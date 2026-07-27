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[GALLERY] Suzuki Brezza 2026 chỉ hơn 200 triệu, SUV giá rẻ "đấu" Toyota Raize

Số hóa - Xe

[GALLERY] Suzuki Brezza 2026 chỉ hơn 200 triệu, SUV giá rẻ "đấu" Toyota Raize

Dựa trên cơ sở của "đàn anh" Suzuki Vitara, Brezza đã trải qua đợt nâng cấp giữa vòng đời đem tới nhiều thay đổi, đặc biệt là động cơ mạnh và giá rẻ hơn.

Hải Nam
Maruti Suzuki đã chính thức giới thiệu mẫu SUV đô thị Brezza 2026 tại thị trường Ấn Độ. Xe dựa trên cơ sở Vitara, với trục cơ sở ngang bằng nhưng chiều dài ngắn hơn để vẫn lọt trong phân khúc A. Xe có 4 cấu hình khác nhau là LXi, VXi, ZXi và ZXi Plus, cùng 2 lựa chọn hộp số và 3 lựa chọn động cơ.
Maruti Suzuki đã chính thức giới thiệu mẫu SUV đô thị Brezza 2026 tại thị trường Ấn Độ. Xe dựa trên cơ sở Vitara, với trục cơ sở ngang bằng nhưng chiều dài ngắn hơn để vẫn lọt trong phân khúc A. Xe có 4 cấu hình khác nhau là LXi, VXi, ZXi và ZXi Plus, cùng 2 lựa chọn hộp số và 3 lựa chọn động cơ.
Phiên bản nâng cấp của Suzuki Brezza năm 2026 mang đến những cập nhật cần thiết để bắt kịp với các đối thủ giàu công nghệ và đáp ứng nhu cầu an toàn của người mua. Phần đầu xe Brezza trông tươi mới hơn nhờ cản trước được thiết kế sắc sảo hơn, với đường viền tinh tế hơn thể hiện phiên bản và động cơ bên dưới nắp ca-pô.
Phiên bản nâng cấp của Suzuki Brezza năm 2026 mang đến những cập nhật cần thiết để bắt kịp với các đối thủ giàu công nghệ và đáp ứng nhu cầu an toàn của người mua. Phần đầu xe Brezza trông tươi mới hơn nhờ cản trước được thiết kế sắc sảo hơn, với đường viền tinh tế hơn thể hiện phiên bản và động cơ bên dưới nắp ca-pô.
Đèn sương mù giờ đây cũng có thiết kế hình tam giác sắc nét với khe thông gió khí động học nhỏ gọn. Hình dáng tổng thể từ bên hông vẫn tương tự như mẫu xe tiền nhiệm, với những thay đổi bao gồm thiết kế mới cho ốp cửa và mâm hợp kim hiện đại. Phần đuôi xe Brezza cũng có thiết kế mới cho ốp cản sau và logo “turbo” mới trên cửa hậu với bản tăng áp.
Đèn sương mù giờ đây cũng có thiết kế hình tam giác sắc nét với khe thông gió khí động học nhỏ gọn. Hình dáng tổng thể từ bên hông vẫn tương tự như mẫu xe tiền nhiệm, với những thay đổi bao gồm thiết kế mới cho ốp cửa và mâm hợp kim hiện đại. Phần đuôi xe Brezza cũng có thiết kế mới cho ốp cản sau và logo “turbo” mới trên cửa hậu với bản tăng áp.
Thuộc phân khúc SUV cỡ A, Brezza chia sẻ chung chiều dài tổng thể và nhóm khách hàng mục tiêu với mẫu xe anh em Suzuki Fronx. Tuy nhiên, xét về trang bị, Brezza không đa dạng tính năng như người anh em. Một số đối thủ khác của mẫu xe này có thể kể tới như Kia Sonet, Hyundai Venue hay Toyota Raize.
Thuộc phân khúc SUV cỡ A, Brezza chia sẻ chung chiều dài tổng thể và nhóm khách hàng mục tiêu với mẫu xe anh em Suzuki Fronx. Tuy nhiên, xét về trang bị, Brezza không đa dạng tính năng như người anh em. Một số đối thủ khác của mẫu xe này có thể kể tới như Kia Sonet, Hyundai Venue hay Toyota Raize.
Thiết kế nội thất của Brezza cũng được nâng cấp tương tự như ngoại thất. Mặc dù bố cục cơ bản vẫn giữ nguyên, nhưng màu sắc và chất liệu đã được cập nhật nhẹ. Thiết kế bảng điều khiển có thêm tấm ốp màu đồng mờ mới được bao quanh bởi các chi tiết màu đen bóng.
Thiết kế nội thất của Brezza cũng được nâng cấp tương tự như ngoại thất. Mặc dù bố cục cơ bản vẫn giữ nguyên, nhưng màu sắc và chất liệu đã được cập nhật nhẹ. Thiết kế bảng điều khiển có thêm tấm ốp màu đồng mờ mới được bao quanh bởi các chi tiết màu đen bóng.
Các phiên bản cao cấp hơn của Suzuki Brezza 2026 được trang bị hệ thống thông tin giải trí màn hình cảm ứng lớn hơn 10,1 inch và bảng điều khiển điều hòa mới với núm điều chỉnh âm lượng. Cả hai đều được thừa hưởng từ mẫu xe Victoris.
Các phiên bản cao cấp hơn của Suzuki Brezza 2026 được trang bị hệ thống thông tin giải trí màn hình cảm ứng lớn hơn 10,1 inch và bảng điều khiển điều hòa mới với núm điều chỉnh âm lượng. Cả hai đều được thừa hưởng từ mẫu xe Victoris.
Brezza còn nâng tầm không gian cabin với hệ thống đèn chiếu sáng nội thất. Ghế ngồi được bọc bằng chất liệu giả da và vải màu nâu và đen, cửa xe cũng sử dụng tông màu tương tự. Brezza có 5 lựa chọn màu sắc: Trắng Bắc Cực, Đỏ Rực Rỡ, Xám Dung Nham, Đen Xanh Ngọc Trai và Bạc Lộng Lẫy. Trong số đó, các màu Đỏ, Trắng và Be cũng có thể được phối hai tông màu.
Brezza còn nâng tầm không gian cabin với hệ thống đèn chiếu sáng nội thất. Ghế ngồi được bọc bằng chất liệu giả da và vải màu nâu và đen, cửa xe cũng sử dụng tông màu tương tự. Brezza có 5 lựa chọn màu sắc: Trắng Bắc Cực, Đỏ Rực Rỡ, Xám Dung Nham, Đen Xanh Ngọc Trai và Bạc Lộng Lẫy. Trong số đó, các màu Đỏ, Trắng và Be cũng có thể được phối hai tông màu.
Phiên bản Brezza 2026 được trang bị nhiều tính năng bao gồm hệ thống thông tin giải trí màn hình cảm ứng 10,1 inch với Android Auto và Apple CarPlay không dây, ghế trước thông gió, bộ lọc không khí cabin PM 2.5, hệ thống âm thanh Arkamys 6 loa, điều hòa tự động, cửa sổ trời toàn cảnh, màn hình hiển thị thông tin trên kính chắn gió, bộ sạc không dây và công nghệ xe kết nối.
Phiên bản Brezza 2026 được trang bị nhiều tính năng bao gồm hệ thống thông tin giải trí màn hình cảm ứng 10,1 inch với Android Auto và Apple CarPlay không dây, ghế trước thông gió, bộ lọc không khí cabin PM 2.5, hệ thống âm thanh Arkamys 6 loa, điều hòa tự động, cửa sổ trời toàn cảnh, màn hình hiển thị thông tin trên kính chắn gió, bộ sạc không dây và công nghệ xe kết nối.
Brezza cũng được trang bị công nghệ an toàn như 6 túi khí, ABS với EBD, camera 360 độ, một số tính năng ADAS cấp độ 1 bao gồm cảnh báo phương tiện cắt ngang (RCTA), cảnh báo điểm mù (BSW) và cảnh báo thoát hiểm an toàn, cảm biến đỗ xe phía trước và hệ thống giám sát áp suất lốp (TPMS). Thêm vào đó, Brezza mới còn đạt 5 sao trong bài kiểm tra va chạm Bharat NCAP.
Brezza cũng được trang bị công nghệ an toàn như 6 túi khí, ABS với EBD, camera 360 độ, một số tính năng ADAS cấp độ 1 bao gồm cảnh báo phương tiện cắt ngang (RCTA), cảnh báo điểm mù (BSW) và cảnh báo thoát hiểm an toàn, cảm biến đỗ xe phía trước và hệ thống giám sát áp suất lốp (TPMS). Thêm vào đó, Brezza mới còn đạt 5 sao trong bài kiểm tra va chạm Bharat NCAP.
Brezza có hai tùy chọn động cơ: động cơ xăng tăng áp 1 lít chỉ đi kèm hộp số sàn 6 cấp và động cơ xăng hút khí tự nhiên 1.5 lít có thêm tùy chọn khí CNG. Giống như trên dòng xe Victoris, Brezza cũng được trang bị bình chứa khí CNG dưới gầm xe. Động cơ này đi kèm với hộp số sàn 6 cấp và tùy chọn hộp số tự động 6 cấp chỉ dành cho các phiên bản không sử dụng khí CNG.
Brezza có hai tùy chọn động cơ: động cơ xăng tăng áp 1 lít chỉ đi kèm hộp số sàn 6 cấp và động cơ xăng hút khí tự nhiên 1.5 lít có thêm tùy chọn khí CNG. Giống như trên dòng xe Victoris, Brezza cũng được trang bị bình chứa khí CNG dưới gầm xe. Động cơ này đi kèm với hộp số sàn 6 cấp và tùy chọn hộp số tự động 6 cấp chỉ dành cho các phiên bản không sử dụng khí CNG.
Tại thị trường Ấn Độ, Suzuki Brezza 2026 có mức giá khởi điểm từ 7,40 lakh Rs (tương đương khoảng 202 triệu đồng). Với những nâng cấp đáng kể cùng giá bán rẻ hơn, mẫu xe này sẽ trực tiếp thách thức Toyota Raize, Kia Sonet và Hyundai Venue tại nhiều thị trường trong thời gian sắp tới.
Tại thị trường Ấn Độ, Suzuki Brezza 2026 có mức giá khởi điểm từ 7,40 lakh Rs (tương đương khoảng 202 triệu đồng). Với những nâng cấp đáng kể cùng giá bán rẻ hơn, mẫu xe này sẽ trực tiếp thách thức Toyota Raize, Kia Sonet và Hyundai Venue tại nhiều thị trường trong thời gian sắp tới.
Hải Nam
#Suzuki Brezza 2026 chỉ hơn 200 triệu #Suzuki Brezza #SUV giá rẻ #Toyota Raize #động cơ mạnh #nâng cấp xe

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