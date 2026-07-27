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[GALLERY] Hơn 20 năm bỏ hoang, 3 tòa tái định cư ở Hà Nội xuống cấp nghiêm trọng

Kinh doanh - Địa ốc

[GALLERY] Hơn 20 năm bỏ hoang, 3 tòa tái định cư ở Hà Nội xuống cấp nghiêm trọng

Được xây dựng từ hơn 20 năm trước để phục vụ tái định cư, 3 tòa N03, N04, N05 tại Khu đô thị Sài Đồng đến nay vẫn bỏ không, nhiều hạng mục xuống cấp.

Thúy Hồng
Ba tòa nhà tái định cư N03, N04 và N05 tại Khu đô thị Sài Đồng (phường Phúc Đồng, Hà Nội) được xây dựng trong giai đoạn 2001-2006 nhằm phục vụ tái định cư tại chỗ cho các hộ dân thuộc dự án mở rộng phố Sài Đồng. Tuy nhiên, đến nay công trình vẫn chưa được đưa vào khai thác.
Ba tòa nhà tái định cư N03, N04 và N05 tại Khu đô thị Sài Đồng (phường Phúc Đồng, Hà Nội) được xây dựng trong giai đoạn 2001-2006 nhằm phục vụ tái định cư tại chỗ cho các hộ dân thuộc dự án mở rộng phố Sài Đồng. Tuy nhiên, đến nay công trình vẫn chưa được đưa vào khai thác.
Dự án do Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 Hà Nội (HANCO3) làm chủ đầu tư, gồm 3 khối nhà cao 6 tầng với khoảng 150 căn hộ. Đây từng được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu bố trí tái định cư cho các hộ dân trong khu vực.
Dự án do Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 Hà Nội (HANCO3) làm chủ đầu tư, gồm 3 khối nhà cao 6 tầng với khoảng 150 căn hộ. Đây từng được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu bố trí tái định cư cho các hộ dân trong khu vực.
Nhìn từ bên ngoài, nhiều hạng mục của công trình đã không còn giữ được diện mạo ban đầu. Các mảng tường xuất hiện tình trạng bong tróc, rêu mốc và loang lổ sau nhiều năm chịu tác động của thời tiết.
Nhìn từ bên ngoài, nhiều hạng mục của công trình đã không còn giữ được diện mạo ban đầu. Các mảng tường xuất hiện tình trạng bong tróc, rêu mốc và loang lổ sau nhiều năm chịu tác động của thời tiết.
Nhiều ô cửa kính tại các tòa nhà đã bị vỡ, để lộ phần bên trong công trình. Một số vị trí không còn nguyên hiện trạng, cho thấy dấu vết xuống cấp sau nhiều năm không được khai thác.
Nhiều ô cửa kính tại các tòa nhà đã bị vỡ, để lộ phần bên trong công trình. Một số vị trí không còn nguyên hiện trạng, cho thấy dấu vết xuống cấp sau nhiều năm không được khai thác.
Phần đất xung quanh ba tòa nhà hiện được nhiều người dân tận dụng để trồng rau. Các luống rau được chia thành từng khoảnh nhỏ, phủ kín một phần diện tích vốn thuộc khuôn viên dự án.
Phần đất xung quanh ba tòa nhà hiện được nhiều người dân tận dụng để trồng rau. Các luống rau được chia thành từng khoảnh nhỏ, phủ kín một phần diện tích vốn thuộc khuôn viên dự án.
Theo ghi nhận của phóng viên, khu vực tầng 1 của một trong ba tòa nhà hiện bị chiếm dụng làm nơi chứa đồ. Bên trong tập kết nhiều vật liệu xây dựng, đồ dùng cũ và các vật dụng khác được chất đống, để lộn xộn.
Theo ghi nhận của phóng viên, khu vực tầng 1 của một trong ba tòa nhà hiện bị chiếm dụng làm nơi chứa đồ. Bên trong tập kết nhiều vật liệu xây dựng, đồ dùng cũ và các vật dụng khác được chất đống, để lộn xộn.
Nhiều lối ra vào của các tòa nhà trong tình trạng đóng kín, không có dấu hiệu được sử dụng. Qua quan sát, khu vực này vắng bóng người sinh hoạt hay hoạt động quản lý thường xuyên.
Nhiều lối ra vào của các tòa nhà trong tình trạng đóng kín, không có dấu hiệu được sử dụng. Qua quan sát, khu vực này vắng bóng người sinh hoạt hay hoạt động quản lý thường xuyên.
Ổ khóa tại cửa ra vào một trong các tòa nhà đã hoen gỉ sau thời gian dài không mở. Nhiều hạng mục bên ngoài công trình cũng có dấu hiệu xuống cấp theo thời gian.
Ổ khóa tại cửa ra vào một trong các tòa nhà đã hoen gỉ sau thời gian dài không mở. Nhiều hạng mục bên ngoài công trình cũng có dấu hiệu xuống cấp theo thời gian.
Nhiều khoảng đất xung quanh công trình còn trở thành nơi tập kết phế liệu, vật liệu xây dựng và đồ dùng cũ, khiến cảnh quan khu vực trở nên nhếch nhác
Nhiều khoảng đất xung quanh công trình còn trở thành nơi tập kết phế liệu, vật liệu xây dựng và đồ dùng cũ, khiến cảnh quan khu vực trở nên nhếch nhác
Sau nhiều năm không được khai thác, khuôn viên quanh các tòa nhà phủ kín cỏ dại và cây bụi. Nhiều khoảng đất vốn được quy hoạch làm không gian chung nay bị bỏ mặc, tạo cảm giác hoang vắng.
Sau nhiều năm không được khai thác, khuôn viên quanh các tòa nhà phủ kín cỏ dại và cây bụi. Nhiều khoảng đất vốn được quy hoạch làm không gian chung nay bị bỏ mặc, tạo cảm giác hoang vắng.
Năm 2017, Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 Hà Nội (HANCO3) đã có văn bản đề nghị UBND TP Hà Nội cho phép phá dỡ toàn bộ ba tòa nhà để xây dựng dự án mới phục vụ tái định cư. Sau đó, Thành ủy Hà Nội ban hành Văn bản số 1274 ngày 18/7/2017, yêu cầu nghiên cứu hai phương án gồm cải tạo khu nhà để làm nhà ở xã hội hoặc phá dỡ toàn bộ để xây dựng quỹ nhà mới.
Năm 2017, Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 Hà Nội (HANCO3) đã có văn bản đề nghị UBND TP Hà Nội cho phép phá dỡ toàn bộ ba tòa nhà để xây dựng dự án mới phục vụ tái định cư. Sau đó, Thành ủy Hà Nội ban hành Văn bản số 1274 ngày 18/7/2017, yêu cầu nghiên cứu hai phương án gồm cải tạo khu nhà để làm nhà ở xã hội hoặc phá dỡ toàn bộ để xây dựng quỹ nhà mới.
Sau gần 20 năm kể từ khi hoàn thành xây dựng, ba tòa nhà tái định cư N03, N04 và N05 vẫn chưa được cải tạo, phá dỡ hoặc đưa vào sử dụng. Việc công trình nhiều năm chưa phát huy công năng tiếp tục đặt ra bài toán về hiệu quả khai thác quỹ nhà tái định cư trên địa bàn Hà Nội.
Sau gần 20 năm kể từ khi hoàn thành xây dựng, ba tòa nhà tái định cư N03, N04 và N05 vẫn chưa được cải tạo, phá dỡ hoặc đưa vào sử dụng. Việc công trình nhiều năm chưa phát huy công năng tiếp tục đặt ra bài toán về hiệu quả khai thác quỹ nhà tái định cư trên địa bàn Hà Nội.
Video: Cận cảnh 3 tòa tái định cư "đắp chiếu" gần 20 năm giữa lòng Hà Nội.
Thúy Hồng
#Tình trạng xuống cấp khu nhà tái định cư Hà Nội #Chậm trễ khai thác các tòa nhà bỏ hoang #Dự án xây dựng và cải tạo khu nhà cũ #Ảnh hưởng của bỏ hoang đến cảnh quan khu vực #Chính sách quản lý và xử lý nhà tái định cư

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