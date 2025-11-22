Tây Ninh: Thành Phát I được chỉ định mua thiết bị trường TH&THCS Thanh Phú

Gói thầu mua sắm thiết bị thuộc dự án Trường TH&THCS Thanh Phú tiếp tục được Ban QLDA huyện Bến Lức chỉ định cho Công ty Thành Phát I.

Với tổng mức đầu tư 10,543 tỷ đồng, dự án Trường TH&THCS Thanh Phú được UBND huyện Bến Lức (cũ) phê duyệt ngày 09/12/2024.

Trong đó, gói mua sắm thiết bị có giá 906 triệu đồng; ngày 11/11/2025, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Bến Lức đã phê duyệt Quyết định 336/QĐ-QLDA chỉ định thầu cho Công ty TNHH Thành Phát I trúng với giá 676 triệu đồng (tỷ lệ tiết kiệm 25,43%) thực hiện trong 120 ngày.

Trúng 15 gói thầu tại Ban QLDA huyện Bến Lức

Công ty TNHH Thành Phát I có địa chỉ xã Bình Đức, Tây Ninh là nhà thầu quen mặt tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bến Lức (Ban QLDA huyện Bến Lức) với các dự án trường học, mua sắm thiết bị.

Công ty đã tham gia 44 gói thầu, trúng 31 gói, 1 gói chưa có kết quả với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm liên danh) hơn 152,71 tỷ đồng (trên 7,11 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu).

Từ năm 2021 đến ngày 11/11/2025, công ty đã trúng 15 gói thầu gồm thi công xây dựng, mua sắm thiết bị tại Ban QLDA huyện Bến Lức. Có đến 8/15 gói mua sắm thiết bị được chỉ định thầu, chủ yếu mua sắm thiết bị trường học trên địa bàn.

Từ năm 2018 đến tháng 3/2025, công ty đã trúng 8 gói xây lắp do Công ty TNHH MTV Tư vấn Thiết kế Việt Thiên Phúc mời thầu.

Ông Huỳnh Hữu Dũng - Giám đốc Ban QLDA huyện Bến Lức đã ký Quyết định liên danh Thành Phát I - Bến Lức (Công ty TNHH Thành Phát I – Công ty TNHH Xây dựng Bến Lức) trúng thầu với giá 10,637 tỷ đồng. Nguồn: MSC

Trong đó phải kể đến, gói thầu thi công xây dựng trường MG Thanh Phú; ngày 11/3/2025, Ban QLDA huyện Bến Lức đã phê duyệt liên danh Thành Phát I - Bến Lức (Công ty TNHH Thành Phát I – Công ty TNHH Xây dựng Bến Lức) trúng thầu với giá 10,637 tỷ đồng thực hiện trong 300 ngày;

Tại dự án Trường TH&THCS Võ Công Tồn, liên danh Thành Phát I – Khoa Đạt (Công ty TNHH Thành Phát I – Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khoa Đạt) trúng liền 2 gói xây lắp:

Gói thầu Thi công xây dựng các hạng mục giai đoạn 1 với giá hơn 24,76 tỷ đồng thực hiện trong 330 ngày;

Gói thầu Thi công xây dựng các hạng mục giai đoạn 2 với giá hơn 17,492 tỷ đồng thực hiện trong 300 ngày…

Bên cạnh đó, công ty còn được chỉ định thầu các gói mua sắm thiết bị tại Ban QLDA huyện Bến Lức:

Gói mua sắm thiết bị tại Trường THCS Thạnh Hoà, Ban QLDA huyện Bến Lức chỉ định cho Công ty TNHH Thành Phát I trúng với giá 614 triệu đồng;

Gói thầu mua sắm thiết bị giai đoạn 1 trường THCS Gò Đen với giá trúng thầu 605 triệu đồng;

Tại dự án Trường THCS Nhựt Chánh, gói thầu mua sắm thiết bị với giá dự toán 685 triệu đồng, Ban QLDA huyện Bến Lức đã chỉ định thầu Công ty TNHH Thành Phát I trúng với giá 664 triệu đồng…