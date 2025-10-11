Nhà thầu nào cung cấp thiết bị trường Phổ thông dân tộc nội trú Tây Ninh?

Gói thầu mua sắm thiết bị giáo dục, cải tạo cơ sở vật chất thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia của trường PTDT nội trú tỉnh Tây Ninh đã chọn xong nhà thầu.

Tại kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán Mua sắm thiết bị giáo dục, cải tạo cơ sở vật chất thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia của trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Tây Ninh do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh phê duyệt theo Quyết định 404/QĐ-SGDĐT ngày 13/8/2025.

Gói thầu mua sắm thiết bị giáo dục, cải tạo cơ sở vật chất thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia của trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Tây Ninh có giá 2,23 tỷ đồng do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh trực tiếp lựa chọn nhà thầu.

Ngày 7/10, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh - Ông Nguyễn Quang Thái đã ký Quyết định 88/QĐ-SGDĐT Công ty CP Sách – Thiết bị Giáo dục Tây Ninh trúng thầu với giá 2,15 tỷ đồng thực hiện trong 60 ngày. Nguồn: MSC

Ngày 7/10/2025, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh đã phê duyệt Quyết định 688/QĐ-SGDĐT Công ty CP Sách – Thiết bị Giáo dục Tây Ninh trúng thầu với giá 2,15 tỷ đồng thực hiện trong 60 ngày. Công ty CP Công nghệ Diệp Thảo bị loại với lý do “không đánh giá do nhà thầu xếp hạng 1 đã đạt yêu cầu theo E-HSMT”.

Công ty CP Sách – Thiết bị Giáo dục Tây Ninh có địa chỉ tại Phường Tân Ninh, Tây Ninh đã trúng 53/96 gói thầu với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm liên danh) hơn 135,27 tỷ đồng (trên 1,478 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu).

Các gói thầu công ty đã trúng phải kể đến:

Gói thầu Mua bổ sung bàn ghế phục vụ dạy học lớp 10 năm học 2024-2025 của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên Cụm TP Tây Ninh với 239 triệu đồng thực hiện trong 20 ngày;

Gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt phòng học của Trường THPT Quang Trung, Tây Ninh với giá 99 triệu đồng thực hiện trong 60 ngày;

Trước đó, tại kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm trang thiết bị dạy học Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Tây Ninh, Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh đã phê duyệt cho Công ty CP Sách – Thiết bị Giáo dục Tây Ninh trúng thầu với giá 2,813 tỷ đồng thực hiện trong 30 ngày. Đây là nhà thầu duy nhất tham gia và trúng.

Công ty CP Sách – Thiết bị Giáo dục Tây Ninh đang dự gói thiết bị thuộc dự án Xây dựng mở rộng khối phòng học và sửa chữa cải tạo hội trường trung tâm chính trị huyện của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Củ Chi với giá dự thầu hơn 2 tỷ đồng.