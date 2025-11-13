Gói thầu trường ĐH SPKT TP HCM: Nhà thầu quen mặt dự thầu tiết kiệm 0,23%

Gói thầu thi công xây dựng và mua sắm thiết bị trường ĐH SPKT TP HCM đã thu hút 2 nhà thầu: Công ty Elite Design & Build và Công ty Nam Long Thịnh dự thầu.

Cụ thể, tại kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) Cải tạo, sửa chữa nhà kho thành khu sinh hoạt chung và hàng rào bảo vệ Ký túc xá dịch vụ Cơ sở 2 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (trường ĐH SPKT TP HCM) với dự toán 3,84 tỷ đồng; trường ĐH SPKT TP HCM phê duyệt theo Quyết định 3602/QĐ-ĐHSPKT ngày 26/09/2025.

Gói thầu thi công xây dựng và mua sắm thiết bị có giá 3,23 tỷ đồng do trường ĐH SPKT TP HCM trực tiếp mời thầu.

Biên bản mở thầu đã công bố ngày 3/11. Nguồn: MSC

Theo biên bản mở thầu đã công bố ngày 03/11/2025, gói thầu đã thu hút 2 nhà thầu Công ty TNHH Elite Design & Build dự thầu với giá 3,234 tỷ đồng (tỷ lệ tiết kiệm 0,125%); Công ty TNHH Nam Long Thịnh với giá dự thầu 3,230 tỷ đồng (tỷ lệ tiết kiệm 0,23%).

Năng lực nhà thầu

Công ty TNHH Tư Vấn Thương Mại Dịch Vụ Elite (TP HCM) tham gia 1 gói thầu nhưng chưa có kết quả.

Công ty TNHH Nam Long Thịnh có địa chỉ tại Phường Bình Thạnh, TP HCM; đã tham gia 67 gói thầu, trúng 47 gói, 1 gói chưa có kết quả với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm liên danh) hơn 119,65 tỷ đồng.

Từ năm 2024 đến tháng 2/2025, công ty đã trúng 4 gói xây lắp tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM.

Trong đó phải kể đến:

Gói thầu thi công xây dựng và cung cấp thiết bị thuộc dự án Cải tạo, sửa chữa xưởng thực hành thành ký túc xá nội trú sinh viên học môn Quốc phòng và An ninh Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh; ngày 22/02/2025 liên danh Nam Long Thịnh - Sông Hồng (Công ty TNHH Nam Long Thịnh – Công ty CP Xây dựng Sông Hồng) trúng với giá 11,28 tỷ đồng thực hiện trong 90 ngày;

Gói thầu thuộc dự án Cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh khu D Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM với giá trúng thầu 2,89 tỷ đồng thực hiện trong 60 ngày…