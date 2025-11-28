TP HCM: Đối thủ “hụt hơi”, Giáo dục Toàn Thắng “ôm trọn” gói thầu hơn 1,6 tỷ

Đối thủ “hụt hơi” vì không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật

Gói thầu trên thuộc dự án mua sắm tài sản, trang thiết bị phục vụ công tác tại Trụ sở Đảng ủy phường An Phú Đông do Văn phòng Đảng ủy phường An Phú Đông làm chủ đầu tư. Theo đó, gói thầu mua sắm tài sản, trang thiết bị phục vụ công tác tại Trụ sở Đảng ủy phường An Phú Đông có giá 1,71 tỷ đồng được chào hàng cạnh tranh. Ngày 25/11/2025, Văn Phòng Đảng Ủy Phường An Phú Đông đã phê duyệt cho Công ty TNHH Sản xuất Kinh doanh Thiết bị Giáo dục Toàn Thắng trúng thầu với giá 1,678 tỷ đồng thực hiện trong 30 ngày.

Chánh Văn phòng Đảng Ủy Phường An Phú Đông, ông Nguyễn Văn Trường đã ký Quyết định Công ty TNHH Sản xuất Kinh doanh Thiết bị Giáo dục Toàn Thắng trúng thầu với giá 1,678 tỷ đồng thực hiện trong 30 ngày. Nguồn: MSC

Tại Báo cáo đánh giá E-HSDT của đơn vị tư vấn Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Nhật Minh Tiến: Cả 2 đối thủ Công ty CP Trang trí Nội thất Hoàn Thành, Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Mộc Kiến Quốc bị loại với lý do “E-HSDT không đáp ứng về kỹ thuật”.

Nguồn: MSC

Công ty TNHH Sản xuất Kinh doanh Thiết bị Giáo dục Toàn Thắng địa chỉ tại phường Bình Quới, TP HCM đã trúng 46/78 gói thầu với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm liên danh) hơn 61 tỷ đồng (trên 3,91 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu). Công ty thường trúng gói thầu thiết bị xây dựng trường học, trong đó phải kể đến:

Gói thầu Mua sắm - Cung cấp, lắp đặt thiết bị thuộc dự án Xây dựng Trường Mầm non Tân Thới Nhất 1; ngày 15/10 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 12 đã phê duyệt Công ty TNHH Sản xuất Kinh doanh Thiết bị Giáo dục Toàn Thắng – Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Xây dựng An Gia Nguyễn trúng thầu với giá 4,11 tỷ đồng thực hiện trong 90 ngày;

Tại dự án Nâng cấp, sửa chữa Trường Mầm non Thạnh An của UBND xã Thạnh An, Công ty TNHH Sản xuất Kinh doanh Thiết bị Giáo dục Toàn Thắng trúng gói thiết bị với giá 489 triệu đồng;

Gói thầu chi phí thiết bị thuộc dự án Nâng cấp và trang bị cơ sở vật chất và trang thiết bị Nhà Thiếu nhi huyện Cần Giờ đảm bảo hoạt động và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của thiếu nhi huyện Cần Giờ của UBND xã Cần Giờ với giá trúng thầu 2,11 tỷ đồng;

Gói thiết bị thuộc dự án Sửa chữa, xây dựng mới nhà thi đấu đa năng Trường Trung học cơ sở Phong Phú của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Bình Chánh với giá trúng thầu 522 triệu đồng thực hiện trong 90 ngày…