các nhà thầu tham gia nhiều gói thầu cùng thời điểm, tổ chuyên gia cần rà soát kỹ lưỡng tính khả thi của phương án huy động thiết bị và nhân sự chủ chốt để bảo đảm công trình xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia được triển khai đúng tiến độ, chất lượng, minh bạch và tối ưu hóa tối đa giá trị dòng vốn ngân sách".

Hiện tại, gói thầu vẫn đang trong quá trình đánh giá của các chuyên gia. Quyền quyết định lựa chọn nhà thầu tối ưu nhất thuộc thẩm quyền của Văn phòng HĐND và UBND xã Thạnh Đức dựa trên các báo cáo thẩm định chuyên môn độc lập.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin./.