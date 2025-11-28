Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc

TP HCM: Đối thủ “hụt hơi”, Giáo dục Toàn Thắng “ôm trọn” gói thầu hơn 1,6 tỷ

Loại 2 đối thủ, Công ty Giáo dục Toàn Thắng trúng gói thầu mua sắm của Văn phòng Đảng ủy phường An Phú Đông (TP HCM).

An Nhiên

Đối thủ “hụt hơi” vì không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật

Gói thầu trên thuộc dự án mua sắm tài sản, trang thiết bị phục vụ công tác tại Trụ sở Đảng ủy phường An Phú Đông do Văn phòng Đảng ủy phường An Phú Đông làm chủ đầu tư. Theo đó, gói thầu mua sắm tài sản, trang thiết bị phục vụ công tác tại Trụ sở Đảng ủy phường An Phú Đông có giá 1,71 tỷ đồng được chào hàng cạnh tranh. Ngày 25/11/2025, Văn Phòng Đảng Ủy Phường An Phú Đông đã phê duyệt cho Công ty TNHH Sản xuất Kinh doanh Thiết bị Giáo dục Toàn Thắng trúng thầu với giá 1,678 tỷ đồng thực hiện trong 30 ngày.

77.jpg
Chánh Văn phòng Đảng Ủy Phường An Phú Đông, ông Nguyễn Văn Trường đã ký Quyết định Công ty TNHH Sản xuất Kinh doanh Thiết bị Giáo dục Toàn Thắng trúng thầu với giá 1,678 tỷ đồng thực hiện trong 30 ngày. Nguồn: MSC

Tại Báo cáo đánh giá E-HSDT của đơn vị tư vấn Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Nhật Minh Tiến: Cả 2 đối thủ Công ty CP Trang trí Nội thất Hoàn Thành, Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Mộc Kiến Quốc bị loại với lý do “E-HSDT không đáp ứng về kỹ thuật”.

11.jpg
Nguồn: MSC

Công ty TNHH Sản xuất Kinh doanh Thiết bị Giáo dục Toàn Thắng địa chỉ tại phường Bình Quới, TP HCM đã trúng 46/78 gói thầu với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm liên danh) hơn 61 tỷ đồng (trên 3,91 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu). Công ty thường trúng gói thầu thiết bị xây dựng trường học, trong đó phải kể đến:

Gói thầu Mua sắm - Cung cấp, lắp đặt thiết bị thuộc dự án Xây dựng Trường Mầm non Tân Thới Nhất 1; ngày 15/10 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 12 đã phê duyệt Công ty TNHH Sản xuất Kinh doanh Thiết bị Giáo dục Toàn Thắng – Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Xây dựng An Gia Nguyễn trúng thầu với giá 4,11 tỷ đồng thực hiện trong 90 ngày;

Tại dự án Nâng cấp, sửa chữa Trường Mầm non Thạnh An của UBND xã Thạnh An, Công ty TNHH Sản xuất Kinh doanh Thiết bị Giáo dục Toàn Thắng trúng gói thiết bị với giá 489 triệu đồng;

Gói thầu chi phí thiết bị thuộc dự án Nâng cấp và trang bị cơ sở vật chất và trang thiết bị Nhà Thiếu nhi huyện Cần Giờ đảm bảo hoạt động và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của thiếu nhi huyện Cần Giờ của UBND xã Cần Giờ với giá trúng thầu 2,11 tỷ đồng;

Gói thiết bị thuộc dự án Sửa chữa, xây dựng mới nhà thi đấu đa năng Trường Trung học cơ sở Phong Phú của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Bình Chánh với giá trúng thầu 522 triệu đồng thực hiện trong 90 ngày…

#Công ty Giáo dục Toàn Thắng #Văn phòng Đảng ủy phường An Phú Đông #tphcm

Bài liên quan

Bạn đọc

Tây Ninh: Thành Phát I được chỉ định mua thiết bị trường TH&THCS Thanh Phú

Gói thầu mua sắm thiết bị thuộc dự án Trường TH&THCS Thanh Phú tiếp tục được Ban QLDA huyện Bến Lức chỉ định cho Công ty Thành Phát I.

Với tổng mức đầu tư 10,543 tỷ đồng, dự án Trường TH&THCS Thanh Phú được UBND huyện Bến Lức (cũ) phê duyệt ngày 09/12/2024.

Trong đó, gói mua sắm thiết bị có giá 906 triệu đồng; ngày 11/11/2025, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Bến Lức đã phê duyệt Quyết định 336/QĐ-QLDA chỉ định thầu cho Công ty TNHH Thành Phát I trúng với giá 676 triệu đồng (tỷ lệ tiết kiệm 25,43%) thực hiện trong 120 ngày.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Gói thầu trường ĐH SPKT TP HCM: Nhà thầu quen mặt dự thầu tiết kiệm 0,23%

Gói thầu thi công xây dựng và mua sắm thiết bị trường ĐH SPKT TP HCM đã thu hút 2 nhà thầu: Công ty Elite Design & Build và Công ty Nam Long Thịnh dự thầu.

Cụ thể, tại kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) Cải tạo, sửa chữa nhà kho thành khu sinh hoạt chung và hàng rào bảo vệ Ký túc xá dịch vụ Cơ sở 2 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (trường ĐH SPKT TP HCM) với dự toán 3,84 tỷ đồng; trường ĐH SPKT TP HCM phê duyệt theo Quyết định 3602/QĐ-ĐHSPKT ngày 26/09/2025.

Gói thầu thi công xây dựng và mua sắm thiết bị có giá 3,23 tỷ đồng do trường ĐH SPKT TP HCM trực tiếp mời thầu.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Nhà thầu nào cung cấp thiết bị trường Phổ thông dân tộc nội trú Tây Ninh?

Gói thầu mua sắm thiết bị giáo dục, cải tạo cơ sở vật chất thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia của trường PTDT nội trú tỉnh Tây Ninh đã chọn xong nhà thầu.

Tại kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán Mua sắm thiết bị giáo dục, cải tạo cơ sở vật chất thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia của trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Tây Ninh do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh phê duyệt theo Quyết định 404/QĐ-SGDĐT ngày 13/8/2025.

Gói thầu mua sắm thiết bị giáo dục, cải tạo cơ sở vật chất thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia của trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Tây Ninh có giá 2,23 tỷ đồng do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh trực tiếp lựa chọn nhà thầu.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới