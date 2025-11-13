Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc

Gói thầu trường ĐH SPKT TP HCM: Nhà thầu quen mặt dự thầu tiết kiệm 0,23%

Gói thầu thi công xây dựng và mua sắm thiết bị trường ĐH SPKT TP HCM đã thu hút 2 nhà thầu: Công ty Elite Design & Build và Công ty Nam Long Thịnh dự thầu.

Lam Thy

Cụ thể, tại kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) Cải tạo, sửa chữa nhà kho thành khu sinh hoạt chung và hàng rào bảo vệ Ký túc xá dịch vụ Cơ sở 2 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (trường ĐH SPKT TP HCM) với dự toán 3,84 tỷ đồng; trường ĐH SPKT TP HCM phê duyệt theo Quyết định 3602/QĐ-ĐHSPKT ngày 26/09/2025.

Gói thầu thi công xây dựng và mua sắm thiết bị có giá 3,23 tỷ đồng do trường ĐH SPKT TP HCM trực tiếp mời thầu.

screenshot-1.jpg
Biên bản mở thầu đã công bố ngày 3/11. Nguồn: MSC

Theo biên bản mở thầu đã công bố ngày 03/11/2025, gói thầu đã thu hút 2 nhà thầu Công ty TNHH Elite Design & Build dự thầu với giá 3,234 tỷ đồng (tỷ lệ tiết kiệm 0,125%); Công ty TNHH Nam Long Thịnh với giá dự thầu 3,230 tỷ đồng (tỷ lệ tiết kiệm 0,23%).

Năng lực nhà thầu

Công ty TNHH Tư Vấn Thương Mại Dịch Vụ Elite (TP HCM) tham gia 1 gói thầu nhưng chưa có kết quả.

Công ty TNHH Nam Long Thịnh có địa chỉ tại Phường Bình Thạnh, TP HCM; đã tham gia 67 gói thầu, trúng 47 gói, 1 gói chưa có kết quả với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm liên danh) hơn 119,65 tỷ đồng.

Từ năm 2024 đến tháng 2/2025, công ty đã trúng 4 gói xây lắp tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM.

Trong đó phải kể đến:

Gói thầu thi công xây dựng và cung cấp thiết bị thuộc dự án Cải tạo, sửa chữa xưởng thực hành thành ký túc xá nội trú sinh viên học môn Quốc phòng và An ninh Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh; ngày 22/02/2025 liên danh Nam Long Thịnh - Sông Hồng (Công ty TNHH Nam Long Thịnh – Công ty CP Xây dựng Sông Hồng) trúng với giá 11,28 tỷ đồng thực hiện trong 90 ngày;

Gói thầu thuộc dự án Cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh khu D Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM với giá trúng thầu 2,89 tỷ đồng thực hiện trong 60 ngày…

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM từ năm 2021 đến nay đã công bố 46 dự án đầu tư phát triển. Từ năm 2016 đến nay đã mời thầu 252 gói thầu với 323 kết quả lựa chọn nhà thầu.

Nhà thầu trúng gói mua sắm trang thiết bị: Công ty TNHH Thiết bị Khoa học Kỹ thuật Mỹ Thành…

Gói thầu thi công xây lắp và cung cấp thiết bị: Công ty TNHH Xây dựng DỊch vụ Bảo Anh…

Gói thi công xây dựng: Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Công nghệ Xây dựng Kiến Bình, Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Sông Lô, Công ty TNHH Nam Long Thịnh, Công ty CP Thương mại Dịch vụ Sản xuất Đại Hiệp Phát…

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM đang tìm nhà thầu:

Gói thầu thi công xây dựng thuộc Dự án Cải tạo khu E thành khu thể thao Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh có giá 6,39 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành mở thầu ngày 18/11;

Tại Dự án Cung cấp và lắp đặt thiết bị thang máy tòa nhà C, D và E Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, gói thầu thi công xây lắp và cung cấp thiết bị công trình có giá 14,39 tỷ đồng dự kiến hoàn thành mở thầu ngày 18/11 sắp tới.

#Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh #công ty TNHH Tư Vấn Thương Mại Dịch Vụ Elite #Công ty TNHH Nam Long Thịnh #nam long thịnh #tphcm

Bài liên quan

Bạn đọc

TP HCM: Cuộc đua “song mã” giành gói thầu hơn 21 tỷ tại Thủ Đức

Theo biên bản mở thầu ngày 10/11, gói thầu hơn 21 tỷ đồng do Ban QLDA khu vực Thành phố Thủ Đức (TP HCM) làm chủ đầu tư đã thu hút 2 nhà thầu tham gia.

Tiết kiệm cao nhất 3,69%

Dự án Nâng cấp, mở rộng đường Lã Xuân Oai (đoạn từ đường Lò Lu đến đường Nguyễn Duy Trinh) có tổng mức đầu tư hơn 685 tỷ đồng do UBND TP Thủ Đức phê duyệt tại Quyết định 14162/QĐ-UBND ngày 30/10/2024.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Công ty Quốc tế Đông Á sửa chữa các trường lớp phường Bình Tân năm 2025

Không đối thủ cạnh tranh, Công ty Quốc tế Đông Á "độc diễn" tại gói thầu hơn 3,58 tỷ của Văn phòng Hội đồng nhân dân và UBND phường Bình Tân (TP HCM).

Ngày 30/10, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường Bình Tân - ông Lại Tiến Lực đã ký Quyết định phê duyệt Công ty CP Xây dựng – Tư vấn – Thiết kế Quốc tế Đông Á trúng gói thầu xây dựng thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa các trường lớp phường Bình Tân năm 2025 với giá 3,58 tỷ đồng thực hiện trong 60 ngày. Đây là nhà thầu duy nhất tham gia và trúng.

33.jpg
Nguồn: MSC
Xem chi tiết

Bạn đọc

Chốt nhà thầu cung cấp thiết bị dự án cải tạo trường MN 19/5 tại Thủ Đức

Gói thầu số 11: Thiết bị có giá hơn 4,3 tỷ đồng do Ban QLDA khu vực Thành phố Thủ Đức (TP HCM) đã chọn xong nhà thầu.

Với tổng mức đầu tư 23,95 tỷ đồng, dự án cải tạo trường Mầm non 19/5 thành trường Tiểu học với mục tiêu đảm bảo cơ sở vật chất, đáp ứng sự nhu cầu giảng dạy và học tập của giáo viên và các em học sinh cấp tiểu học khu vực. Đồng thời, dự án góp phần thúc đẩy quá trình phát triển chung về kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Thủ Đức nói riêng và TP HCM nói chung.

Dự án do UBND TP Thủ Đức phê duyệt tại Quyết định 3095/QĐ-UBND ngày 14/03/2025.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới